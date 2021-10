“Mi mamá tiene Alzheimer y ya no me recuerda”

“Mi mamá, como todas las madres, era la mejor del mundo y hoy en día lo sigue siendo solo que ya no me recuerda, no sabe que soy su hijo pero puedo sentir su cariño cuando estoy con ella”, relata Alfonso Aguilar Domínguez.

Alfonso es hijo de María Domínguez quien actualmente tiene 70 años y hace cinco fue diagnosticada con Alzheimer; trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales mueran. Esta enfermedad es la más común de la demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afectan la capacidad de una persona para vivir de forma independiente.

Alfonso Aguilar le dijo a SuMédico que su mamá solía ser olvidadiza, de pronto llegaba a algún lugar de la casa y olvidaba lo que tenía que hacer en ese momento, pero fue cuando cumplió 59 años que todo empeoró y los olvidos se volvieron más comunes por lo que decidió llevar a su madre con un especialista.

“Fuimos con un neurólogo y después de realizarle diferentes estudios descubrieron que mi madre padecía Alzheimer. Ése ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida”.

¿Cómo se diagnostica el Alzheimer?

La doctora Zaira Medina López, que cuenta con posgrado en Neurología Geriátrica, explica que hace algunos años cambió radicalmente el diagnóstico de la enfermedad, ya que antes se necesitaba hacer mediante una biopsia, lo cual es poco viable realizarla en vida.

“Hace algunos años surgieron unos estudios que se conocen como biomarcadores, que hoy en día nos permiten diagnosticar la enfermedad de Alzheimer de forma más temprana, es decir, alguien que tiene los síntomas propios de la enfermedad debe acudir con un medico para que se realicen estudios clínicos. Se le descartan otras causas que sean potencialmente reversibles, esto quiere decir que la enfermedad de Alzheimer es de exclusión y se hacen estos estudiosos que se llaman biomarcadores como resonancia magnética en algunos centros y te cuenta la determinación de proteína del líquido cefalorraquídeo. Y así se puede confirmar el diagnóstico y hoy en día se puede detectar la enfermedad mucho más rápido que antes”.

En el 2050 podría haber más de 3.5 millones de personas con Alzheimer en México

El Instituto Nacional de Geriatría explica que la demencia es uno de los factores que más contribuyen a la discapacidad y a la dependencia en las personas adultas mayores. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente y actualmente se conoce que existe una prevalencia del 7.3 por ciento y una incidencia de 27.3 por cada 1000 personas al año de padecer Alzheimer en la población adulta mexicana.

Estudios en población mexicana han determinado que la presencia de Alzheimer es más evidente en mujeres y el riesgo de padecer la enfermedad se incrementa con la presencia de síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y depresión.

La proyección señala que el número de mexicanos afectados por el Alzheimer para 2050 alcanzará la cifra de más de 3.5 millones, por lo que el impacto en el sistema de salud será más severo.

El Alzheimer afecta a alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia; se calcula que representa entre un 60 y un 70 por ciento de los casos.

La Organización Mundial de la Salud señala que la demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60 por ciento viven en países de ingresos bajos y medianos. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos.



Se calcula que entre un 5 y un 8 por ciento de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento.



Se prevé que el número total de personas con demencia alcance los 82 millones en 2030 y 152 millones en 2050.



Factores de riesgo para padecer Alzheimer



La doctora Zaira Medina explica que el factor de riesgo principal para esta enfermedad es la edad, sobre todo en las personas mayores de 65 años; otros factores de riesgo identificados son la diabetes mal controlada, la hipertensión y la obesidad.

“Hay algunos factores de riesgo no tan bien identificados como el sedentarismo, la depresión crónica y el insomnio; podríamos decir que estos son factores menores. También hay algunos factores genéticos que hacen que una persona tenga más riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer, como algunos genes ya identificados que hacen que una persona sea más propensa a padecer la enfermedad".



Alfonso Aguilar dice que su mamá siempre fue una persona muy sana, aunque a veces le costaba dormir por la noche pero nunca presentó alguna enfermedad que pudiera desencadenar en Alzheimer.



“Mi mamá siempre fue muy saludable, hacía siempre cosas que la mantenían ocupada, pero eso sí, siempre fue muy olvidadiza, pero yo pensaba que era algo natural y que todos podíamos olvidar ciertas cosas en algún momento”.



Síntomas de la enfermedad



La Clínica Mayo señala que algunos de los primeros signos y síntomas de demencia por Alzheimer son:

-Deterioro de la memoria, como la dificultad para recordar eventos

-Cambios de humor, como depresión u otros cambios en el comportamiento y la personalidad

-Problemas para completar tareas diarias en el hogar o en el trabajo

-Mal juicio para tomar decisiones

-Problemas de lenguaje, como por ejemplo, problemas para encontrar palabras o vocabulario reducido al hablar o escribir

-Dificultades visuales de espacio, como por ejemplo, no comprender distancias al conducir, perderse o poner cosas en lugares equivocadas

-Confusión con respecto a los lugares o el paso del tiempo.

La doctora Zaira Medina señala que en ocasiones el paciente empieza a notar que se le olvidan las cosas o empieza a tener problemas para desarrollar su vida diaria, lo que pueden ser unas señales para solicitar atención.



Alfonso Aguilar dice que cuando le indicaron que su mamá padecía de Alzheimer se le vino el mundo encima, ya que la enfermedad es muy fuerte y difícil de afrontar tanto para la persona enferma como para los familiares.



“Saber que iba a llegar el momento en que mi mamá ya no me iba a reconocer, en el que se le iba a olvidar todo lo que hacía en su día a día, fue muy difícil. El factor psicológico juega un papel muy importante y es muy doloroso todo lo que conlleva la enfermedad”.



Además dice que el avance de la enfermedad en algunas personas suele ser muy rápido como lo fue en el caso de su madre, pues después de ser diagnosticada con Alzheimer, en poco tiempo empezó a perder más la memoria.

“El doctor recetó algunas medicinas a mi mamá y ejercicios para la memoria, a pesar de que yo estaba para cuidarla y ayudarle a tomar sus medicamentos y a realizar sus ejercicios, ella con el pasar del tiempo fue perdiendo cada día más la memoria, hasta llegar a donde estamos ahorita, donde no me reconoce, no sabe quien soy pero sí recuerda cosas de su juventud; recuerda cuando se casó con mi papá que falleció hace varios años, recuerda que tuvo un hijo, pero no sabe que soy yo y a sus nietos y otros familiares tampoco los recuerda”.

No existe cura para el Alzheimer

“Durante muchos años ha habido tratamiento sintomático que consiste en medicamentos antidemenciales que mejoran discretamente la cognición y teóricamente retrasan un poco la progresión de la enfermedad, pero la realidad es que no modifica la evolución de la enfermedad, es decir que estamos hablando de una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura”, señala la especialista Zaira Medina.

Las personas pueden vivir hasta 15 años con la enfermedad y la cura no se ve cercana



La doctora señaló que a partir de que se hace el diagnóstico de la enfermedad, las personas pueden vivir hasta 15 años con Alzheimer y resalta que aunque quisiera que pronto hubiera una cura para este mal, todavía se ve lejana.

“Yo quisiera que mañana se encontrara una cura, actualmente hay muchas líneas de investigación para la enfermedad pero todavía no hay algo que demuestre un cambio radical en la evolución de la enfermedad, pero esto no quiere decir que en algún momento no podamos tener éxito y encontrar la cura del Alzheimer”, subrayó la especialista.



Alfonso Aguilar dice que aunque se ha acostumbrado a que su madre no lo reconozca, aún sigue siendo doloroso y más el hecho de saber que nunca volverá a recordarlo.



“Claro que es difícil ver que mi mamá ya no me reconozca, ver que ya no recuerde nada de lo que era su vida, saber que jamás me volverá a reconocer ni me dará palabras de aliento. El Alzheimer es una de las peores enfermedades desde mi punto de vista, pero a todas las personas que son cuidadoras de alguien con este mal, yo les diría que sigamos haciendo el esfuerzo de seguir al lado de ellas, de regresarles un poco lo que hicieron por nosotros y quedarnos con el recuerdo de cuando aún nos reconocían”, finalizó Aguilar.

