"Mi hijo lleva 10 internaciones por la esquizofrenia"

Un día, cuando Ezequiel regresaba a casa de sus padres, creyó que un coche lo iba siguiendo. El evento no era nuevo. Día con día percibía que el automóvil seguía sus pasos y lo acompañaba hasta la puerta de su hogar. Sentía que lo perseguían o que le estaban haciendo brujería. Ezequiel tiene esquizofrenia y durante uno de sus episodios incluso llegó golpear a sus familiares.

“Cuando mi hijo me contó sobre los sentimientos de persecución que tenía, pensé que era consumo de sustancias, que era un poco delirante. Sin embargo, su condición era cada vez más grave y después lo vimos hablando solo... hacia gestos, comía mal y realizaba acciones raras”, relata Mirta, su madre.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esquizofrenia afecta aproximadamente a 24 millones de personas o 1 de cada 300 individuos en todo el planeta.

La Secretaría de Salud informó en 2017 que se tenía un estimado de más de un millón de personas con el padecimiento. En 2022, se estima que entre el 0.8% y el 1% de la población puede presentar esquizofrenia, detalla el psiquiatra Alejandro Gutiérrez para SuMédico.com.

El 24 de mayo se conmemora el Día Mundial de la esquizofrenia, un padecimiento mental crónico y de gravedad que frecuentemente es relacionado con angustia y deterioro significativos en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional y otras áreas importantes de la vida.

Esquizofrenia: ¿Qué es real y qué no?

¿Te imaginas no saber si lo que estás viendo es real o ficticio? La OMS explica que la esquizofrenia es un padecimiento que se caracteriza por alteraciones importantes en la manera en la que se percibe la realidad y los afectados también presentan dificultades persistentes en sus habilidades cognitivas o de pensamiento, como la resolución de problemas, la memoria y la atención.

Se trata de un padecimiento multifactorial que puede llegar a incapacitar a las personas que lo sufren y la OMS cree que una interacción entre los genes y una gran variedad de factores ambientales pueden provocar la esquizofrenia.

“La esquizofrenia se caracteriza por alteraciones en la sensopercepción (alucinaciones). Lo más común en la esquizofrenia es que las alucinaciones sean auditivas, pero también se pueden dar de forma táctil u olfatorias, que son menos comunes”, menciona el doctor Gutiérrez.

El experto detalla que también se caracteriza por una alteración del juicio o la interpretación de la información, porque el padecimiento puede llevar a las personas a tener ideas delirantes, que pueden ser ideas paranoicas, que alguien les quiera hacer daño, que poseen un don divino o que tienen una relación con seres de otro mundo.

“También hay alteraciones en el pensamiento, como la desorganización del mismo. Su lenguaje puede verse muy alterado y no pueden tener una conversación. Es un padecimiento heterogéneo. Cada persona tiene una presentación distinta”, explica el especialista.

“Mi hijo tiene 10 internaciones psiquiátricas por la esquizofrenia”

Mirta relata que han tenido que hospitalizar 10 veces a su hijo y le han dado medicinas para controlar su esquizofrenia.

“Estuvo internado también por el tratamiento del consumo de sustancias, pero en ese lugar el doctor no se había dado cuenta de que mi hijo no estaba bien medicado y se encontraba delirante, paranoico y hasta comía insectos. Él ya estaba limpio de sustancias un año antes, pero me decía ‘mira ese charco de ahí, es sangre’ y yo no veía nada”, cuenta Mirta.

Hace un mes, Ezequiel tuvo una recaída y una internación psiquiátrica de casi un mes, aunque en esta ocasión tuvo más tiempo para recuperarse y estabilizarse.

“Esa vez me dijo que había salido a solucionar el mundo y hablaba de amigos imaginarios. ‘¿Dónde están tus amigos’?, le pregunté en una ocasión, y me dijo ‘los traje a todos acá. Están encerrados conmigo, pronto se va a terminar’. Mi hijo toma varios medicamentos”, relata Mirta.

¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia?

La OMS indica que los síntomas de la esquizofrenia pueden incluir:

delirios persistentes: el afectado tiene creencias fijas de que algo es verdad, a pesar de que haya evidencia de lo contrario

alucinaciones persistentes: el individuo con esquizofrenia puede escuchar, oler, ver, tocar o sentir cosas que no son reales

experiencias de pasividad, influencia o control: se trata de tener una experiencia en la que los impulsos, sentimientos, acciones o pensamientos no son creados por uno mismo, sino que están siendo colocados en la mente o retirados del pensamiento de la persona por otros, o que los pensamientos del afectado están siendo transmitidos a otros

pensamiento desorganizado, que frecuentemente se observa como discurso confuso o irrelevante

comportamiento muy desorganizado: Un ejemplo de esto es que la persona hace cosas extrañas, que parecen sin un propósito, el afectado presenta respuestas emocionales impredecibles o inapropiadas que interfieren con su capacidad para organizar su comportamiento

habla muy limitada

experiencia restringida y expresión de emociones

incapacidad para experimentar placer o interés

retraimiento social

agitación extrema o lentitud de movimientos

“Durante un episodio de esquizofrenia me tiró del cabello y lastimó a su hermana”

Mirta señala que Ezequiel, que ahora tiene 34 años, puede estar bien o tener recaídas de su esquizofrenia, pero ellos no se habían percatado que tenía esta condición porque no vivía con ellos. En una ocasión, ella y la hermana menor fueron agredidas por él y ahí se dieron cuenta de que algo no estaba bien.

“Mi hijo ya tenía esta condición, pero no nos percatábamos porque no vivía con nosotros, sino con su pareja. La primera vez que decidí internarlo para ayudar, me quiso pegar. En todas las recaídas se ponía violento, pero era en el plano verbal. En esa ocasión me agarró de los pelos, le pegó a mi hija. Ahí me dije que esto no era normal”, apunta.

Foto: proporcionada por Mirta

¿Cómo se trata la esquizofrenia?

Mayo Clinic apunta que las personas con esquizofrenia necesitan tratamiento de por vida, incluso si los síntomas se llegan a mitigar. El tratamiento con medicinas y la terapia psicosocial pueden ayudar a controlar el padecimiento.

La clínica informa que los antipsicóticos son los medicamentos que se recetan más frecuentemente para la esquizofrenia. Estas medicinas controlan los síntomas al actuar sobre la dopamina, que es un neurotransmisor cerebral.

El objetivo del tratamiento con antipsicóticos es controlar los signos y síntomas eficazmente con la dosis más baja posible.

“Como la esquizofrenia es un padecimiento que puede alterar muchos factores de la vida de la persona, se recomienda el tratamiento multidisciplinario. El fármaco es vital y cambia muchísimo el resultado del paciente. Se ocupan psicólogos, nutriólogos… se ha visto que los pacientes con esquizofrenia tienen una expectativa de vida de 15 años menos en comparación con la población sin este problema”, destaca el doctor Gutiérrez.

“Hay que intentar entenderlos”

Mirta sabe lo que es tener a un familiar con esquizofrenia y reconoce que no es sencillo porque la realidad de ellos puede ser distinta a la de las demás personas, pero se debe intentar entender a los afectados por esta condición.

“Se debe comprender que no son ellos, es una enfermedad. Tenemos que entender que las personas con esquizofrenia viven en una realidad diferente a la nuestra. Hagan que los afectados no se sientan solos. Esto se logra sobrellevar con mucho amor y comprensión”, concluye.