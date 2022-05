Las 5 etapas del duelo y cómo enfrentarlas

Perder a un ser querido puede causar un intenso dolor psicológico y para superarlo se debe atravesar un proceso de duelo, que consta de varias etapas, de acuerdo con la psiquiatra Elisabeth Kübler-ross, quien en 1969 planteó la teoría de las 5 etapas del duelo en el libro On death and dying.

La psiquiatra se especializó en cuidados paliativos y en situaciones cercanas a la muerte, por lo que pasó muchos años trabajando con pacientes en estado terminal.

Con toda esa experiencia, Kübler-Ross estableció las etapas del duelo, aunque es importante recalcar que no suceden en orden ni en todas las personas, son solo una referencia para entender cómo evolucionar el dolor por una pérdida.

5 etapas del duelo

Cate Masheder es psicoterapeuta y trabaja con personas que pasaron por un duelo. El punto de partida para entender y aceptar esa pérdida es, según ella, aceptar la muerte y el consecuente dolor como algo natural.

Foto: Pixabay

La experta dijo a la BBC que "cuando llega el duelo no hay ni una sola área de tu vida que no se vea afectada por ese dolor. Llega hasta cada parte de ti".

Se creía que, con el tiempo, el dolor por una pérdida se hacía más pequeño y desaparecía. Pero el enfoque ahora es que ese dolor se mantiene tal y como está, pero nuestra vida crece alrededor de él. Estas son las etapas del duelo:

1. Negación

Al inicio, es probable que se niegue la realidad de perder a alguien querido, pues ello permite amortiguar el dolor o por lo menos aplazarlo. Es una opción poco realista, pero ayuda a que el cambio en el estado de ánimo no sea tan brusco. Sin embargo, en algún momento se choca con la realidad.

2. Etapa de la ira

Esta fase del duelo se caracteriza por sentimientos de rabia y resentimiento, por lo que se pueden buscar culpables de la pérdida. Hay ira y frustración, pues se reconoce que la muerte es irreversible y que esa persona no volverá.

3. Negociación

Las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar la muerte durante esta etapa del duelo. Por ello, es común que surjan preguntas como ¿qué habría pasado si…?. ¿y si yo hubiera hecho eso o lo otro?

De algún modo, ofrece la fantasía de estar en control de la situación, pero es una etapa breve porque resulta agotador.

(Foto: Pixabay)

4. Depresión

No se refiere a una depresión clínica, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza ante la pérdida. Hay una sensación de vacío o incluso, que ya no queda nada más por vivir sin esa persona que no está.

En esta etapa es común aislarse del entorno y sentir una profunda tristeza, pues se empieza a reconocer que la persona ya no está y que se debe vivir una realidad definida por su ausencia.

5. Aceptación

Se acepta la muerte del ser querido y se aprende a convivir con el dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está.

Con el tiempo, se recupera la capacidad de experimentar alegría y placer, aunque no es una etapa feliz en contraposición al resto de etapas del duelo.

(Foto: Pixabay)

¿Cómo sobrevivir a las etapas del duelo?

Es importante destacar que las etapas del duelo no ocurren en ese orden específico ni tampoco afectan a todas las personas que pierden a alguien de la misma manera, pues el duelo se vive de forma específica, se puede manifestar de distintas maneras y en momentos diferentes para cada persona.

Ante una pérdida, es fundamental hablar sobre cómo te sientes, ya sea con el médico, con amigos, con la familia o cualquier otra persona de confianza.

La psicoterapeuta Masheder detalla que incluso puede ser de mucha ayuda hablar con la persona que se murió, ponerse alguna de sus prendas, usar su perfume, tocar una fotografía o besarla, todo eso es normal y hasta necesario.

(Foto: Pexels)

“Eventualmente, es posible reconciliarse con esta realidad y seguir hacia adelante manteniendo una salud mental equilibrada y sana, ya sea habiendo recurrido a psicoterapia o sin haberlo hecho, en caso de que no haya hecho falta”, dicen desde el portal Psicología y Mente.

Se debe buscar ayuda profesional cuando después de varios meses no es posible sentirse un poco mejor.

(Con información de BBC Mundo, Psicología y Mente)

