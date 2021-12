La llegada de la época de la Navidad genera un cambio y es que durante prácticamente todo el mes de diciembre la pasamos en fiestas, los trabajadores reciben aguinaldo, las familias se juntan y se respira otro aire durante este tiempo, pero ¿la Navidad nos hace felices? A continuación te lo decimos.

Allison Lainez es una mujer de 22 años que cuenta a SuMédico que la Navidad es su época favorita del año, “todo el año espero la llegada de la Navidad para comprar regalos para mi familia, para recibir regalos, para ver a mis amigos y familiares y realmente en esta época se respira un aire diferente en las calles”.

¿La Navidad nos hace felices?

Jaime Ortiz, psicólogo y psicoterapeuta en la práctica privada y profesor en distintas universidades señala que la época de Navidad está cargada de mucha emotividad, pero si bien en algunos casos puede estar cargada hacia la parte positiva, en algunos otros puede percibirse de otra manera.

“Durante la Navidad algunas personas se sienten contentas porque van a reunirse con sus familiares, algunos con los amigos, porque van a tener un periodo de vacaciones, porque recibirán invitados, algunos se van de descanso, no trabajan algunos días y existen muchas reuniones en esta época”.

Explica que la época de Navidad es un momento que puede propiciar mucha reunión social, mucha convivencia y todo eso va cargado de cierta emoción.

“Durante esta época se nos da permiso de poder descansar, disfrutar y algo muy importante es que es un tiempo de añoranza, de recordar cuando fuimos niños, la Navidad puede evocar ese sentimiento de lo que se vivió; se envuelven muchas ilusiones y también para las personas religiosas implica distintas celebraciones las cuales las hacen sentir entusiasmadas”.

Allison dice que la Navidad si le recuerda cuando era niña, “siempre es bonito recordar lo que mis papás hacían por mí, todo lo que me daban cuando era niña, la ilusión que tenía cuando veía la casa arreglada, el árbol lleno de juguetes. Es por eso que ahora yo trato de sorprenderlos con regalos o con otros detalles, ya que para mí este tiempo consiste en unirnos, estar juntos. En decirnos lo que tal vez no decimos en todo el año. La época navideña tiene una magia que no tiene el resto del año”.

¿Qué le sucede a nuestro cerebro durante esta época?

El psicólogo Ortiz explica que somos seres relacionales y que el contexto nos influye en la manera de pensar y sentir esta época.

“Si se está en un contexto de mucho estrés, muy probablemente nos vamos a sentir angustiados, estresados, independientemente de si es Navidad o no. Pero generalmente el mensaje que se manda durante esta época es disfruta, goza a la familia. Estos mensajes nos están llegando y son estímulos que vamos procesando y que sí llegan a generar un cambio en la forma de pensar”.

Es fundamental tener un equilibrio emocional durante esta época

El especialista indica que hay que tener responsabilidad, hacernos cargo de nuestros actos, saber que todo tiene consecuencias y que si nos dedicamos a despilfarrar el dinero en reuniones o comprando regalos costosos se puede generar culpa y estrés.

“Se genera culpa porque no debí haber gastado de más y eso genera un estrés. Siempre hay que buscar que es lo que se quiere hacer y de qué forma y cómo, también hay que replantearse que los regalos no siempre deben ser caros, ya que hay otra forma de demostrar el afecto y hacerles sentir a las personas que son importantes para nosotros”.

Allison comparte la idea del especialista y dice que si bien a ella le gusta dar regalos a sus seres queridos, lo importante es quien da el regalo, no lo que viene adentro de la caja.

“A mí me encanta regalar durante esta época, y también me encantan las sorpresas, pero lo que realmente me importa es la persona que da el presente, no lo que viene dentro de la bolsa o caja de regalo. Lo material no importa, sino los sentimientos que se expresan al dar algo a otra persona”.

Aunque muchos ven la Navidad como época de unión hay que respetar el sentir de las personas

El especialista señala que estas fechas son vistas como una época de unión y sí es una oportunidad de hacer las paces con las personas con las que estamos distanciados, pero siempre y cuando la persona así lo sienta.

“Ahorita es mucha presión, la presión social empuja y quizá la persona se siente precipitada a acercarse a una persona con la que ha estado distanciada por los mensajes que se dan en este tiempo de perdón, amor y paz. Hacer las paces en esta época puede no beneficiar a la persona, siempre hay que checar el contexto”, indica Jaime Ortiz.

También indicó que a la hora de buscar hacer las paces con otra persona en este tiempo hay que respetar, ya que puede que con quien estemos distanciado no esté listo y se tiene que respetar el que no quiera hablar o hacer las paces.

La pandemia por covid sigue activa

La Navidad pasada la vivimos bajo el contexto del coronavirus y aunque ha pasado ya todo un año y muchas personas han bajado sus medidas de seguridad, la pandemia sigue estando activa por lo que Jaime Ortiz indica que hay que respetar a las demás personas en su forma de cuidarse.

“Por el contexto covid hay que respetar, respetar las ideas de las personas, hay quienes no se sienten cómodos en las reuniones, o quienes van pero necesitan su sana distancia o usar el cubrebocas todo el tiempo. No hay que obligarlos a nada”, indica el especialista.

Allison cuenta que esta Navidad y Año Nuevo la pasará solo con sus papás, ya que aunque quisiera reunirse con más familia, sabe que todavía no es tiempo de bajar la guardia y lo mejor es quedarse en casa y disfrutar solo con los suyos.

La Navidad es sólo una temporada más del año y hay que estar conscientes de eso

Jaime Ortiz indica que las personas deben estar conscientes de que la época de Navidad solo es una temporada y que en enero van a regresar a lo de siempre. Por lo que las personas deben saber que los festejos navideños se van a terminar y que es parte de la vida.

“Entre mejor sea tu presente, entre mejor sea tu realidad, menos vas a tener este peso de regresar a la vida diaria”, sentencia el especialista.

