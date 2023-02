Si bien, de forma tradicional se ha considerado que el Alzheimer es una enfermedad de adultos mayores o de la vejez, la comunidad científica considera que esta idea quizás podría ir cambiando, ya que se ha registrado el primer caso de Alzheimer en un adolescente.

Científicos del Centro de Innovación para Desórdenes Neurológicos, en Pekín, China, fueron los encargados de reportar el caso del joven menor de 20 años, quien mostraba signos de deterioro cognitivo y, por lo tanto, un probable diagnóstico de enfermedad de Alzheimer.

(foto: pexels)

Según indicaron, este reporte confirma que este padecimiento de salud mental, no es exclusivo de personas ancianas o de adultos mayores, ya que incluso podría presentarse también en edades tempranas.

Así, este joven chino se ha vuelto la persona más joven en el mundo con un diagnóstico de Alzheimer, y ha conmocionado a la comunidad científica.

El Alzheimer podría ya no ser solo de adultos mayores

En la mayoría de los casos, según indica el National Institute on Aging, los síntomas de Alzheimer se presentan aproximadamente a los 65 años de edad, por lo que este padecimiento es considerado como una enfermedad de adultos mayores.

Sin embargo, un reporte publicado en el Journal of Alzheimer’s Disease, elaborado por expertos de Pekín, ha demostrado que el Alzheimer quizás no es una enfermedad exclusiva de adultos mayores, pues han encontrado a un joven de 19 años que lo padece.

De hecho, el líder del estudio, Jia Jianping, ha indicado que luego de estos hallazgos, es importante que los científicos presten más atención a la posibilidad existente de que el Alzheimer se presente también en personas jóvenes.

(foto: freepik)

El caso del joven de 19 con Alzheimer

Según reportaron los autores del estudio, el joven de 19 años comenzó con problemas de deterioro cognitivo desde 2 años antes, es decir, a los 17 años de edad, que se caracterizaron por pérdida de memoria y dificultades para concentrarse.

Pero pasado un año (teniendo ya 18 años), su capacidad cognitiva se deterioró aún más, y los especialistas indicaron que en ese entonces ya padecía de una pérdida significativa de memoria reciente:

No podía recordar eventos o actividades del día anterior.

No tenía capacidad para recordar el sitio en que estaban guardadas sus cosas.

Se volvió cada vez más lento en sus reacciones.

Comenzó a perder la capacidad para leer.

Los científicos también indicaron que el problema avanzó tanto, empeorando su condición mental y cognitiva a tal grado que le resultaba imposible recordar si había o no almorzado.

El Alzheimer no fue por mutaciones genéticas Los encargados del estudio, indicaron que al joven se le realizaron pruebas y análisis diferentes para intentar descubrir si el joven de 19 años efectivamente padecía de Alzheimer, y también para esclarecer la razón. Por un lado, el diagnóstico probable de Alzheimer fue prácticamente confirmado cuando obtuvieron resultados claves que hacían referencia a este problema de salud mental:

Mostraba problemas de memoria, así como un deterioro en la memoria, tras realizar un test Auditivo-Visual y de Aprendizaje, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y la University of California Los Angeles.

Un escaneo a su cerebro, realizado por medio de una resonancia magnética, encontró que existía un daño, específicamente una atrofia bilateral del hipocampo (en la corteza cerebral), propia de los pacientes con Alzheimer .

. El escaneo también demostró la presencia de daños en el metabolismo (un metabolismo bajo) en el lóbulo temporal de ambos lados. Sin embargo, aunque encontraron la presencia de marcadores químicos en el líquido cefalorraquídeo, no se detectó ningún tipo de mutación genética, y tampoco se observó que familiares cercanos presentaran esta misma condición de salud. RELACIONADO ¿Cómo afectan los gases de auto al cerebro, creatividad, lectura y aprendizaje? (Con información de: Journal of Alzheimer´s Disease, National Institute on Aging.)