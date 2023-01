Para el mundo de la psicología los sueños representan deseos y anhelos inconscientes, los cuales interpretan señales aleatorias del cerebro y el cuerpo durante la etapa del sueño. Estos consolidan y procesan la información que recopilamos durante el día, funcionando como una forma de psicoterapia.

En lo que respecta a las investigaciones científicas el sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento.

Pero, por si no lo sabías, los sueños suelen contener varios elementos recurrentes. Tus sueños a menudo incluyen personajes con los que te has encontrado antes, en escenarios en los que has estado antes, haciendo cosas que has hecho antes.

La consistencia a largo plazo de tu sueño ofrece una ventana única a la naturaleza de tu personalidad y las realidades fundamentales de tu vida.

¿Cuál es el escenario básico de los sueños?

Los psiquiatras y psicólogos especialistas externan que cuando se le pide específicamente a un paciente que describan un sueño recurrente, las personas generalmente comparten un escenario de sueño común con una emocionalidad intensa o una rareza contra fáctica. Por ejemplo:

“Estoy acelerando cuesta abajo en un auto sin frenos…”

“Descubro nuevas habitaciones sorprendentes en una casa familiar…”

“Estoy de regreso en la escuela tomando un examen sobre un tema del que no sé…”

Estos sueños pueden ser extremadamente vívidos y memorables por sí mismos. Como una serie repetitiva, se vuelven aún más llamativas.

¿Significados metafóricos de los sueños?

Para interpretar sueños recurrentes como estos, ayuda verlos como metáforas, como intentos de entender algo que no sabemos en términos de algo que sí sabemos.

Con el escenario sin frenos, podríamos preguntarle al soñador, ¿Hay algo en la vida de vigilia que se sienta como si estuvieras acelerando peligrosamente fuera de control?

Con los sueños de habitaciones nuevas, ¿Dónde en tu vida de vigilia sientes momentos de asombro y crecimiento, o percepciones inesperadas?

Con los sueños de las pruebas escolares, ¿Está sucediendo algo en tu vida de vigilia que te hace sentir desprevenido, fuera de ti o juzgado por otros?



¿Sueños con variaciones de un tema?

Al describir un sueño recurrente, las personas a menudo dirán que el mismo sueño ha ocurrido muchas veces, pero después de una discusión adicional, generalmente surge que el escenario recurrente casi nunca aparece exactamente de la misma manera en cada sueño.

En la mayoría de los casos, hay cambios, diferencias y cambios en el escenario básico, algunos pequeños, otros grandes, todos los cuales pueden considerarse como variaciones significativas del tema.

Por ejemplo, los sueños sin frenos pueden cambiar con el tiempo en qué tipo de automóvil se conduce, hacia dónde se dirige y qué sucede al final.

Los sueños de nuevas habitaciones pueden variar en qué tipo de espacios arquitectónicos se descubren y qué descubre el soñador en el interior.

Los sueños de las pruebas escolares pueden diferir en el entorno de la escuela y la clase, las materias que se estudian y los resultados de la prueba.

Estas variaciones sobre el tema recurrente pueden ser muy útiles para comprender por qué los sueños surgen cuando lo hacen.

Si el escenario básico de un sueño recurrente tiene un significado metafórico, ¿Cómo los detalles cambiados en un sueño en particular conectan la metáfora con algo que sucede en el mundo en este momento?



¿Por qué siempre sueño lo mismo?

Una pregunta clave con los sueños recurrentes es por qué aparecen cuando lo hacen. ¿Qué es lo que en la vida actual ha desencadenado otra instancia de este tema?

Los sueños recurrentes rara vez son sobre asuntos triviales.

Algo importante está en juego; algo tan importante que se requieren repetidos esfuerzos para despertar la atención consciente.

Quizás el sueño sea una advertencia: ¡Cuidado, ya has estado en esta situación antes!

Quizás el sueño está destacando una oportunidad: Oye, ¿ves eso? ¿Reconoces su valor?

Al observar de cerca las dimensiones metafóricas de tus sueños recurrentes, tanto en sus temas básicos como en sus muchas variaciones, puedes obtener más información sobre la relevancia psicológica en curso de estos compañeros de por vida de su mente dormida.

Es necesario precisar que, si tienes pesadillas angustiosas recurrentes sobre un solo tema repetitivo sin variaciones, puede considerar consultar con un profesional de la salud mental.

¿Por qué tenemos pesadillas?

Pueden ser una forma en la que nuestro cerebro maneja las tensiones y temores de la vida cotidiana.

Una o más pesadillas durante un breve período de tiempo pueden ser causadas por:

Un hecho importante de la vida, como la pérdida de un ser querido.

Un acontecimiento traumático.



Durante una pesadilla, la parte del cerebro que regula los lóbulos frontales, conocida como amígdala, se activa.

Uno de los roles de la amígdala es manejar emociones como el miedo, esto podría explicar por qué su sobre activación en la fase REM podría producir respuestas de temor.

El sueño REM representa el 25% del ciclo de sueño y ocurre por primera vez entre 70 y 90 minutos después de dormirse.

Dado que los ciclos de sueño se repiten, se entra al sueño REM varias veces durante la noche.

Durante el sueño REM, el cerebro y el organismo se energizan y es cuando se sueña.

