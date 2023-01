Un nuevo estudio presentado en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer del 2022, encontró que si más del 20% de las calorías diarias proceden de alimentos ultraprocesados, la probabilidad de sufrir deterioro cognitivo aumenta.

La investigación se llevó a cabo por especialistas brasileños en geriatría, quienes evaluaron a más de 10 mil hombres y mujeres durante una década. Tras someter a los participantes del estudio a pruebas cognitivas, los investigadores llegaron a una conclusión preocupante.

Tanto los hombres como las mujeres que consumían las mayores cantidades de alimentos ultraprocesados experimentaron un ritmo un 28% más rápido de deterioro cognitivo y un 25% más rápido de deterioro de la función ejecutiva.

La doctora Claudia Suemoto, una de las autoras del estudio, señaló que en Brasil los alimentos ultraprocesados representan entre el 25% y el 30% de las calorías de la dieta.

Comer esto todos los días hace que tu cerebro se deteriore más rápido

Los alimentos procesados son aquellos que han sufrido transformaciones respecto a su estado inicial, como por ejemplo la leche pasteurizada o el aceite de oliva o los alimentos enlatados.

Los alimentos ultraprocesados son los que han sufrido las mayores transformaciones de su estado inicial y apenas y conservan los elementos de su etapa primaria. Están hechos con aditivos, colorantes artificiales, azúcares añadidos, sodio y grasas hidrogenadas.

Por lo tanto son los alimentos menos saludables que hay y son fáciles de identificar porque vienen empaquetados Ejemplo de estos son:

Embutidos

Repostería

Botanas

Comida rápida

Refrescos y bebidas azucaradas

¿Por qué los alimentos ultraprocesados dañan el cerebro?

Este no es el primer estudio que relaciona los alimentos ultraprocesados con el deterioro cognitivo. Un estudio publicado en The Journals of Gerontology concluyó que el consumo de carnes, aceites y cremas para untar ultraprocesados se asociaba al deterioro cognitivo de los adultos mayores con diabetes de tipo 2.

Otro estudio publicado en Nutrition descubrió que los alimentos ultraprocesados pueden afectar negativamente a la microbiota intestinal, lo que puede favorecer el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Aunque tal vez te sea imposible eliminar los alimentos ultraprocesados por completo, lo mejor es reducir su consumo a un nivel mínimo. Debes asegurarte que tu consumo de alimentos ultraprocesados no sea mayor al 20% de tu ingesta calórica diaria. Por ejemplo, en una dieta de 2,000 calorías, solo 400 deben provenir de alimentos ultraprocesados.

