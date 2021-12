“Días nublados me causan depresión navideña; he tenido ideas suicidas"

Navidad y fin de año es una época de alegría para muchos; sin embargo, no lo es para Juan Carlos, un joven de 32 años que desde hace 10 sufre de depresión navideña, también conocido como trastorno afectivo estacional.

“Con el frío y los días nublados suelo presentar depresión navideña o invernal Comienzo con mucho cansancio y sueño durante todo el día. Después de varios días comienzo a sentirme triste, me deja de interesar todo (relaciones, trabajo, escuela, familia), con llanto fácil, suelo tener pensamientos catastróficos y he llegado a tener ideas suicidas”, cuenta en entrevista con SuMédico.

(Foto: Juan Carlos, paciente con depresión navideña)

Depresión navideña afecta a un 2% de la población mundial

El caso de Juan Carlos no es el único, pues de acuerdo con el psiquiatra Luis Carlos Faudoa Mendoza, adscrito al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la depresión navideña afecta a entre el 0.5 y el 2% de la población a nivel mundial, dependiendo la rigurosidad con la que se hace el estudio.

El experto detalla que de la depresión navideña o los trastornos estacionales no hay muchas cifras en México, aunque en general de todas las depresiones tenemos una prevalencia de un 25 a 30%.

“Hay que tener en cuenta que muchas de las personas que ya tienen depresión pueden empeorar en la temporada de invierno”, destaca.

(Foto: Psiquiatra Luis Carlos Faudoa)

¿Qué causa la depresión navideña?



La depresión es un síndrome complejo que tiene que ver con muchos factores, que incluyen los sociales, biológicos y psicológicos.

En fin de año es más frecuente encontrar que las personas empiezan a deprimirse por estos factores.

Sin embargo, las causas biológicas son las que están más estudiadas y en este caso, influyen mucho cómo son los ciclos de luz y oscuridad, pues tienen un efecto en el ciclo circadiano.

“Cuando nos acercamos a los meses de invierno, es decir, en el otoño, los días empiezan a ser más cortos y las noches más largas, además de que se va moviendo levemente la hora del amanecer”, explica Faudoa.

Esto favorece que tengamos cambios hormonales, donde la melatonina, que es uno de los principales neurotransmisores implicados en el ritmo circadiano, empieza a secretarse desde horas más tempranas.



(Foto: Pixabay)

En pocas palabras, se mueve todo nuestro esquema de despertarnos y dormirnos y nuestro cuerpo detecta que hay cambios en el ambiente.

“Por lo general, en el invierno somos personas menos activas y esta reducción de la actividad puede reflejarse con síntomas depresivos”, dice el experto.

¿Cómo reconocer los síntomas de la depresión navideña?

Es posible sentirse solo un poco triste, pero hay personas que son más sensibles a desarrollar como tal un síndrome depresivo o la depresión navideña, en la que se alteran todos los relojes biológicos y se pueden presentar molestias como:

Menos placer para hacer ciertas actividades

Sentimiento de tristeza

Falta de motivación

Aumento del sueño

Sentimiento de inferioridad

Aumento del apetito (sobre todo ganas de comer carbohidratos y dulces)

Cansancio durante el día

Aumento del peso corporal

Irritabilidad y/o falta de concentración

En casos más graves, ideas suicidas

(Foto: Pexels)

“Podríamos decir que pasamos una especie de hibernación durante el invierno y si tenemos que salir o estar en eventos sociales, con poca oportunidad de quedarnos en casa, puede ser complicado de sobrellevar”, detalla el psiquiatra.

Factores sociales y económicos empeoran los síntomas

Los factores sociales pueden empeorar la depresión navideña, porque hay presiones para estar feliz en estas fechas cuando tal vez no nos sentimos del todo bien.

Juntarse con la familia por lo general es algo bueno, pero según explica el especialista, hay casos en donde hay muchos problemas, familias conflictivas o disfuncionales que cuando se juntan para estas fiestas empiezan a tener más problemas, lo que favorece que vayamos sintiéndonos tristes y desanimados.

También influyen los factores económicos, donde hay presiones por comprar regalos a los seres queridos y si no se tienen las posibilidades, se genera estrés y depresión.

Luego en enero, empiezan las deudas y todo ello se junta para que una persona se sienta triste en esta temporada.

(Foto: Freepik)

¿Cuánto tiempo duran los síntomas de la depresión navideña?

De acuerdo con el psiquiatra Faudoa, los síntomas del trastorno estacional o depresión navideña empiezan en otoño y/o invierno y por lo general, en las dos o tres primeras semanas de primavera, la persona afectada empieza a sentirse mejor. En algunos casos los síntomas pueden prolongarse un poco más.

Hay casos muy raros, donde la situación se presenta al revés, es decir, que los síntomas depresivos aparecen en los meses calurosos o de verano, pero lo más frecuente es que ocurran en el otoño e invierno.

Juan Carlos señala que más o menos desde hace 10 años sufre de depresión navideña, aunque hay temporadas invernales en que pasa y temporadas en que no.

“Los síntomas me han durado de tres semanas a tres meses. Usualmente mejora todo a finales de febrero”, cuenta.

Una ligera tristeza es suficiente para poner atención

Una vez que tenemos síntomas leves debemos poner atención. No es necesario sentirse profundamente deprimido, si sentimos una ligera tristeza sin saber por qué puede ser suficiente para hacer algunos cambios en el estilo de vida.

(Foto: Pexels)

“Son los básicos para casi todas las enfermedades: hacer ejercicio; tener una buena higiene del sueño o dormir bien, que se vuelve fundamental en esta situación; mantener una alimentación balanceada y saludable, especialmente para controlar los antojos de dulces y carbohidratos; mantener contacto social con gente que nos haga sentir bien y si está en nuestras posibilidades, meternos a clases para aprender alguna actividad”, sugiere el experto.

La luz ayuda contra la depresión

Uno de los tratamientos que más ayudan para combatir la depresión navideña o invernal son las terapias de exposición de luz.

“En cuanto nos levantamos, en las primeras horas del día, sería importante salir a caminar 30 minutos, con las debidas protecciones de bloqueador solar. Esto ayuda a que el ritmo circadiano se ajuste en estos meses de menos luz y que evitemos sentirnos tristes”, dice Faudoa.

Si no podemos salir a caminar puede ser suficiente salir a un balcón o sentarnos unos minutos junto a una ventana en las mañanas.

(Foto: Pexels)

En situaciones donde no hay suficiente luz natural, donde no podemos salir o no tenemos una ventana, se pueden usar unas lámparas especiales que nos dan suficiente luminosidad.

“Solo hay que sentarse junto a la lámpara, siguiendo las recomendaciones de la distancia ideal en las instrucciones, para que nos de la luz al menos 30 minutos diarios”, puntualiza el psiquiatra.

Un estilo de vida saldable, fundamental

Para Juan Carlos, un estilo de vida saludable es fundamental para controlar los síntomas de la depresión navideña.

“Procuro tener un horario para dormir mis 8 horas, salir a tomar sol todos los días, hacer ejercicio, reducir el estrés y no aislarme de la gente”, dice.

Además, combina estos hábitos con un tratamiento farmacológico, que consiste en la toma de carbonato de litio, quetiapina y citalopram.

A otras personas que se sienten con depresión navideña, Juan Carlos les hace algunas recomendaciones.

“Traten de reducir el estrés y no se alejen de la gente, es importante tener compañía y dejar espacio para salir al aire libre y dormir lo suficiente”, comenta.

En casos más graves, hay que acudir con un especialista



El especialista de la UNAM detalla que en los casos donde tenemos síntomas moderados a graves, se recomendaría además de estos consejos, acudir con un profesional de la salud mental para individualizar la intervención.

Se puede variar entre terapias cognitivo-conductuales breves o terapias con medicamentos.

(Foto: Pexels)

“En cualquier caso, es importante que nos vayamos conociendo a nosotros mismos para identificar qué nos ayuda a sentirnos mejor cuando tenemos síntomas depresivos. También para reconocer qué tan cíclicos o frecuentes pueden aparecer estas molestias o esta tristeza durante el otoño o invierno y así obtener un mejor tratamiento”, destaca Faudoa.

En casos más graves o donde la depresión empeora con el invierno, podemos sugerir psicoterapia, un tratamiento farmacológico o la combinación de ambos, dependiendo de la valoración del especialista, señala

“Hay evidencia de que, en depresiones más graves, los medicamentos si pueden ayudar a mejorar más rápido los síntomas”, concluye.

