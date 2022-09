1) Un beneficio al que no estamos acostumbrados



Tomar momentos del día en los que no escuches nada puede ayudar en tu salud. Sin embargo, pocas personas conocen esto debido a que se encuentran en un ambiente lleno de ruido y estrés. ¿Te has dado el tiempo para estar solo sin ningún tipo de sonido? ▲

2) Tómate unos momentos para estar contigo



Estar en silencio no tiene porqué estresarte y cuando te des un tiempo al día para desconectarte de todo y de todos, verás que es más relajante de lo que pensabas. La psicóloga de salud clínica Amy Sullivan detalla para Cleveland Clinic que estar en silencio ayuda a reducir la tensión muscular. ▲

3) ¿Estrés?



Hemos normalizado el estrés al punto de que existen trabajos que piden “tolerancia a la frustración” en sus requisitos. Sin embargo, existen maneras de relajarte después de un largo día de trabajo y uno de ellos es estar solo con tus pensamientos. La doctora Sullivan explica que el silencio ayuda a disminuir el ritmo cardíaco ▲

4) Las personas con hipertensión pueden verse beneficiadas



En palabras de la doctora Sullivan, otro de los beneficios que debes conocer sobre los momentos de silencio es que quitar todo ruido de las cosas que puedas controlar puede ayudar a bajar la presión arterial. ▲