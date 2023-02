Según expertos en salud mental, existen algunas señales tempranas de la psicosis, un problema que muchos llegan a describir como "desconectarse de la realidad”, y que puede tener un gran impacto negativo en quien lo padece y quienes le rodean.

Para evitar estos impactos negativos, principalmente en la persona que puede presentar la condición, resulta sumamente relevante recibir tratamiento y ayuda de expertos lo más temprano posible, por lo que es importante saber reconocer las señales que alertan del padecimiento.

(foto: freepik)

Además, según indican, entender y conocer estas señales, y la psicosis como tal, ayudarían a evitar no solo complicaciones de salud, sino también la estigmatización de este padecimiento, que puede llegar a afectar diferentes áreas de la vida de una persona.

También debe recordarse que la psicosis puede ocurrir en cualquier persona, sin importar factores como la cultura o las clases sociales, por lo que conocer las señales tempranas de la psicosis puede ser relevante para todos.

¿Qué es la psicosis?

La psicosis en realidad no se trata de un diagnóstico o de una enfermedad en sí misma, sino que se trata de una serie de síntomas que pueden ser experimentados en conjunto a otros problemas de salud.

La psicosis, informa la National Alliance on Mental Illness (NAMI), se caracteriza por consistir en una serie de “interrupciones” en los pensamientos y las percepciones del entorno de una persona, que hacen que sea difícil reconocer lo que es real y lo que no lo es.

Así, básicamente la psicosis es un problema mental grave, en el que la persona que lo padece queda incapacitada para reconocer la realidad que le rodea o para relacionarse con otros, ya que causa problemas en:

Lo que se escucha o se ve (por ejemplo, alucinaciones), pues pueden percibirse cosas que no existen.

Lo que se siente.

Las cosas que se llegan a creer, y que cuando son creencias falsas, se conocen como delirios.

Los pensamientos.

También en los comportamientos y las emociones, que pueden clasificarse como extrañas.

(foto: pexels)

Los síntomas que alertan de psicosis

De forma común, agregan especialistas, los primeros brotes o episodios de psicosis, comienzan a hacerse presentes entre los 18 y 25 años de edad, aunque es posible que aparezcan incluso desde los 15 años, y hasta los 40.

Antes de que se presente la psicosis (es decir, un episodio de psicosis), pueden presentarse ciertos síntomas o señales que alertarán de la posibilidad de que esto ocurra, y que es necesario identificar para actuar de forma oportuna y brindar el apoyo o atención que resulte necesaria.

Usualmente, estas señales tempranas de psicosis consisten principalmente en cambios en la conducta o el comportamiento de una persona, y pueden ser:

Problemas para pensar con claridad o concentrarse.

Aislamiento (pasar mucho tiempo solo, más de lo habitual)

Sentimientos “extraños”, intensos, o ausentes.

Baja repentina en el desempeño académico o laboral.

Desconfianza o incomodidad ante las personas.

Problemas para hablar, o habla confusa.

Desinterés o poca atención en la higiene personal.

Dificultad para distinguir entre la realidad y la fantasía.

Ideas nuevas e inusuales.

Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, es importante acudir al psiquiatra o psicólogo para que se realicen las evaluaciones y recomendaciones pertinentes, con la intención de poder tratar el problema.

(foto: pexels)

Es importante detectar la psicosis a tiempo

Los expertos, como el National Institute of Mental Health y HCA Health Care, la psicosis sí se puede tratar; y, de hecho, entre más temprano se identifique y se reciba atención, más efectivo puede ser el tratamiento para poder dejarla atrás.

Es muy importante que las personas con síntomas de psicosis, principalmente los síntomas tempranos, acudan con un especialista, ya que en algunos casos esta condición puede afectar a tal grado que las personas pueden ser violentas consigo mismas o con otros.

Usualmente los especialistas como psiquiatras y psicólogos, que pueden llegar a trabajar en conjunto para atender la psicosis, ofrecerán un tratamiento con medicamentos (farmacoterapia), así como psicoterapia, dos estrategias que han demostrado ser efectivas para tratar este padecimiento.

(Con información de: HCA Health Care, National Institute of Mental Health,National Alliance on Mental Illness, Instituto Nacional del Cáncer, Medline Plus.)