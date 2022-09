“Por Azheimer me olvidé de muchas cosas y tardé para recordar. No sabía dónde vivía ni como era mi casa. Se me fue por completo la memoria. Batallé un poco para volver a recordar. Mis hijas me atendían dándome la medicina que me había recetado el doctor”, indica María del Refugio Cruz Escobar para SuMédico.

Su Azheimer hizo que se le olvidara gran parte de su vida, pero ahora, gracias a la medicación y a Dios, dice recordar todo lo que hace, al punto de que ya puede valerse por sí misma.

La atención previa a su llegada con el doctor Erick Gerardo Ruiz Moya la tenía sedada y las medicinas no le funcionaban. “De eso no me acuerdo nada, de muchas cosas tampoco, pero gracias al doctor Ruiz, ya ahora sí”, menciona.

La entrevista la toma en Poza Rica junto a su hija Lupita, una de sus cuidadoras, quien detalla que cuidar a una persona con Azheimer es difícil, pero que el amor hacia un ser querido, en este caso su mamá de de 89 años, se sobrepone a cualquier adversidad.

Alzheimer: un problema de salud pública que afecta a los cuidadores

La Secretaría de Salud estima que en México hay 1 millón 300 mil personas con el Azheimer, cantidad que representa entre 60 y 70% de los diagnósticos de demencia y repercute con mayor frecuencia en los individuos mayores de 65 años.

Se trata de un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar. Con el paso del tiempo, el daño llega al punto de incapacitar a las personas incluso para hacer las tareas más sencillas.

La causa más estudiada del Azheimer es el incremento y acumulación de una proteína anormal en el cerebro llamada proteína betamiloide, que todos tenemos en nuestros cuerpos.

El neuropsiquiatra Edilberto Peña de León destaca que cuando el cerebro empieza a cometer fallas por la edad, se vuelve de 42 aminoácidos, ya no es soluble y se pega a los vasos sanguíneos y a las neuronas de las zonas de la memoria. Ahí las comienza a lesionar.

“Gracias a Dios y al doctor ya estoy como estoy, ya estoy en mí. Recuperé la mayor parte de mi memoria”

El Alzheimer hizo que María del Refugio no pudiera salir y por ello se quedó con sus hijas. Una de ellas, Lupita, recuerda que su mamá se cayó de la cama, se pegó con la mesita de noche y se fracturó 3 costillas. Ese fue el inicio de todo el proceso.



“Me habla y me dice que se había caído y se había fracturado, entonces yo me vine por ella, la llevé a mi casa y ahí estuvo conmigo. Nosotros pensamos que en esa caída ella se pegó en la cabeza porque a partir de eso, ella empezó a perder la memoria”, recuerda Lupita.

Foto: proporcionada por Lupita

De acuerdo con el National Institute on Aging, hay 3 etapas del Alzheimer:

Sencilla: los problemas pueden incluir deambular, dificultades en el manejo de dinero, repetir preguntas, cambios de personalidad y de pensamiento

Moderada: El daño llega a las partes del cerebro que controlan el lenguaje, el razonamiento, el pensamiento consciente y el procesamiento sensorial. La persona puede tener dificultad para aprender cosas y se pueden llegar a tener alucinaciones, delirios y paranoia

Grave: Existe incapacidad para comunicarse, se pasa la mayor parte del tiempo en cama y se depende totalmente de otras personas.

Algunos factores de riesgo del Alzheimer, según este instituto, son:

Síndrome de Down

Golpes y traumatismos

Fumar

Sedentarismo

Hipertensión

Problemas metabólicos

“Tengan amor y paciencia hacia la persona a la que están cuidando”

Debido a la complejidad y el desgaste que representa cuidar a una persona con Alzheimer, Lupita pide que se tenga amor y paciencia para los afectados porque es lo que se necesita.

“No se desesperen. Es lo que se necesita: amor y paciencia. Son momentos muy difíciles, pero cuando uno ama a la persona, aun cansada, aun desvelada, como sea, uno atiende a la persona que tiene Alzheimer con mucho amor”, concluye Lupita.

"Mi mamá ahora está tan bien, que ya no quiere ayuda de sus hijas (risas). Ya quiere estar en su casa nuevamente. Para mi esto fue un milagro, porque en las condiciones en las que ella estaba, realmente pensábamos que en cualquier momento se iba. Ahorita está aquí conmigo y eso lo agradezco muchísimo"