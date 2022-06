¿Cómo tener relaciones sanas? La responsabilidad afectiva

Dar “alas” o i lusiones falsas a la otra persona , aún si sabemos que no es de nuestro interés, o que no cumpliremos eso de lo que estamos ilusionando.

No hablar de nuestros sentimientos o de cómo nos sentimos (para bien o mal), o no dejar las cosas claras, y pretender que el otro va a adivinar nuestras necesidades o sentimientos.

No dejar que la otra persona exprese sus emociones, o decir que no son válidas solo porque no se comprende, o no se quiere comprender.