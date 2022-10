Nos gustaría evitarles que la gente se les quede mirando por su visible discapacidad. A la sociedad lo único que le pedimos es empatía, sensibilidad en las situaciones que vivimos. No es ponerse en nuestros zapatos porque si no tienes una discapacidad no sabes realmente cómo se vive con ella, pero sí puedes ser empático con las familias que vivimos con una discapacidad