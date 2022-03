¿Cómo saber que soy una persona altamente sensible?

Reconocer que eres una persona altamente sensible no siempre es sencillo, pues se trata de una característica que ocurre cuando se tiene un desarrollo del sistema nervioso muy específico que permite percibir sutilezas que el resto no percibe.

Es una forma de procesar la información que llega del exterior y de experimentar los estímulos que se define por características que te contaremos a continuación.

¿Eres muy sensible ante cualquier asunto? Seguramente eres una persona altamente sensible, pero para que salgas de dudas, es importante que conozcas las principales características.

Persona altamente sensible

De acuerdo con Psicología y Mente, una persona altamente sensible se caracteriza por una predisposición a sentir con intensidad aquellas experiencias ligadas a estímulos sensoriales que otras personas encontrarían sutiles o apenas importantes.

(Foto: Pexels)

La doctora Elaine Aron, distingue las características esenciales de este tipo de personas:

Suelen reflexionar de manera profunda sobre la información que reciben

Tienen predisposición a sentirse saturadas emocionalmente

Hay una fuerte emocionalidad ligada a una gran capacidad empática

Tienen elevada sensibilidad sensorial, especialmente en cuanto a “sutilezas”

A menudo necesitan momentos de soledad para gestionar sus sentimientos

Son personas solidarias, les gusta ayudar, sentirse útiles

Son personas muy empáticas, se “contagian” fácilmente de las emociones de los demás

¿Te identificas? No hay nada de malo con ser una persona altamente sensible, por lo que se puede tener una buena salud mental y una vida satisfactoria con esta forma de percibir el mundo.

De hecho, quienes tienen estas características también tienen grandes cualidades que pueden mejorar su vida y la de los que lo rodean. Sin embargo, la falta de autoconocimiento puede llevar a sentirse agobiados e incluso avergonzados de sentir en la manera en que lo hacen.

(Foto: Pexels)

“Todo se experimenta amplificado si eres altamente sensible, tanto estímulos positivos como negativos y esta forma de vivir las emociones va muy ligada a una empatía muy desarrollada hacia el resto de personas, hacia los animales y hacia la naturaleza en general”, cuenta a ABC la psicóloga de Centro Cepsim Madrid, Mar Argüello.

En los momentos de mucho agobio por las emociones, los expertos destacan que es importante realizar actividades que ayuden a poder liberar y descargar la carga emocional como, por ejemplo, el mindfulness, pintar, escuchar música o hacer deporte.

Lo más importante es encontrar lo que nos haga sentir bien como persona altamente sensible.

(Con información de Psicología y Mente, ABC)

Trivia