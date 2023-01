Si constantemente te sientes como que tienes la culpa de lo que sucede, si sientes que todos los que te rodean te juzgan y no crees que merezcas tus éxitos y logros y siempre los descartas, podría ser que tengas baja autoestima.

Tener una baja autoestima puede provocar diversos problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. Puede dificultar que persigamos nuestros objetivos y afectar negativamente a nuestras relaciones.

Los expertos en psicología brindan cinco consejos para mejorar el autoestima.

5 hábitos saludables para mejorar tu autoestima

Practica la autocompasión

La autocompasión es el acto de tratarse a uno mismo con amabilidad. Cuando fracasamos, cometemos errores, nos sentimos inadecuados o nos enfrentamos a dificultades en la vida, debemos esforzarnos por animarnos a nosotros mismos en lugar de ser autocríticos.

Rodéate de personas que te animen y te acepten

Las investigaciones han demostrado que la aceptación y la aprobación de los demás aumentan nuestra autoestima. Céntrate en establecer relaciones que te den el espacio, el apoyo y el ánimo que necesitas para convertirte en la mejor versión de ti mismo.

Celebra las pequeñas victorias

A menudo perseguimos logros sin tomarnos un momento para apreciar lo lejos que hemos llegado. Tenemos grandes sueños y deseos y tendemos a actuar al límite. Esto puede dejarnos abrumados y mermar nuestra autoestima porque sentimos que no controlamos nuestra situación.

Sustituye tu crítica interior por afirmaciones positivas

Reconócete a ti mismo por lo que eres y por lo que haces. Según un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, las afirmaciones positivas nos permiten ver la información, que de otro modo sería amenazadora, como más relevante y valiosa para nosotros mismos.

Toma distancia de las redes sociales

Un estudio publicado en el European Scientific Journal descubrió que pasar una hora diaria en Facebook se asociaba a un descenso significativo de la autoestima. Descubrirás que te ayuda a romper el ciclo de compararte con los demás y te da más tiempo para centrarte en las cosas que realmente te hacen feliz.

