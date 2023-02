En SuMédico entrevistamos a Laura Amada Hernández Trejo, licenciada en psicología, maestra en psicología infantil y candidata a Doctora en el campo de Psicología de la UNAM quien nos habló de cómo escribir las preocupaciones ayuda a vivir de una manera más ligera.

Los pensamientos son productos que elabora la mente, voluntariamente a partir de una orden racional, o involuntariamente a través de un estímulo externo.

La preocupación consiste en tener la mente ocupada con pensamientos negativos que tienden a atraer más de lo mismo.

La especialista señala que en ocasiones las personas suelen preocuparse por todo ya que hay una historia de aprendizaje, la vida enseña que preocuparse permite prevenir una consecuencia negativa.

“Cuando yo me preocupo y en este dicho me ocupo, es decir, preparo un plan para enfrentarme a eso que me angustia, que me da temor que suceda pueda funcionar, pero cuando me preocupa todo se puede volver desadaptativa porque la persona se encuentra en un estado constante de alerta pensando que existen más amenazas de las que incluso llega a percibir”.

“Escribir las preocupaciones ayuda a vivir de una manera más ligera”

La especialista recomienda identificar el problema que nos está preocupando para después elaborar un plan de acción.

“Digamos de alguna manera que toda esta preocupación que se vuelve una carga mental, si yo las voy escribiendo, haciendo una lista de aquello que me preocupa voy a poder a empezar a gestionarla y entonces ya no me van a ocupar tanto espacio en la cabeza y voy a poder vivir de una manera más ligera”.

Pasos para dejarle darle vueltas a una preocupación:

Elaborar un plan de acción

Ver qué puedo hacer la próxima vez para enfrentarme a eso que me preocupa

No exigirnos demasiado y dejar que las cosas fluyan.

(Foto: Especial)

El ser humano por naturaleza se preocupa demasiado por el futuro, pero la especialista señala que “si es importante preocuparnos por el futuro, pero siempre en un balance, es decir, pensar qué puedo hacer yo hoy para que el futuro mejore y ver si es que esa preocupación realmente tiene relevancia”.

¿Cómo gestionar de mejor manera los pensamientos?

Hernández indica que un primer componente podría ser empezar con la relajación, poder tranquilizar nuestro cuerpo, modular esa intensidad emocional a través de la relajación.

“Con la respiración podemos disminuir esos niveles de estrés que nos van a permitir tomar decisiones sobre las preocupaciones que tenemos. Lo que podemos hacer para solucionar nuestras preocupaciones primero es tratar de definir eso que nos preocupa de manera muy específica y detallada”, dice la experta.

Indica que un segundo paso en esta solución de las preocupaciones podría ser pensar en alternativas de soluciones haciendo una lluvia de ideas.

El tercer paso sería elegir de toda esa lluvia de ideas las opciones más lógicas, morales y viables para solucionar esa preocupación.

“Una vez que ya tengo estas opciones que son lógicas y que son viables hago una jerarquía de las que sé que me pueden dar mayor beneficio, las voy ordenando y empiezo a ejecutar la idea que quedó hasta arriba en esta jerarquía, y ya después regreso y veo resultados”, destaca.

(Foto: Especial)

¿Las mujeres se preocupan más que los hombres?

La Organización Mundial de la Salud señala que las mujeres padecen más depresión y ansiedad que los hombres y la especialista señala que lo que vemos es que la mujer históricamente ha tenido que hacerse cargo de muchas más tareas de lo que habitualmente hacen los hombres.

También indica que estas cifras de la OMS podrían deberse a que las mujeres suelen abrirse más y contar sus emociones en cambio los hombres las reprimen.

¿Cómo dejar de preocuparnos y mejor ocuparnos?

La especialista recomienda escribir los pensamientos que causan preocupación y hacer un balance decisional. Ver qué ventajas y desventajas tienen las preocupaciones, para después ir puntuándolas y ver si realmente es importante la preocupación.

“Pero sobre todo no quedarse las preocupaciones en la cabeza, porque lo que hacemos es darle muchas vueltas y entonces me preocupa todo y no me ocupo de nada. Entonces es empezar por escribirlo y ver qué es realmente importante”, finaliza.