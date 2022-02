¿Cómo debemos actuar cuando un familiar padece demencia?

Mucha gente no se imagina que algo le va a pasar hasta que le pasa y cuando el hecho sucede, no sabe cómo actuar al respecto. Uno de esos escenarios es el de la demencia en la familia, pues si bien se conoce que la edad es un factor de riesgo para este problema, existe una gran cantidad de personas no creen que pueda pasar en su entorno.

Por ello, la psicóloga del Centro Cuarto de Contadores (España), Beatriz Canseco de la Rosa, dio algunas recomendaciones a EFE para actuar en caso de que se llegue a presentar el caso.

Demencia en la familia: ¿Cómo debo actuar si un familiar lo padece?

Lo primero que hay que saber es que cuando se tenga un caso de demencia en la familia van a cambiar rutinas y roles, por lo que es importante saber qué hacer.

Estos son los tips que da la psicóloga:

1.- Estimular al afectado con actividades de ocio y cognitivas que se encuentren a su alcance

2.- Tratar de conservar la autonomía de la persona con demencia en las actividades que todavía es capaz de hacer por su cuenta

3.- Tener unión y cooperación entre los miembros de la familia para que los integrantes sepan cuidar de sí mismos

4.- No va a ser fácil, porque puede ser complicado afrontar que el afectado va a ir perdiendo sus capacidades y facultades, dejando de ser él mismo. Por ello, hay que adoptar una actitud paciente, cálida y flexible hacia la persona con demencia

5.- Evitar hablar por la persona con demencia como si no estuviera presente. Hacerlo partícipe de las conversaciones y mantenerlo informado sobre todo lo que pasa para evitar que se aísle o se desconecte de su entorno

Para saber más de...Ni secuela del covid ni mala memoria, podría ser Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad que daña y mata las neuronas del cerebro. En consecuencia se deteriora el pensamiento, la meomria y el lenguaje. ¿Te preocupa que un miembro de tu familia padezca esta enfermedad? Checa estas señales ▲ Problemas de memoria y lenguaje:

En las etapas tempranas del Alzheimer es la memoria de corto plazo la que se ve afectada. Las personas podrían tener problema recordando conversaciones recientes o hacen las mismas preguntas e incluso se les dificulta recordar algunas palabras. ▲ Cambios en el comportamiento:

El Alzheimer provoca cambios de humor repentinos, desorientación y confusión. Una señal comun de la enfermedad es que la persona abandone costumbres que tenía, como por ejemplo se dejan de asear y arreglar. ▲ Mala concentración:

Las personas con Alzheimer comienzan a tener problemas para realizar activiades cotidianas como cocinar o pagar las cuentas. Conforme la enfermedad progresa, pueden olvidar personas y perderse facilmente.

▲ No ignores las señales:

Si tu ser querido presenta estas señales, lo mejor es acudir al doctor, pues entre más temprano se diagnostica, funciona mejor el tratamiento. ▲ Pronóstico de vida:

La enfermedad se desarrolla a diferente ritmo en cada persona. En algunos solo pasan un par de años antes de una severa pérdida de la memoria y para otros eso puede pasar en 20 años. La esperanza de vida es de 3 a 9 años depsués del diagnóstico. ▲

“Las modificaciones más difíciles de aceptar van a ser aquellas relacionadas con la personalidad y el comportamiento, así como las reacciones y conductas delirantes por los episodios de pérdida de memoria”, menciona Canseco de la Rosa.

Además, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos da las siguientes recomendaciones:

Platicar sobre situaciones actuales

Apegarse a un horario de actividades simple y que todos cumplan

Mantener las luces prendidas por la noche

Dar notas, recordatorios, instrucciones o listas de tarea rutinarias que sean útiles para las actividades cotidianas

Tener personas y objetos familiares en el entorno. Puede ser útil tener álbumes de fotos de la familia.

(Con información de EFE)