La Organización Mundial de la Salud señala que la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, ya que se estima que afecta a un 3.8% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5.7% de los adultos mayores de 60 años.

Una nueva investigación sugiere que una buena dieta ayuda a mejorar la depresión en adultos jóvenes.

Síntomas de la depresión:

Estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces

Dificultad para concentrarse

Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño

Cambio grande en el apetito, a menudo aumento o pérdida de peso

Cansancio y falta de energía

Sentimiento de inutilidad, odio a sí mismo y culpa.

¿Una buena dieta ayuda a mejorar la depresión en adultos jóvenes?

Un estudio realizado por la neuropsicóloga, Heather Francis, de la Universidad Macquarie de Australia a adultos jóvenes, reveló que una dieta saludable realizada por tres semanas mejoró los síntomas depresivos en los jóvenes.

"Simplemente reducir la ingesta de alimentos procesados y aumentar la fruta, las verduras y el pescado dio como resultado mejoras en los síntomas de depresión”, señala Heather Francis.

(Foto: Canva)

Comer frutas y verduras ayuda a mejorar los síntomas de la depresión

Los adolescentes que consumieron más cantidad de frutas y verduras mostraron la mayor mejoría. En cambio, las personas que no cambiaron su dieta no mostraron mejoría y no hubo cambios en su depresión.

De acuerdo con la investigadora, se ha demostrado que los alimentos altamente procesados, como azúcar, carnes grasas o refrescos, aumentan la inflamación, que es un factor de riesgo para la depresión.

(Foto: Canva)

¿Cuál fue la dieta que ayudó a mejorar la depresión?

El estudio duró tres semanas y a los participantes se les pidió que consumieran los siguientes alimentos:

Cinco porciones de verduras

Dos o tres frutas

Tres porciones de granos

Tres porciones de proteínas (carne magra, pollo, huevos, tofu o pescado) hasta tres veces por semana

Tres porciones de lácteos sin azúcar

Tres cucharadas de nueces y semillas

Dos cucharadas de aceite de oliva y una cucharadita de cúrcuma y canela (tienen propiedades antiinflamatorias).