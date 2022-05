"Chicharito" habló sobre su depresión: “Me cansé de no ser yo"

Javier “Chicharito” Hernández confesó que cayó en depresión al darse cuenta de los vacíos emocionales en su vida. El máximo goleador de la Selección Mexicana dijo “haber tocado fondo” recientemente, en una lucha emocional constante por intentar mantenerse a flote.

“Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo (…) Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y quería llenar vacíos”, reconoció.

“Tuve que tocar el fondo de la depresión para aceptar que hay un vacío existencial que nunca voy a llenar, que nadie va a llenar, hay un vacío existencial que no tiene sentido”, agregó “Chicharito” en una conversación del programa Duro de Marcar.

Javier “Chicharito” Hernández sufrió depresión

Javier “Chicharito” Hernández confesó que ha llegado a sentir que “la vida no hace sentido”, pues hay vacíos existenciales que lo mortificaron e intentó compensar.

"Mucha gente se agarra de la idea de 'mientras más sueltas, más te llega' y es ilógico porque uno tiene que tener para tener certeza. No hace sentido la vida", dijo.

(Foto: Twitter)

La estrella de futbol detalló que el éxito y la fama tienen precios muy grandes, por ello, “Chicharito” recomienda ser felices, buscar alcanzar las metas que otros han logrado pero siempre siendo uno mismo porque si no se hace así, no habrá dinero, fama, relojes caros, viajes a donde sea, que llene un hueco que se hace grande y que lleva a la depresión porque no se puede ser feliz.

En una charla en el Albergue Los Pinos, les recomendó a cada uno de los niños, disfruten la vida, que sean auténticos siempre porque en él hubo un momento en el que dejó de disfrutar, el entorno lo hizo su presa y cayó en el sistema, pues le decían qué decir, cómo actuar y sintió que le vendió su alma al diablo tras obtener la fama.

“La felicidad no viene de afuera para adentro y creo que es completamente lo opuesto, la felicidad es con tu día a día, contigo mismo, después todo va a llegar. No se necesita fama, no se necesita dinero, se necesita autoestima, encontrarse a uno mismo dentro de sí y creerla que se puede salir adelante”, dijo.

¿Qué es la depresión y cómo tratarla?

De acuerdo con Mayo Clinic, la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades.

Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de quien lo padece, causando una variedad de problemas físicos y emocionales.

(Foto: Pexels)

Más que una tristeza pasajera, la depresión puede afectar el estado de ánimo durante un largo plazo largo. Puede producirse solo una vez en la vida o presentarse en episodios, con síntomas como:

Tristeza y ganas de llorar

Sensación de vacío o desesperanza

Arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración

Pérdida de interés en actividades

Insomnio o dormir demasiado

Falta de apetito

Pensamientos sobre la muerte o intentos suicidas

Sentirse deprimido no es algo pasajero, se debe acudir con un profesional de la salud mental tan pronto como se reconozcan los síntomas. Hablar con amigos o familia también puede ser de mucha ayuda.

Si no se trata, la depresión puede desencadenar complicaciones como abuso de drogas y alcohol, conflictos familiares, aislamiento social, automutilación y hasta desarrollo de enfermedades cardiacas o diabetes.

Los medicamentos y la psicoterapia son eficaces para la mayoría de las personas con depresión.

(Con información de Medio Tiempo, Mayo Clinic)

