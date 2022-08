¿La pérdida de audición es una de las causas de demencia? Son muchos los motivos por los que se puede desarrollar una pérdida auditiva, pero una de las principales causas tiene que ver con el envejecimiento… y esto puede llevar al desarrollo de demencia.

¿Por qué casi no se aborda este tema si es importante para el bienestar? En palabras de especialistas, no se habla de la relación como una de las causas de demencia debido a que no se considera tan importante por médicos y medios, a pesar de que existen investigaciones que han encontrado un vínculo.

“Casi no se le da difusión a los resultados porque no es un tema “mediático”. La pérdida de audición como una de las causas de demencia no vende”, lamenta el director del Instituto Mexicano de Otología y Neurotología S.C.(IMON), Gonzalo Corvera Behar, al ser entrevistado por SuMédico.

Pérdida auditiva y causas de demencia: “los sentidos no se compensan en su totalidad”

Existe la creencia de que cuando se pierde un sentido se magnifican los demás para compensar la falta, pero eso no es totalmente cierto, indica el doctor Corvera.

“Hay detalles complementarios, sí, pero justamente esta relación nos demuestra que no es tan cierto en muchos aspectos. Podemos llegar a encontrar una relación sin saber exactamente cuál es el mecanismo o la causa y eso pasa mucho en la ciencia”, explica el especialista.

En sus palabras, eso es lo que está pasando y ha sucedido durante más de una década con la demencia.

“La publicación de un estudio muy amplio realizado en 2011 sobre el envejecimiento en general encontró que las personas que al inicio tenían pérdidas auditivas superficiales, tenían el doble de posibilidades de desarrollar demencia”, advierte.

El doctor Corvera resalta que cuando se padecía una pérdida auditiva moderada, los afectados tenían tres veces más posibilidades de padecer algún tipo de demencia y aquellos con pérdida de audición severa, tenían 5 veces más riesgo.

“De ahí a la fecha se han desarrollado investigaciones en otros países y se confirmó el hallazgo. No sabemos exactamente cuál es el mecanismo, pero sí parece ser que una de las causas de demencia es la falta de estimulación”, apunta.

Al no hablar e interactuar con otras personas debido a su condición, la gente deja de realizar actividades que estimulan el cerebro y esa puede ser una de las causas de demencia en personas con pérdida auditiva.

“La pérdida auditiva genera aislamiento, ya que la persona ve reducida su capacidad para interactuar y comunicarse con los demás. Si tenemos dificultad para escuchar, estamos quitando uno de los sentidos que más estimulan el cerebro humano”, abunda.

A eso le agregamos que el aislamiento en sí disminuye la cantidad de estímulos que recibe nuestra mente

A diferencia de las células en la piel, que se regeneran con el tiempo, las auditivas son las mismas desde que nacemos y conforme se van deteriorando se van perdiendo. Esta es la causa natural de que vayamos perdiendo la audición conforme envejecemos.

“No se difunde esto porque no vende…”

Hablar sobre salud mental y su relación con los sentidos es importante, pero casi no se le da difusión a la pérdida auditiva como una de las causas de demencia porque no es un tema mediático como el cáncer de mama, lamenta el especialista.

“Yo siempre digo que la sordera no es taquillera. Cuando tratamos de hacer campañas de recaudación, es muy difícil que la gente quiera donar para este padecimiento. Si se ve lo que se hace en lucha contra el cáncer, es muy diferente todo y eso se refleja a nivel gubernamental", comenta el doctor Corvera.

"Si la gente no lo siente importante, los políticos menos”, añade.

La política reacciona a lo que se ve que es importante, pero en el tema de la audición se ve una intención de la gente por no enterarse y no saber qué está sucediendo. Pienso que es un poco por el estigma que se tiene de la edad

Es importante que los familiares de personas de más de 50 años que detecten una dificultad en la comunicación de un familiar tomen las siguientes medidas:

revisen audición

revisen el oído en general

Un buen diagnóstico oportuno hace la diferencia para poder atenderla a tiempo y evitar este tipo de consecuencias.