Tomar alcohol siempre se ha asociado a la parte negativa, pero ahora una nueva investigación podría señalar que beber con medida podría no ser tan malo, pero hacerlo ¿reduce el riesgo de demencia?

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades señala que la demencia no es una enfermedad específica sino, más bien, un término general para referirse a una alteración de la capacidad para recordar, pensar o tomar decisiones, que interfiere en la realización de las actividades de la vida diaria.

La enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia. Si bien la demencia afecta principalmente a los adultos mayores, no forma parte del envejecimiento normal.

Como demencia es un término general, sus síntomas pueden variar ampliamente de una persona a otra. Las personas con esta enfermedad tienen problemas con lo siguiente:

Memoria

Atención

Percepción visual, más allá de los típicos cambios en la vista que se pueden relacionar con la edad

Razonamiento, criterio y resolución de problemas

Comunicación.

Los signos que podrían indicar demencia son:

Perderse en un lugar conocido

Usar palabras inusuales al mencionar objetos conocidos

Olvidarse del nombre de un familiar o amigo cercano

No poder realizar tareas de manera independiente.

¿Tomar alcohol reduce el riesgo de demencia?

Está comprobado que tomar alcohol en exceso trae muchos problemas a la vida de las personas, no solamente de salud sino también sociales, pero beber con medida podría reducir el riesgo de demencia de acuerdo con un estudio.

Un estudio de la revista British Medical Journal señala que no tomar bebidas alcohólicas para nada también podría aumentar el riesgo de padecer demencia en el futuro.

El estudio analizó a nueve mil personas de Inglaterra de entre 35 y 66 años desde mediados de 1980 y los siguió durante 30 años, encontró que la gente que no bebió alcohol para nada por un periodo de 10 años o más, tenía 50 por ciento más probabilidades de desarrollar demencia en algún punto de su vid aa comparación de los que bebían moderadamente.

Ojo, tampoco estamos diciendo que tomar demasiado alcohol sea bueno y es que el mismo estudio encontró que los que bebían más de 14 unidades a las semanas también presentaban un mayor riesgo de demencia.

Solo 400 personas que participaron en el estudio, o sea menos del cinco por ciento, desarrollaron demencia. De los mil 300 participantes que no bebieron ni una gota de alcohol, solo 98 (7.5%), terminaron padeciendo la enfermedad.

¿Realmente tomar alcohol previene la demencia?

Los autores del estudio fueron claros y señalaron que no se puede decir con seguridad que abstenerse del alcohol cause demencia o que las bebidas alcohólicas tengan un efecto positivo, ya que en Inglaterra es poco común que la gente no beba.

(Con información de: CDC y British Medical Journal)