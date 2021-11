7 pasos para superar una crisis existencial

Seguro que alguna vez has escuchado a alguien que dice que tiene una crisis existencial o incluso tú mismo lo has sentido, pero ¿qué significa exactamente y cómo superarlo? En los siguientes párrafos te diremos todo al respecto.

La crisis existencial se caracteriza por periodos de tiempo donde te cuestionas a ti mismo profundamente, buscas las razones que te motivan a vivir, las decisiones que tomas, la forma en que actúas y las creencias que tienes.

Es un momento donde tienes muchas preguntas, pero pocas respuestas y de no saber manejarlo, es posible quedarse estancado en esas sensaciones.

¿Cómo superar una crisis existencial?

Entre las principales señales que alertan una crisis existencial destacan: sentirse constantemente aburrido; sensación de insatisfacción aunque las cosas marchen bien; creer que se debe dar un vuelco a la vida pero no saber cómo; sensación de extrañeza con uno mismo, como si se fuera otra persona; pensar que se han saltado etapas de la vida o que faltan muchas experiencias por vivir; sentirse extremadamente agotado emocionalmente; cuestionar las decisiones más importantes de la vida y tener miedo al futuro.

Salir de una crisis existencial no es tan sencillo, es importante saber reconocerlo y tener en cuenta lo siguiente, de acuerdo con el portal En Terapia:

1. Reconoce la crisis

Negar que tienes una crisis existencial no servirá de nada, incluso puede empeorar las cosas. Lo primero que debes hacer es reconocer que no estás bien y ponerte a trabajar en el problema.

2. No seas tan duro contigo

Durante este proceso, es fundamental que te trates con amabilidad, no juzgues lo que sientes, acéptalo y trata de entenderlo. Recuerda que no estás solo y que es normal que algunas cosas se salgan de control.

3. Identifica la causa

Cuando tienes una crisis existencial es probable que te cuestiones acerca de muchos aspectos de tu vida, como tu relación de pareja, tu trabajo, tus creencias, los amigos que tienes y toda tu forma de pensar.

Lo más importante es que identifiques exactamente de dónde surgen esas preguntas, así será más fácil empezar a trabajar para corregirlo.

4. Hazte preguntas

Para encontrar el origen de tus inquietudes es de mucha ayuda hacerte estas preguntas: ¿Con qué valores ya no me identifico?, ¿En qué áreas estoy a gusto y en cuáles no?, ¿Qué aspectos de mi vida estoy cuestionando? Responde honestamente.

5. Toma acción

Una vez que analices los vacíos que hay en tu vida, toma acción e intenta cambiarlos tú mismo. Hay muchas situaciones en las que puedes tomar las riendas para hacer un cambio y empezar a sentir el bienestar y tranquilidad que tanto estás buscando.

Si crees que todo lo que buscas mejorar está afuera o que depende de los demás, las cosas siempre van a estar igual. Los cambios más significativos están en ti.

6. Busca la conexión contigo mismo

Una crisis existencial suele aparecer cuando pierdes la conexión contigo mismo, es decir, cuando dejas de poner atención a lo que realmente quieres por darle gusto a los demás. Potencia tu energía y empieza a hacer actividades que disfrutas y que te complementan.

Te recomendamos empezar con yoga, pues te permite estar tranquilo y empezar a escuchar tus pensamientos.

7. Evita los impulsos

Finalmente, para superar una crisis existencial debes ser más consciente de lo que dices y haces, así que es fundamental evitar los impulsos.

Piensa bien antes de actuar, tómate un momento para definir si lo que pretendes está alineado con los propósitos que tienes para sentirte bien.

No será fácil, pero si te esfuerzas en aplicar estos consejos para superar una crisis existencial el proceso será más llevadero. Si no sientes mejoría y la sensación de cuestionamiento persiste, lo mejor es consultar con un profesional de la salud mental.

