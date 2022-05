7 consejos para disfrutar de tu cumpleaños (incluso si no eres fan)

Muchas veces las personas pueden sentirse estresadas, preocupadas, molestas y hasta tristes por la llegada de su cumpleaños, y esto puede deberse a muchos motivos, y puede tener como consecuencia problemas de humor (como irritabilidad o tristezas) para quienes lo experimentan.

Si tú eres de las personas que poco disfrutan el día de su cumpleaños y que, contrario a otros, deseas que el día termine lo más pronto posible, te tenemos una lista de consejos para que puedas hacer de este día uno especial.

Consejos para disfrutar de tu cumpleaños

Quizás al inicio te resulte un poco complicado, pero si año con año intentas hacer de la fecha algo especial, estamos seguros de que podrás superar el odio a tus cumpleaños y las celebraciones.

(foto: unsplash)

Inicia el día de forma positiva y elige el “mood” del día

La forma en que comienzas el día será muy importante, pues asentará las bases para las siguientes horas.

Ajustarte a un pensamiento positivo es de gran utilidad, y una buena manera de comenzar, pues eso permitirá que la mente se encuentre en un estado agradable que pueda facilitar disfrutar del día (incluso si solo se hacen cosas simples).

Tú eliges la manera en que quieres iniciar el día tu cumpleaños: con un humor gris o con alegría.

Para apoyarte un poquito, podrías prepararte un desayuno especial, algo que sientas que puede alegrarte y animarte, algo que normalmente no consumas y de un toque interesante a la mañana. Si te es posible, y si el día de tu cumpleaños debes trabajar, compra una bebida o un bocadillo que salga de lo común.

Agregar variedad hará del día más especial, llevadero y disfrutable.

(foto: unsplash)

No hagas demasiados planes

Intenta no planear demasiadas cosas, ni realizar muchos compromisos, pues solo te harán estresarte y la fecha te será aún menos disfrutable.

Muchas veces es mejor mantener las cosas simples, principalmente si eres de esas personas que no disfrutan demasiado celebrar, o si te preocupa que algo pueda salir mal, ya que entre menos compromisos, menos riesgo de que algo se salga de tu control.

Disfruta y aprovecha: haz algo para ti que sea diferente, que te levante el ánimo

El día de tu cumpleaños es para celebrarte, cosa que puedes hacer por tu propia cuenta, sin intervención de otros. Puedes regalarte algo que llevabas tiempo queriendo, como un día de spa o un tratamiento de belleza.

¡Haz algo que sea por y para ti, que disfrutes!

Una salida con amigas, un día de compras,... cualquier cosa es válida.

(foto: unsplash)

Intenta ser realista y controla las expectativas

Una de las razones porque muchas personas no disfrutan sus cumpleaños es porque sus expectativas del día no fueron cumplidas. Quizás esperaban la llamada de todos sus familiares o amigos, o quizás un detalle especial por parte de alguien que no habían visto en mucho tiempo.

Debes saber que muchas veces las cosas saldrán diferente a como se habían planeado en un inicio, y eso no está mal.

No te invitamos a que no te ilusiones por esta fecha, pero quizás sea mejor estar consciente de que tu crush no aparecerá en tu puerta con la Luna en sus manos para desearte un feliz cumpleaños.

Procura encontrar lo positivo en lo que recibas, y agradece por ello, incluso si pueda mirarse como poco.

(foto: unsplash)

Reúnete con tu familia o tus personas importantes

Lo mejor es que no pases tu cumpleaños en soledad, pues hacerlo te encerrará en un estado mental negativo. No es necesario que te reúnas con tus amigos o familiares en una gran fiesta, a veces con una simple comida o una tarde de películas bastará. Pueden desarrollar algún plan en conjunto, o quizás sean ellos quienes organicen algo de acuerdo a tus gustos. Sea como sea, intenta no aislarte y rodearte de los seres que quieres.

(foto: pexels)

No dependas del resto

Tu felicidad no debe depender de otras personas, y tampoco tu cumpleaños

Si nadie ha hecho planes especiales para ti, no debes preocuparte, ni debes pelear o tomarlo a pecho, a veces las personas simplemente se pasan de los detalles. Sin embargo, no dependas de ellos y no dejes que tu cumpleaños se vea arruinado por la falta de planes para celebrar el día.

Puedes planear por tu propia cuenta la celebración, incluso si no tienes en mente algo muy llamativo o grande; lo importante es que, aunque se trate de algo sencillo, tú debes celebrar con algo que te agrade y te resulte atractivo a ti y no a otros.

Un cumpleaños es la oportunidad perfecta para regalarte amor propio.

(foto: unsplash)

Realiza una reflexión positiva

Los cumpleaños son días en que comenzamos a pensar sobre lo que somos, lo que hemos hecho, y lo que queremos.

Intenta que esa reflexión no se vuelva negativa, no te compares con los demás, ni te lamentes por no haber cumplido con las metas que te habías puesto en el pasado, ni por los objetivos que la sociedad ha fijado.

Agradece y enorgullécete por lo que has logrado, y piensa si es que has conseguido cosas que en el pasado no habrías imaginado tener; así mismo, haz las paces con tu pasado, pues soltar algunas de esas cosas te ayudará a vivir mejor tu presente.

Incluso si suena cliché, agradece por ser afortunado de poder cumplir un año más de vida.

(Con información de: Medical News Today, Marie Claire, Vogue México)