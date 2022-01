5 tipos de abrazos que existen y su significado

Abrazar es una expresión maravillosa, pues podemos sentir confort de inmediato y un vínculo especial con esa persona. ¿Sabías que hay 5 tipos de abrazos? Te contamos el significado de cada uno.

(Foto: Pexels)

Los abrazos pueden transmitir diferentes emociones, desde felicidad, alegría y emoción, hasta condolencia y consuelo.

Este gesto puede llenarnos de energía, hacernos sentir apoyados y con confianza, pero todo dependerá del tipo de abrazos que recibamos, pues cada uno denota algo distinto. Toma nota.

Tipos de abrazos que existen y su significado

De acuerdo con un artículo de The New York Times, los abrazos no solo ayudan a sobrellevar mejor el estrés de la vida diaria, sino que también se asocian a cambios físicos beneficiosos en el cuerpo.

Investigaciones han demostrado que cuando las mujeres reciben abrazos de su pareja, tienen niveles más bajos de cortisol durante situaciones de estrés.

(Foto: Pixabay)

También se ha demostrado que los abrazos más frecuentes de la pareja reducen la presión arterial y aumentan la oxitocina, una hormona calmante que puede reducir el estrés y reforzar los sentimientos de conexión.

Estos son los tipos de abrazos que no puedes dejar de dar y recibir:

1. Abrazo por la espalda

El abrazo por la espalda está destinado solo a personas con cierto grado de intimidad. Se asocia con frecuencia solo a las parejas, pero también puede darse entre amigos.

Se hace por detrás, de manera que los brazos rodean la parte de arriba del cuerpo del receptor. Este abrazo tiene una fuerte carga emocional, transmite cariño o amor y hasta se puede usar para ofrecer calor corporal. En la pareja, es una buena antesala al juego sexual.

2. Abrazo de cintura

Un tipo de abrazo común en las parejas, al menos aquellas que disfrutan expresar su cariño y su deseo sexual. Es un abrazo que permite una gran conexión, ya que hay un contacto visual directo, lo que no sucede en los abrazos clásicos.

(Foto: Pixabay)

Puede ser bidireccional, aunque por lo general uno de los dos opta por colocar sus manos en los hombros del otro. Permite la postura perfecta para besos sin limitaciones.

3. Abrazo lateral

Este abrazo se hace al estar parado o sentado junto a una persona, se puede hacer rodeando el hombro, cintura o cadera. Se puede hacer entre personas con diferentes grados de relación, desde la pareja, hasta un amigo, familiar o un compañero del trabajo.

Cuando damos este tipo de abrazo, podemos sentir cercanía o aprecio hacia esa persona, simpatía o cariño, la necesidad de crear un vínculo, ternura, amor o simple compañerismo.

4. Abrazo de oso

Así se conoce el gesto de abrazar a una persona con fuerza durante algunos segundos. Aunque se crea que es un abrazo romántico, sus interpretaciones no siempre son de ese tipo, transmite cariño y amor ante una persona, pero cuando no hay la confianza suficiente, puede ser algo abusivo y hasta molestar al otro.

Todo depende del contexto, aunque el abrazo de oso suele ser normal cuando llevas mucho tiempo sin ver a alguien que estimas.

5. Abrazo con beso

Es un abrazo común cuando hay sentimientos románticos de por medio o mucha confianza con alguien.

(Foto: Pixabay)

El beso se puede dar en la mejilla o en la frente, luego de hacer un abrazo tradicional. Generalmente los dos actos, el beso y el abrazo, ocurren rápidamente, y hay cierta versatilidad, pues puede tratarse de un gesto de amistad o de amor.

Ahora que ya conoces los tipos de abrazos que existen y su significado, puedes aprovecharlos para expresar mejor tus emociones, solo asegúrate de no incomodar a nadie y elegir el más apropiado a la ocasión.

(Con información de Mejor con Salud y The New York Times)

