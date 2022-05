5 síntomas desapercibidos de la ansiedad

Los síntomas y signos de la ansiedad suelen estar bien identificados, sin embargo; existen algunos síntomas que pueden pasar “desapercibidos”. Si quieres saber cuáles son, continúa leyendo.

Bajo algunas circunstancias, la ansiedad puede considerarse normal; no obstante, puede tornarse más grave cuando se vuelve recurrente, abrumadora y genera un problema de salud mental significativo.

Síntomas desapercibidos de la ansiedad

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas más comunes que puede presentar una persona con ansiedad son: sudoración, nerviosismo, sensación de peligro inminente, aumento en el ritmo cardiaco, preocupaciones y temblores. Por otra parte, podemos encontrar los síntomas menos usuales y “raros” que pueden pasar desapercibidos, a continuación te diremos cuáles son:

(Foto: Unsplash)

1. Sabor amargo o metálico en la boca

Para algunas personas padecer de ansiedad puede provocar un sabor en la boca ‘raro’ o metálico de manera persistente. La ciencia aún desconoce la causa de este efecto, sin embargo, un estudio llamado “Effect of stress, anxiety and depression on unstimulated salivary flow rate and xerostomia” realizado en 2017 encontró que la ansiedad disminuye la secreción de saliva y provoca xerostomía (sequedad en condiciones normales de salivación).

Estos cambios gustativos pueden estar ligados a la respuesta del sistema por liberar sustancias químicas dentro de una situación amenazante.

2. Problemas estomacales

La ansiedad tiene un vínculo muy grande con los problemas digestivos. De hecho, los trastornos funcionales del sistema digestivo como el SII( síndrome del intestino irritable) suelen estar asociados a la ansiedad. La activación fisiológica de la ansiedad, en asociación con el estrés que genera, puede afectar la producción de ácido gástrico, desencadenando una gastropatía hemorrágica o erosiva, conocida como gastritis por estrés.

3. Bostezos repentinos y frecuentes

En un estudio de la Bournemouth University se encontró una relación directa entre la frecuencia de los bostezos y la producción de cortisol, la hormona del estrés que se libera en situaciones de amenaza. A mayor número de bostezos, mayor cantidad de cortisol.

(Foto: Unsplash)

4. Problemas alimenticios

La ansiedad está relacionada con el hambre y con el consumo excesivo de alimentos, así lo demostró un estudio publicado en la revista Nature. Las investigaciones sostienen, en conjunto con otras investigaciones, que el consumo excesivo de alimentos puede ser la respuesta para suprimir las emociones negativas y la ansiedad.

5. Pies fríos

Las personas que sufren de ansiedad, pueden notar el cambio de temperatura repentinamente. Este fenómeno ocurre porque la sangre tiende a acumularse en los órganos del torso. Cuando esto sucede, las extremidades, en especial los pies, reciben menos sangre y, por lo tanto, su temperatura baja.



¿Te identificas con estos síntomas desapercibidos de la? No dudes en buscar apoyo de un profesional de la salud mental.

(Con información de OMS, La mente es maravillosa, Mundo Psicólogos)