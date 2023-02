5 signos físicos que pueden indicar que padeces depresión

En casos dela persona puede presentarterminal o despertar precoz, en este tipo de insomnio, no hay problema para dormirse, si no que la persona se despierta de madrugada y no logra volver a dormirse por lo que despierta muy cansada.

2. Dolor de cabeza

La depresión puede causar dolor de cabeza constante debido a la acumulación de noches sin dormir correctamente y a las alteraciones del humor, pudiendo producir sensaciones de opresión en el pecho y de peso en las piernas.

(Foto: Especial)

3. Caída de cabello, uñas débiles y dolor de estómago

En algunos casos se puede presentar caída de cabello, uñas débiles, piernas hinchadas y dolor en la espalda y estómago debido al descenso de ciertas hormonas.

También se pueden presentar vómitos y temblores conocidos como síntomas psicosomáticos.

4.Alteraciones de peso

Las alteraciones en el peso se producen por la baja producción de serotonina en el cuerpo, que también es responsable de la absorción de nutrientes, y su reducción termina por causar la pérdida de peso en un corto período de tiempo.

(Foto: Especial)

5. Pérdida de apetito

La falta de apetito durante la depresión es resultado de los demás síntomas, ya que la persona no tiene energía para levantarse, siente dolor, se encuentra irritada y con sueño. Esto es un factor que puede agravar la pérdida de peso, ya que la persona suele tener una sola comida al día.

¿Cuáles son las causas de la depresión?

Aunque se desconocen las causas exactas de la presión, esta enfermedad puede comprender de diversos factores, como:

Diferencias biológicas

Química del cerebro

Hormonas

Riesgos hereditarios

La depresión es un problema serio que no se debe ignorar por lo que, si tienes algunos de los signos físicos que leíste, lo mejor es que acudas con un especialista para llevar un tratamiento adecuado.