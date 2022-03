5 formas de combatir el síndrome del impostor

¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno y que no mereces los éxitos que tienes? Si lo has hecho, te tenemos una noticia: has padecido el síndrome del impostor.

El síndrome del impostor es definido como la duda que se tiene de las habilidades propias y el sentimiento de que se es un fraude. ¿Te ha pasado alguna vez? Aquí te decimos 5 maneras de combatirlo.

Síndrome del impostor: 5 formas de calmar tu mente

Combatir el síndrome del impostor es importante porque de acuerdo con la Cleveland Clinic, los sentimientos de duda pueden causar mucho estrés, ansiedad y miedo. Además, diversos estudios han sugerido que el síndrome del impostor puede llevar a una caída en la satisfacción laboral y el desempeño, al mismo tiempo que aumenta la sensación de cansancio. También se ha visto una relación con la depresión y la ansiedad.

¿Existen maneras de combatir el síndrome del impostor? Sí y a continuación te los mencionamos:

1) Dejar de comparar: concentrarte en lo que tú haces o has hecho en lugar de intentar lo que los demás hacen puede ayudar a combatir el síndrome del impostor. Si algo te hace feliz, hazlo y una vez que lo cumplas, mira lo que hiciste. Te darás cuenta de que no eres un fraude y te sentirás mejor, pues fue algo de tu autoría que quedó como a ti te gusta.

2) Ve con un terapeuta: la Clínica Cleveland señala que un terapeuta puede ayudarte a reconocer los sentimientos asociados con el síndrome del impostor y generar nuevos comportamientos para superar el problema.

3) Tomar nota de lo que logras: ¿Piensas que no consigues nada? Anota cada logro que consigas en tu día a día, así sea uno pequeño y repite este comportamiento cada 24 horas. Al final del mes, verás que sin darte cuenta, tuviste bastantes objetivos personales cumplidos

Para saber más de...6 señales de que sufres miedo al rechazo

El rechazo:

Es verdad que a nadie le gusta ser rechazado porque es vergonzoso y doloroso; también es cierto que ser rechazado está fuera de nuestro control. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre el disgusto que provoca el rechazo a sentirse completamente devastado por eso. ¿Te identificas con alguna de estas señales? ▲ Exageras tus reacciones:

Piensa en ocasiones de rechazo que hayas tenido y trata de recordar si reaccionaste de forma exagerada; por ejemplo, tiendes a sentir rechazo en situaciones ambiguas, haces de un pequeño problema algo monumental o creas escenarios de rechazo en tu cabeza aun cuando nada en tu entorno lo incite. ▲ Te cuesta trabajo superar cosas:

Cuando sufres un rechazo o un fracaso en el ámbito que sea, repasas los momentos sufridos obsesivamente una y otra vez hasta caer en una espiral que te jala hacia un lugar oscuro. En psicología, eso se llama rumiación, además de la obsesión, las personas se concentran en los síntomas de su malestar en vez de buscar soluciones a sus problemas. ▲ Reaccionas con ira:

Durante una situación de rechazo, la ira funciona como un mecanismo de defensa para combatir el miedo o intentar superarlo. La ira provoca que te centres en la otra persona y que dejes de lado tus luchas internas, lo cual puede provocar que nunca las resuelvas; además la ira puede llevar a la violencia, ya sea contra los otros o contra uno mismo. ▲ Te proteges de los juicios

Las personas sensibles al rechazo, sin pensarlo se protegen de ser juzgadas y se retraen socialmente o son extremadamente atentas y cariñosas con los demás. También luchan contra el sentimiento de soledad que provoca sentirse rechazado y juzgado, lo que provoca que tengan problemas para relacionarse con los demás por miedo a mostrar su verdadero yo. ▲ Aunque algunas personas actúan como si no les importara lo que piensan los demás, muchas veces esto es una fachada para disimular el hecho de que no quieren ser juzgados ni rechazados, entonces fingen que no les importa o ocultan su dolor. Lo malo es que el dolor no puede ser contenido y termina saliendo en forma de depresión, ansiedad o actuar a la defensiva con los demás. ▲ Ser extremadamente autosuficiente:

Las personas así no sienten miedo al rechazo, lo cual en sí mismo es producto de evitarlo a toda costa. Esto también es un mecanismo de defensa que a la larga provoca una sensación de soledad emocional aunque a menudo es difícil detectarla porque están más conscientes del aburrimiento o la inquietud que sienten. ▲ ¿Qué puedes hacer?

Lo primero es reconocer si te identificas con alguno de estos rasgos y de ser así, deberás tratar de buscar ejemplos de rechazo en tu vida; también considera si hay circunstancias que provocan esa sensibilidad y reflexiona sobre el origen del miedo y la expectativa de ser rechazado constantemente. ▲

4) Habla con los demás: Acércate con un amigo o un familiar y platica con él o ella. La Clínica Cleveland menciona que a veces una buena charla con alguien que te conoce y te apoya puede ayudarte a ver que tu síndrome del impostor es irracional y que no estás solo.

5) Separa lo que sientes de lo que en verdad está pasando: Nuestra mente juega muchas veces con nosotros y suponemos muchas cosas, tomándolas como ciertas. ¿Tienes una duda? Pregunta. En una gran cantidad de ocasiones las situaciones imaginadas no son las reales. Recuerda que eres capaz de aprender lo que no sabes y que sabes más de lo que crees.

(Con información de Cleveland Clinic)