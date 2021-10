Los perros usan su lenguaje corporal para comunicar una gran variedad de mensajes; en esta comunicación no verbal se encuentra el uso de sus patas, y cada que quieren comunicarse con sus dueños, las usan para indicarle algo en particular.

De acuerdo a The Dog Clinic, una forma en la que tu perro te demuestra cuánto te ama es cuando te pone la pata encima. A través de este gesto los lomitos liberan hormonas como oxitocina y al mismo tiempo extienden el contacto con sus dueños más tiempo.

(Foto: Pexels)

Razones por las que un perro nos da la pata

1. Para que le hagas caso

Los perros se sienten bien con la compañía humana. Dependen de nosotros para todo, incluida la diversión y la interacción social, por lo que, si se sienten abandonados, nos dan la pata para que les hagamos caso.

2. Tiene hambre

Tu perro puede darte la pata porque tiene hambre, pero asegúrate de no responder a los golpes continuos si están relacionados con la comida, porque si los complacemos cada vez que pidan, pueden llegar a tener un problema de sobrepeso.

(Foto: Freepik)

3. Se siente inseguro

Una pata levantada en lenguaje canino puede indicar que tu perro está estresado. Observa el resto de su lenguaje corporal para ver si tiene otros síntomas de ansiedad, como relamerse los labios, bostezar y las orejas planas. Mantén una actitud positiva y trata de distraerlo.

4. Te quiere

Estudios han demostrado que tanto los humanos como los perros liberan hormonas para “sentirse bien”, como la oxitocina, durante una sesión de caricias. Cuando pone su pata sobre ti mientras lo acaricias, él extiende aún más el contacto y el afecto.

(Foto: Pexels)

¿Cómo evitar que el perro te de la pata?

Si no te gusta que tu perro te de la pata porque las tienen sucias, te estropean la ropa o estás haciendo algo, debes seguir una serie de pautas sencillas que no hacen necesarios los castigos u otros métodos más duros. Si en ese momento estás haciendo otra cosa, apártalo sin mirarlo y felicítalo una vez que haya dejado de llamar tu atención.

La constancia es fundamental para lograrlo. No puedes atenderlo unas veces sí y otras no. Si no quieres que te de la pata, no debes atenderlo en ningún momento. Si es de los perros que ofrece la pata constantemente, es necesario hacerle ver que no va a conseguir nada antes de que se siente y se tranquilice.

En caso de que de la pata cuando lo estás acariciando, trata de que sea en una posición en la que no pueda darla. De preferencia cuando está acostado, de pie o de espaldas a ti.

(Foto: Freepik)

Estas son algunas razones por las que un perro nos da la pata. En la medida de lo posible correspóndele, pues está buscando tu atención, tiene hambre o está estresado; pero lo más importante es que es una señal de que te ama y quiere reforzar su amistad.

(Con información de El confidencial y Conociendo a mi perro)