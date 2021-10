Que los gatos coman moscas es un comportamiento totalmente natural y que no representa ningún peligro para ellos, pues forma parte de su instinto de caza y de su curiosidad.

Incluso, a veces los gatos cazan una mosca y se mantienen jugando con ella durante un rato llevándola de un lado para otro y dejándola en el suelo, porque lo único que buscan es entretenerse, pero si la ingieren no es de preocuparse, pues a pesar de que estos insectos tienen patógenos no se presentan en gran número.

Sin embargo, es necesario que tengas precaución si come otro tipo de insectos como gusanos, abejas, arañas, porque pueden contener parásitos dañinos para tu gato, incluyendo gusanos intestinales. Cuando lo haga verifica su reacción durante las horas posteriores a la ingestión.

(Foto: YouTube)

¿Por qué es común que los gatos coman moscas?

Las moscas son irresistibles para los gatos, porque son ruidosas, están presentes en todas partes al mismo tiempo y son difíciles de atrapar, por lo que el minino pasa horas acechando e intentando atrapar una mosca. Algunas moscas ponen huevos en el cuerpo de un gato. Estos eclosionarán como larvas y gusanos, por lo que tendrás que llevarlo con el veterinario, en caso de ser necesario.

Si usas repelente de insectos para acabar con las moscas, debes saber que estos aerosoles son a menudo tóxicos para los gatos. Antes de usar dicho producto, asegúrate de que tu gato esté fuera de la habitación. Rocía con insecticida, y cierra la puerta. Después de una hora, tu michi podrá volver a la habitación.

(Foto: Twitter)

Razones por la que es común que un gato coma moscas u otros insectos

Por hambre o deficiencia de vitaminas: es raro, pero algunos gatos comen insectos por hambre, aunque el pequeño tamaño de los insectos tiene un bajo contenido de proteínas, por lo tanto, no tendrá mucha satisfacción al comer insectos.

Instinto de caza: esta es la explicación más probable por la que los gatos comen moscas, ya que los insectos al saltar o volar, son una tentación irresistible para los mininos, porque son un objetivo en movimiento.

Curiosidad: los gatos son curiosos por naturaleza, sobre todo cuando son jóvenes, así que cuando los felinos se encuentran con algo con lo que no están familiarizados, como los insectos, tratan de cazarlos.

Pica: es un comportamiento anormal en el que el gato muerde, mastica e intenta ingerir plásticos, textiles u otros objetos no comestibles, aparentemente por compulsión, por lo que si tu gato come insectos no es razón suficiente para sospechar que se trata de dicha enfermedad.

(Foto: YouTube)

¿Cómo evitar que mi gato coma moscas?

Es difícil evitar que tu gato coma moscas u otro tipo de insectos, porque se trata de algo instintivo. Lo único que puedes hacer es intentar distraerlo. Si ves a tu minino cazando un insecto, haz un ruido para cambiar su enfoque.

Si un gato se come muchos insectos a la vez, esto podría causarle malestar estomacal. Por ejemplo, los insectos con exoesqueletos duros, como los escarabajos, son muy irritantes para el tracto digestivo del gato, por lo que, si tiene malestar, vomitará o tendrá diarrea. Además, de que un trozo de insecto podría atorarse en su garganta y provocar asfixia.

Aunque no olvides que para los gatos comer insectos es parte de su instinto y de su curiosidad, solo hay que evitar que le ocasionen problemas de salud.

(Foto: YouTube)

(Con información de Migatapersa y mdzol)