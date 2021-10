Lulu es la perrita que fue despedida por la CIA, porque prefería jugar que oler explosivos, ya que no tenía la vocación para hacerlo como otros perros, y hoy lleva una vida normal con una familia amorosa.

La CIA es una agencia de inteligencia para la seguridad nacional más conocida del mundo, que emplea perros para que olfateen explosivos, como Lulu, pero para ella no era divertido desempeñar este trabajo, por lo que fue despedida en 2017 cuando descubrieron que no estaba interesada en ninguna de las actividades para las que estaba siendo entrenada, porque ella solo quería jugar y ser un perrito como cualquier otro, no un K9.

(Foto: Twitter @CIA

Perrita es despedida por la CIA porque prefería jugar que trabajar

En su cuenta de Twitter la CIA escribió:

Actualización CIA K9: A veces, incluso después de las pruebas, nuestros cachorros dejan en claro que la detección de explosivos K9 no es para ellos, motivo por el cual la CIA decidió parar el entrenamiento de Lulu cuando se dieron cuenta de que su desempeño no era el esperado, ya que no mostraba interés en las funciones que le enseñaban.

Desde un principio Lulu dejó claro que lo suyo no era oler explosivos, pues se aburría y se distraía fácilmente. Intentaron darle descansos y tiempo de juego extra, pero de nada sirvió para que se concentrara, pues siempre prefirió la diversión, que el trabajo.

Perros con vocación para el trabajo

La CIA cuenta que algunos perros aprenden muchas habilidades en apenas dos días, pero en el caso de Lulu fueron semanas de entrenamiento para que se dieran cuenta de que ella no tenía vocación para la detección de explosivos, por lo que decidieron retirarla del programa K9, siendo adoptada por la familia de su entrenador.

Actualmente Lulu vive feliz en un hogar donde puede jugar libremente con niños, conejos y ardillas. También tiene un hermano canino, haciendo lo que ella quería: tener una vida normal, como la mayoría de los perros.

(Foto: Twitter @CIA)

Perros K9

Los perros K9 hacen referencia a lo que se conoce habitualmente como perros policías, usados como unidades de rescate, de búsqueda de drogas o de protección. La palabra K9 (k-nine, en inglés) es un homófono de la palabra canino. Fueron una de las primeras unidades organizadas de perros, en la guerra contra los indios Seminole, en 1835-1842, donde fueron utilizados por el ejército de Estados Unidos.

Estos perros poseen ciertas características que los hacen especiales para el trabajo pesado, gracias a su capacidad para desarrollar tareas de detención, detección, búsqueda y rescate. Son entrenados desde cachorros y son llamados “K-9 Puppy”, pero una vez que crecen se pueden independizar e iniciar su labor.

(Foto: YouTube)

Razas de perros más utilizadas como K9

El pastor alemán ha sido una de las razas más elegidas para la seguridad y defensa policiaca. Adquirieron su reputación al ser utilizados por los nazis para el control de presos en los campos de concentración. Hoy en día, también se usa el pastor belga malinois, que posee una fidelidad y capacidad de aprendizaje.

Para el control de narcotráfico y explosivos también se usan otras razas de perros como: rottweiler, labrador retriever, cocker spaniel, golden retriever, schnauzer mediano, braco, spaniel bretón y boxer, entre otros.

(Foto: YouTube)

