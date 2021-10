Aumentan casos de perros drogados con marihuana en EU

Desde la legalización de la marihuana medicinal y luego recreativa para los humanos, el número de casos de perros intoxicados por comestibles de cannabis ha aumentado considerablemente en Estados Unidos.

Lo anterior ha quedado registrado en la línea directa de la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA) que recibe llamadas sobre perros drogados, debido a que ingieren bocadillos de cannabis que se encuentran en la casa de sus dueños o en lugares públicos.

Aumentan casos de perros drogados con marihuana

Cabe mencionar que entre 2017 y 2020, el número de llamadas por ingestión accidental de cannabis en perros aumentó de mil 462 a 3 mil 923 casos, pero estos números podrían ser mayores si se toman en cuenta los casos no reportados, señaló Tina Wismer, veterinaria y directora principal del Centro de Control de Envenenamientos ASPCA a Los Ángeles Times.

En California, el número de casos ha aumentado un 276 por ciento desde 2016, cuando se legalizó la marihuana con fines recreativos. En Colorado los casos también se han multiplicado por 11 desde la legalización en 2012.

“Si le pregunta a cualquiera de nuestros veterinarios de la sala de emergencias, todos dirán que la cantidad de perros intoxicados con cannabis ha aumentado a pasos agigantados desde la legalización de la marihuana medicinal y luego recreativa para humanos”, dijo Karl Jandrey, profesor de ciencias veterinarias en UC Davis.

Comparten historias de perros drogados

Los dueños de perros en el condado de Marin han usado la aplicación Nextdoor para compartir historias sobre sus canes que se han drogado tras comer algo del suelo durante un paseo, como una mujer que escribió en dicha aplicación que había llevado a su lomito en cuatro ocasiones al veterinario, luego de ingerir comestibles de marihuana en diferentes calles del condado.

Por su parte, Dana Long contó al Times que notó que su chihuahua actuaba de manera extraña, por lo que lo llevó al veterinario, donde le preguntaron si tenía marihuana en casa, a lo que respondió.

“Dije que no, porque no usamos marihuana. No es que lo desaprobemos moralmente. Simplemente no es lo nuestro. Quizás comió un chocolate con cannabis en la hierba en un campo de softbol donde mi hija va a jugar”.

Efectos del cannabis en los perros

Puede haber efectos secundarios graves cuando un perro pequeño ingiere varias dosis humanas de comestibles con cannabis, de acuerdo con la ASPCA.

Inestabilidad en las patas

Depresión

Ojos dilatados

Goteo de orina

Sensibilidad al sonido y al tacto

Frecuencia cardíaca lenta

Temperatura corporal baja

Finalmente, el profesor Karl Jandrey apuntó que este fenómeno se ha vuelto tan común en Estados Unidos que con solo ver a las mascotas pueden determinar que está drogada.

“Evitar es la única prevención. Los perros comen muchas cosas dentro y fuera de la casa”.

¿Cómo enseñar a un perro que no coma cosas del suelo?

Enseña a tu perro a comer siempre en su plato de comida, nunca fuera.

Reparte las comidas en varias tomas al día.

Anota las circunstancias, situaciones, lugares y tipo de “basuras” por las que tu perro tiene preferencia.

Antes de regañarlo por haberse comido algo del suelo, anticípate. Cuando veas que va a comerse algo, llama su atención y si te hace caso evitando comérselo, prémialo.

Si toma algo del suelo, con voz firme y segura, sin perder el control, dile “suelta”, o cualquier otra palabra que le hayas enseñado. Si tu perro recibió una buena educación desde cachorro, te obedecerá, si es así prémialo.

Si tu perro agarra algo y te das cuenta, no vayas corriendo, ni gritando, porque lo único que lograrás es que te mire con cara extrañeza y salga corriendo, asustado, evitando el castigo y con lo que agarró del suelo.

No le quites lo que tiene abriendo su boca, porque aprenderá a tragárselo para que no se lo quites, cámbiaselo por un premio.

