A la hora de educar a un perro, son muchas las consideraciones que debes tomar en cuenta, como la constancia y la paciencia, para obtener buenos resultados y una buena convivencia con él.

Nunca estimules la conducta agresiva, porque eso puede generar que el perro se vuelva dominante y llegue a morder; tampoco lo castigues a destiempo, pues eso lo puede confundir y hacer que tenga miedo. Claudia Edwards, directora de programas de Humane Society International México, compartió con SuMédico estos 8 consejos prácticos para educar a un perro.

8 consejos prácticos para educar a un perro

1. Gasta su energía física

Cualquier juego que requiera de un gasto grande de energía será de utilidad para lograrlo. Algunas opciones que pueden servir son que juegue futbol, haga ejercicio aeróbico, corra, salte, le lances un platillo volador o una pelota y te la regrese.

2. Crear rutinas

Aunque para la mayoría de las personas esto puede ser sumamente aburrido, a los animales les da un marco de seguridad, ya que de esta manera tendrá una estructura de vida muy confiable y predecible.

3. Entrenamiento en obediencia

La obediencia es una herramienta útil para controlar al perro, ya que se siente más seguro cuando tiene normas de convivencia claras y sabe qué esperar. El método de entrenamiento deber ser por medio de reforzamiento positivo y de preferencia nunca con castigos físicos. Deben participar todos los integrantes de la familia con los que vive el can.

4. Enseñarle lo que está bien

Debes recompensar las “buenas” acciones del perro justo en el momento en que suceden y hacer énfasis en que eso está bien y que son conductas que quieres que repita.

5. Enseñarle lo que está mal

Lo puedes hacer por medio de regaños a través de un tono de voz firme y ecuánime sin gritarle ni amenazarlo. Un “NO” en el momento en qué el perro está haciendo la conducta que quieres cambiar es de mucha utilidad, si a esto le sumas un “muy bien” en la conducta alterna que es deseable para nosotros, el perro entenderá claramente que sí y que no hacer.

6. Consistencia

Es importante que las acciones permitidas se “permitan siempre” y las acciones que no “nunca se deben permitir”. Si dejas al perro subir a la cama o morder los zapatos, debes hacerlo siempre. Si no es así y lo regañas, el perro puede entrar en estados de ansiedad porque no es capaz de entender por qué le estás gritando o regañando.

7. Entrenamiento para el baño

La única forma en que las correcciones funcionan es si lo “cachas” cuando está buscando algún lugar para hacer sus necesidades, en ese momento debes decirle NO, ir hacia él, llevarlo al área que le asignaste para ir al baño y premiarlo si lo hace en el lugar adecuado.

8. Socializarlo

El periodo de socialización en los perros va de la tercera a la décimo segunda semana de edad. Aquí aprenderán a reconocer a las especies amigas, los objetos y sucesos comunes en su vida cotidiana, conviviendo de manera agradable con todo tipo de personas, animales y objetos.

Estos son algunos de los consejos prácticos para educar un perro que la doctora Claudia Edwards, directora de programas de Humane Society International México comparte con la finalidad de que tengas una buena convivencia con él.

