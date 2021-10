Las razas de perros más perezosas son ideales para aquellas personas que no pueden dedicarle mucho tiempo al ejercicio físico todos los días.

El ejercicio físico es fundamental, a baja intensidad en estas razas de perros más perezosas, pues diariamente todos los canes necesitan salir a caminar, olfatear, explorar e interactuar con su entorno para estar bien física y mentalmente. A continuación, te decimos cuáles son las razas de perros más perezosas, si buscas un animal de compañía tranquilo.

(Foto: Pinterest)

7 razas de perros más perezosas

1. Bulldog inglés

El bulldog inglés disfruta al máximo dormir día y noche, por lo que no es un perro activo, además de que no puede agitarse demasiado por la forma achatada de su nariz, dificultando su respiración cuando se agita. Por lo mismo es recomendable darle un paseo de pocos minutos al menos una vez al día para que se mantenga en forma.

(Foto: Pixabay)

2. Chow chow

Es calmado, reservado, independiente y tranquilo. No destaca por ser un amante del ejercicio, sino todo lo contrario, prefiere realizar pequeñas caminatas de vigilancia dentro de su territorio y descansar mientras se asegura que ningún humano o perro extraño se aproxima. Sin embargo, es fundamental dedicarle tiempo para ejercitarlo para prevenir el sobrepeso y la obesidad.

(Foto: Pinterest)

3. Galgo

Aunque el galgo da la sensación de ser de los perros más rápidos del mundo y, por lo tanto, necesitan de mucha actividad física, también son de las razas de perros más perezosas. Les encanta descansar y recibir abrazos y mimos de toda la familia, por lo que pueden pasarse todo el día sin moverse demasiado.

NO TE PIERDAS: Perro se hace el muertito para pedir dinero

4. Mastín napolitano

Aunque no son los perros más activos, el mastín napolitano necesita paseos largos, pues no se adaptan bien a la vida en lugares reducidos, necesita un espacio mediano o grande para sentirse cómodo. Es un perro muy casero de temperamento firme, decidido, independiente, cauteloso y leal, que disfruta de la vida en familia, por lo que suele ser protector.

(Foto: Pinterest)

5. Terranova

El terranova pertenece a las razas de perros más perezosas, ya que prefiere descansar y dormir la mayor parte del día en lugar de realizar algún tipo de actividad física, como correr o caminar a ritmo acelerado durante mucho tiempo. Es importante que haga ejercicio moderado para que no sufra sobrepeso. Los expertos recomiendan que haga tres paseos diarios para que se mantenga en forma.

(Foto: Pinterest)

6. Pug o carlino

Al pug le encanta dormir, por lo que no le llama la atención hacer ejercicio. Esta raza de perro perezosa se caracteriza no solo por sus ronquidos, sino por la capacidad que tiene para dormirse de pie o sentado, pero necesita hacer ejercicio moderado, con paseos diarios y un tiempo de juego para que no tengan choques térmicos por su hocico achatado y estructura robusta.

(Foto: Pinterest)

7. Bullmastiff

Aunque se trata de perros grandes, el bullmastiff solo requiere ejercicio moderado que puede cubrirse con los paseos diarios. Por lo mismo y su temperamento tranquilo y callado, se adapta bien a la vida en departamento siempre que reciban tres o más paseos. Es muy cariñoso y amigable con los suyos, pero reservado y agresivo con los extraños.

(Foto: Pinterest)

Estas son algunas razas de perros más perezosas, que a pesar de querer dormir todo el día necesitan hacer un mínimo de ejercicio diario adaptado a su nivel de energía, de lo contrario, darán problemas de conducta como: ladrido excesivo, destrozos de muebles, hoyos en el jardín y orines por todos lados, entre otras, debido a la falta de ejercicio físico.

SIGUE LEYENDO: Perrita es despedida por la CIA porque prefería jugar que trabajar

(Con información de Cómo educar a un cachorro y Experto Animal)