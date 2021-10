40% de personas mordidas por un animal sospechoso de rabia son niños

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 40% de las personas mordidas por un animal del que se sospecha que padece rabia son niños menores de 15 años, de ahí la importancia de enseñarles cómo tratar a un perro o un gato para evitar que sean mordidos o rasguñados.

En entrevista para SuMédico Claudia Edwards, directora de programas de Humane Society International México y académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, señaló que nunca debe haber niños solos con animales, porque no se sabe cómo van a reaccionar.

“Si los niños no han tenido esta clase de educación, de cómo llevarse bien con los perros, o como evitar estas mordidas, puede llegar a ser un riesgo; por supuesto nunca debe haber pequeños y animales solos, por más lindo y bueno que sea el can, siempre debe de haber un adulto que esté supervisando las interacciones, porque a veces los niños son un poco bruscos y entonces a la mejor sin querer le pica el ojo al perrito, le jala la cola y puede llegar a reaccionar por esta situación de dolor”.

(Foto: Pexels)

La organización Humane Society International cuenta con el libro para colorear “Convive seguro con perros” que la gente puede descargar en su sitio www.hsi.org en el que los papás pueden enseñarles a los niños cómo actuar frente a un perro, cómo convivir con ellos, de forma segura.

“Con el libro se les puede explicar a los niños las situaciones de riesgo: si el perro está dentro de un auto, si está dentro de una casa y si quiero meter la mano, a la mejor voy hacer que el perro se sienta amenazado en su territorio, y entonces me podría ganar una mordida, son situaciones que son muy importantes que los niños identifiquen”.

(Foto: Freepik)

Asimismo, Edwards aconsejó que si ven a un perro y tienen miedo no griten y no corran, que es lo que normalmente hacemos.

“Eso puede hacer que los perros corran atrás de ellos y hacer la situación más grande, a diferencia de que, si se quedan quietos, viendo hacia arriba, eso va hacer que el perro los huela y pierda interés en ellos”.

Según Humane Society International México cada año se estima que 4.7 millones de personas son mordidas por perros y 800 mil lesiones relacionadas con mordeduras de perro son lo suficientemente graves como para requerir atención médica; los niños, la tasa más alta de lesiones relacionadas con mordeduras de perro.

(Foto: Freepik)

México, libre de rabia humana transmitida por perros

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un país está libre de rabia tras dos años de no registrar transmisión a humanos. Sin embargo, no existía hasta ahora un proceso para validar el logro de esta meta, algo que fue desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, y México fue el primer país del mundo en iniciarlo en diciembre de 2016.

México se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por haber eliminado la rabia transmitida por el perro, como problema de salud pública, a finales de 2019.

En esa ocasión, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señaló sobre este logro de nuestro país:

“Eliminar la rabia no ocurre por accidente. Se necesita determinación política, planificación cuidadosa y ejecución meticulosa. Felicito al gobierno de México por este maravilloso logro y espero que muchos otros países sigan su ejemplo”.

(Foto: Pinterest)

De acuerdo con información de la OMS y la OPS, México reportó 60 casos de rabia por perros en personas en 1990, tres casos en 1999 y cero casos desde el 2006. Los últimos dos casos de rabia humana transmitida por el perro ocurrieron en dos personas del Estado de México agredidas en 2005 y que presentaron síntomas hasta 2006.

Gracias a las acciones preventivas que se han tomado, como las campañas de vacunación antirrábica, en México ha habido cero fallecimientos por rabia transmitida por perros o gatos desde 2006. El IMSS atendió de enero a agosto de 2019, más de 16 mil casos de mordeduras por animales transmisores de rabia y mil 216 con mordeduras de otros mamíferos transmisores de la enfermedad, pero no hubo casos de rabia. Entre 2006 y 2018 solo se diagnosticaron 23 casos en los que los transmisores fueron murciélagos y zorrillos.

Muerte por rabia, principalmente en Asia y África

Según la OMS, la rabia afecta a más de 150 países en el mundo y provoca alrededor de 60 mil muertes cada año; más del 95% de los decesos ocurren en Asia y África; en América Latina y el Caribe los casos nuevos de rabia se redujeron más del 95% en humanos y 98% en perros desde 1983, pero sigue siendo frecuente en Bolivia, Guatemala, Haití y República Dominicana. Muchos de los afectados son menores de 15 años.

“Hay países que están libres completamente de rabia como Inglaterra, pero desgraciadamente en otros países todavía tenemos muchos casos de rabia, por eso los esfuerzos que hace nuestro país en la parte educativa y en la parte de prevención y de vacunación son muy importantes. México tiene campañas de vacunación antirrábica dos veces al año desde los noventa que son gratuitas”, dijo la académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM.

La rabia es una de las enfermedades tropicales desatendidas que afecta principalmente a poblaciones pobres y vulnerables que viven en zonas rurales. Aunque hay inmunoglobulinas y vacunas para el ser humano que son eficaces, las personas que las necesitan no tienen fácil acceso a ellas.

El 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Rabia, fecha que se eligió porque también es el aniversario luctuoso de Louis Pasteur, químico y microbiólogo francés que inventó la primera vacuna antirrábica, que ayuda a prevenir el contagio y propagación de esta enfermedad.

(Foto: YouTube)

¿Qué es la rabia?

De acuerdo con Mayo Clinic la rabia es un virus mortal que se propaga a las personas a través de la saliva de animales infectados. El virus de la rabia generalmente se transmite por una mordedura.

Los animales más propensos a transmitir la rabia en Estados Unidos son los murciélagos, coyotes, zorros, mapaches y zorrillos. En los países en desarrollo de África y el sudeste asiático, los perros callejeros son los más propensos a transmitir la rabia a las personas.

(Foto: Pixabay)

Animales que pueden transmitir el virus de la rabia

Cualquier mamífero puede transmitir el virus de la rabia. Los animales más propensos a transmitir el virus de la rabia a las personas son: gatos, perros, vacas, hurones, cabras, caballos, murciélagos, castores, coyotes, zorros, monos, mapaches, zorrillos, marmotas.

Síntomas de la rabia

El periodo de incubación de la enfermedad puede variar desde semanas a meses. Esta diferencia de márgenes de tiempo depende de dos factores: el primero es la localización de la lesión. Si está muy alejada de la cabeza o es muy pequeña, la infección se propagará en el cuerpo de forma mucho más lenta.

El segundo factor es la carga vírica. Si el virus en sangre no es tan fuerte, también puede aminorar el tiempo de incubación en un animal de mayores dimensiones.

Los síntomas para detectar la rabia, además de la mordedura de un animal son:

Fiebres muy altas acompañadas de dolor en la herida. Durante esta fase la enfermedad es reversible.

Inflamación del cerebro y de la médula espinal. Aquí la enfermedad ha avanzado demasiado y es probable que muera el paciente.

(Foto: Pinterest)

¿Cómo prevenir la rabia?

Vacuna a tus mascotas: se pueden vacunar perros, gatos y hurones contra la rabia. Consulta al veterinario con qué frecuencia se deben vacunar.

Mantén a tus mascotas en el interior de tu hogar: supervísalas cuando estén en el exterior. Esto ayudará a evitar que entren en contacto con animales salvajes.

Protege a las mascotas pequeñas de los depredadores: mantén a las mascotas pequeñas como los conejos, cobayos, en el interior de tu hogar o dentro de jaulas para que estén protegidas de animales salvajes, porque no se pueden vacunar contra la rabia.

No te acerques a los animales salvajes: los animales salvajes rabiosos pueden parecer no tener miedo a las personas; mantente alejado de los animales que parezcan no tener miedo.

Considera vacunarte contra la rabia si viajas: si viajas a un país donde la rabia es común y estarás por un tiempo prolongado, pregunta a tu médico si debes vacunarte contra la rabia.

Cada año se administran vacunas tras una mordedura a más de 29 millones de personas en todo el mundo; de este modo se previenen cientos de miles de muertes anuales por rabia.

(Foto: Freepik)

¿Qué hacer si un perro te muerde?

La doctora Claudia Edwards nos dio una guía práctica de qué hacer en estos casos:

“Es muy importante lavar la herida con agua y jabón, así como trata de identificar si el perro tiene vacunas, si no las tiene, lo ideal es acudir con nuestro médico para que nos diga cuál es el procedimiento a seguir, si es un candidato humano que requiere la vacunación contra la rabia. En aquellos casos en donde sí ha habido mordida, pero el perro está vacunado, generalmente no se requiere”.

Agregó que el médico tiene que evaluar el daño y el riesgo para decidir si esta vacunación profiláctica en los humanos se lleva a cabo o no.

“Si es un perrito que no sabemos si está vacunado o no generalmente se quedan 10 días en observación para ver que todo esté bien, eso es en caso de que ya nos muerda un perro, pero como decía lo ideal sería que nosotros aprendiéramos a identificar situaciones de riesgo y esto no suceda. A veces no nos damos cuenta de que nos metemos en su espacio vital, o a los niños a veces se les hace fácil quitarles un juguete de la boca, o comida a los perros, y esas son situaciones que podríamos evitar para tener menos riesgos”.

(Foto: YouTube)

Campañas de vacunación

Finalmente, la directora de programas de Humane Society International México recomendó a la gente que vacunen a su perro o gato desde el mes de nacidos, y posteriormente una vez al año para que México siga siendo un país libre de rabia.

“La vacunación de refuerzo se debe hacer una vez al año, pueden acudir a las campañas de vacunación que ofrece nuestro país dos veces al año y no con los vacunadores ambulantes que de repente aparecen por ahí, porque no estamos seguros si tienen las medidas necesarias, si son veterinarios, si tienen el conocimiento para hacerlo, si en verdad es la vacuna antirrábica. Lo ideal es hacerlo durante estas campañas que sí cuentan con personal capacitado o con nuestro médico veterinario”.

(Foto: YouTube)

“Unidos contra la rabia”

Para sostener la eliminación de la rabia, la OPS y la OMS recomiendan continuar con todas las acciones de prevención, vigilancia y control de la rabia, dado que el virus de la rabia todavía circula entre animales silvestres como los murciélagos.

Para lograr erradicar la rabia en el mundo, la OMS encabeza el colectivo “Unidos contra la Rabia” para alcanzar el objetivo “Ninguna muerte humana por rabia para 2030”, en el que también participan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Alianza Mundial para el Control de la Rabia (GARC).

(Foto: Freepik)

El Día Mundial de la Rabia, que se celebra el 28 de septiembre, permite concientizar a la población mundial respecto a esta enfermedad y sobre la importancia de llevar a perros y gatos a las jornadas de vacunación para erradicar completamente la rabia canina para el año 2030 a nivel mundial.

(Con información de Mayo Clinic y Organización Mundial de la Salud)