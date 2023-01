“De manera que siempre tuve esa inclinación, y conforme fui destilando mis intereses en la carrera, llegó un momento en que me di cuenta que la salud pública me ofrecía el camino… Me encantaba la clínica, y me encantaba la idea de poder ayudar y de afectar la vida de una persona a la vez, pero que la salud pública me ayudaba a tener ese impacto colectivamente”, contó.