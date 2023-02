En la actualidad existen múltiples tratamientos contra el cáncer, dependiendo de las necesidades de cada paciente; sin embargo, el especialista mexicano José Alejandro Madrigal Fernández encabeza un proyecto innovador que tiene como objetivo ayudar a los personas a acceder a la terapia celular a un precio más accesible.

Madrigal Fernández presentó la conferencia magistral “Dr. Ignacio Chávez” titulada “El futuro de la terapia celular ante el cáncer. Mis retos y batallas” en la inauguración del CLX año académico de la Academia Nacional de Medicina y en entrevista con el portal SuMédico explica todos los detalles de este proyecto innovador que prevé que pueda estar listo en tres años aproximadamente.

P: ¿Cómo está en este momento el tema de la terapia celular en cuanto al tratamiento de cáncer?

R: Nosotros, en nuestro organismo, en condiciones normales en lo que llamamos homeostasis, estamos normalmente controlando con células del sistema inmune las infecciones e incluso la potencialidad de desarrollar problemas malignos como el cáncer.

(Foto: Dr. José Alejandro Madrigal Fernández)

Lamentablemente, en algunos pacientes fallan y lo que hemos intentado por mucho tiempo es, primero, tratar de entender cuál es el mecanismo por el cual las células del sistema inmune identifican o reconocen a las células infectadas, a las células tumorales, y las destruye y, posteriormente, hemos tratado de usar células, ya sea de donantes o del mismo paciente que las modifiquemos y que hagan esa función cuando han fallado, esta es una de las razones por lo que se hizo el primer trasplante.

Los trasplantes se hicieron para tratar pacientes con cáncer, con leucemias, con otros procedimientos.

En el trasplante de células madres o de médula ósea como se le conoce más, se trasplantan células como si fuera una transfusión sanguínea al paciente, procedente del mismo paciente, que se llama autólogo, de un donante compatible o un donante no compatible y esto pues lleva el reto de que, en este caso, al paciente se le irradia, se le da quimioterapia, se le elimina de su sistema inmune y se reemplaza con el del donante esperando que el donante o en las mismas células autólogas restablezcan o restauren el problema principal.

Actualmente, también sabemos que los trasplantes, aunque son muy efectivos, no curan siempre a los pacientes y se han desarrollado métodos para tratar de aislar las células del sistema inmune, lo que llamamos linfocitos, y modificarlos en el laboratorio afuera en un cuarto en condiciones muy estériles, se les modifica genéticamente a estas células, se les carga de un, yo siempre le llamo un Letal weapon, es una herramienta una bomba casi interna y hacen que estas células ahora reconozcan una proteína que se expresa preferentemente o exclusivamente en las células tumorales y las destruye.

(Foto: Dr. José Alejandro Madrigal Fernández)

Este tipo de terapia está siendo muy reconocido se llama Car-T Cells, una quimera que se produce con un anticuerpo y con este donador interno de la célula, este tratamiento es muy efectivo, está limitado actualmente a que tengamos un blanco donde el anticuerpo reconozca en el caso, por ejemplo de las leucemias linfoblásticas y en algunos linfomas, pues el target es una proteína que se llama sede 19 que se expresa en los linfocitos B y entonces un anticuerpo unido esto cuando las células lo reconocen las destruyen y el tratamiento es muy efectivo, pero este tratamiento puede tener un costo de 250,000, 300,000 dólares y es para cada paciente.

Yo estoy incursionando en desarrollar un proyecto, que yo digo de los siete magníficos, siete líderes mundiales, sobre todo en Europa que nos han permitido conglomerar ciertas técnicas que van a revolucionar el tratamiento del Car-T Cell con la capacidad de producir células en grandes cantidades que se han aceptables por el paciente y que estén cargadas con múltiples genes que nos permitan hacer que estas células expresen proteínas después y cuando las introduzcamos al paciente, ya modificadas, sean capaces de reconocer células tumorales, células infectadas potencialmente o hasta incluso hongos o bacterias.

Todavía estamos en una fase muy inicial, pero creo que tenemos muchos datos prometedores y esto además tendría la oportunidad de reducir costos, de ser muy accesible, algunos países están logrando reducir sus costos a 100,000, pero nosotros esperemos que sea de 8,000 a 10,000 dólares.

P: ¿Cuántos pacientes estiman que se podrían beneficiar con este proyecto?

R:Yo creo que puede ser un gran número de pacientes en muchas partes del mundo, o sea la ventaja que estamos tratando de hacer es que tengamos un banco de células que son potencialmente, vamos a llamarlas universales, en términos de que puedan ser introducidas a un paciente y no la rechace el paciente.

(Foto: Dr. José Alejandro Madrigal Fernández)

Quizá tengamos que dar una pequeña inmunosupresión al paciente, pero posteriormente estas células deben de hacer el efecto. Hay que recordar que son células que estamos dando, es como tener un ejército o un policía armado que va a hacer su misión y una vez que acaba con su misión estas células se pueden eliminar o se destruye.

De hecho tenemos la capacidad de generar estas células con múltiples genes adentro, tenemos lo que llamamos un gen suicida que va a codificar para una proteína que si no nos gusta como está actuando o ya no la necesitamos, con una pastilla que se le dé al paciente esto se puede decir que intoxica esa proteína y activa a ese destructor, entonces podemos como quien dice abortar y destruir estas células.

Tenemos que ir ensayo clínico riguroso y esperamos que esto en tres años o menos podamos empezar por lo menos en algunas condiciones clínicas a tener resultados que nos demuestran la eficacia de ella.

P: Doctor, primero que nada felicitarlo también por el reconocimiento que le hicieron en Inglaterra, ¿qué se siente?

R: Pues a la vez un orgullo ser mexicano y ser distinguido de esta manera, son muchos años de andar batallando de andar corriendo o trabajando estudiando. He tenido la fortuna de andar de becado, podría yo decir por universidades como la UNAM, que para mí me marcó, que es una universidad que quiero mucho, y aunque he estado en universidades como Harvard, como Stanford, como University College y he sido profesor invitado en otras universidades o los residentes en algunas otras universidades, para mí realmente la UNAM tiene mucho que ver.

(Foto: Dr. José Alejandro Madrigal Fernández )

Me he dedicado siempre con una misión a tratar de salvar pacientes y este reconocimiento que la reina Isabel, que lamentablemente ya no está con nosotros, me concedió, tengo todavía el diploma que se me otorgó con su firma de ella, de las últimas. También me nombraron officer que es una distinción bastante reconocida.

P: El tema de la salud en México, ha habido algunas críticas, en fin, cosas que se vienen arrastrando de mucho tiempo, ¿cuál es su valoración?

R: Yo creo que la salud es lo más fundamental, que tenemos que tener el derecho prácticamente universal a recibir una terapia. Inglaterra es uno de los modelos que puede reflejar como desde 1940, después de la guerra, crearon lo que le llaman el Sistema Nacional de Estado, donde todo ciudadano tiene derecho a la salud.

(Foto: Dr. José Alejandro Madrigal Fernández)

Todos pagamos, los que trabajan, y esa cuota, pues beneficia a todos. Algunos pagan más, algunos pagan menos, algunos no pagan porque no pueden, pero esto es un seguro nacional, con los mismos derechos y yo creo que eso es el sistema.