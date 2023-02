En el área de salud la tecnología avanza rápidamente, en especial en el sector de los dispositivos médicos, por lo que la apuesta es fortalecer y consolidar el consumo en México, en beneficio de millones de pacientes que podrán tener mejor calidad de vida, enfatizó Héctor Orellana, director general de Medtronic, quien asume este jueves la presidencia de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID)

En entrevista con el portal SuMédico, Orellana resaltó que para lograr que los dispositivos médicos beneficien a más pacientes en México es necesario avanzar en tres aspectos: eficientar el tema de los registros en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); capacitar al personal de salud para que conozcan lo último en tecnología y que estos insumos estén disponibles en los compendios de salud.

Destacó que la AMID, que presidirá a partir de este jueves 16 de febrero, tiene un valor de 17 billones de dólares en exportaciones, está confirmada por 43 empresas que cuentan con 150 mil trabajadores en México.

P: ¿Qué expectativas tiene ahora que va a asumir en AMID este nuevo cargo?

R: Estamos saliendo de una época muy compleja, dos años o tres años después de covid, que hubo que reestructurar, enfocarse el trabajo de manera diferente. Creo que tenemos que seguir consolidando el sector de dispositivos médicos con lo relevante que es en cuanto a la cantidad de empleos que ofrece, la cantidad de Industria y mano de obra calificada que existe y además la tecnología que está disponible hoy en México para los pacientes.

(Foto: Héctor Orellana, presidente de AMID)

Tenemos que posicionar muchísimo más el uso del dispositivo médico como un auxiliar en el tratamiento de la salud de los pacientes y que podamos compartir o que podamos establecer los beneficios que el uso de la tecnología y de la innovación puede tener en la salud.

Tenemos 43 empresas afiliadas ahora mismo con 150,000 trabajadores para atender un número de más de 75 diferentes terapias, pues prácticamente estamos en todo el cuerpo humano en diferentes especialidades, pero se está en todo el cuerpo humano donde podamos generar innovación

P: ¿Cuáles serían las principales metas del plan de trabajo?

R: Como te decía, son dos años efectivamente. El plan es fortalecer el posicionamiento que tenemos y la relevancia que podemos tener en el sector, apoyando a los diferentes actores y ecosistemas de salud para que nos vean como aliados en el desarrollo.

Resaltar que es una industria que está creciendo a doble dígito. Hicimos un estudio junto con el Inegi acerca de lo que estaba pasando en la industria de dispositivos médicos, las primeras conclusiones que ya nos están ofreciendo, es que es una industria que ha venido creciendo a doble dígito en la manufactura en el país durante los últimos 10 años está generando empleos, está generando buenos dividendos.

En exportación, México está catalogado como el séptimo país a nivel mundial en exportación de dispositivos médicos.

P: ¿Cuál es el valor de la industria de dispositivos médicos?

R: En exportación dependiendo la categoría puede ir desde 11 billones hasta 17 billones de dólares, lo que se exporta dependiendo el año dependiendo de lo que ha sucedido, pero hay un grupo de consumo. El consumo interno se estima que está alrededor de 6 billones de dólares. El principal mercado es Estados Unidos y de ahí ya vuelve a ser reexportado a todo el mundo.

P: Hemos escuchado que al parecer hay piratería de algunos productos, ¿qué porcentaje del mercado es digamos cooptado por esta piratería?

R: Yo empezaría un poco distinto, donde sin duda hoy un tema donde estamos enfocados colaborando con las autoridades es el tema de los registros para la industria, ha habido una respuesta positiva, Cofepris ha sido abierto en escuchar a la industria; sin embargo, hoy seguimos con algún retraso en el tema de los registros y eso es algo que estaremos enfocados en poder seguir colaborando con Cofepris en que podamos acelerar esto, un desafío sin duda es la situación que estamos enfrentando hoy con el sistema regulatorio.

P: ¿Digamos que por estas importaciones o estas llegadas de equipo pirata?

No necesariamente, eso ha sido ha sucedido históricamente, este tema del mercado negro y este tema de las importaciones directas, claro, conforme aumenta el consumo y el uso que a veces es más difícil porque los volúmenes pues no, llegan a ser suficientes para cubrir una necesidad, pero en situaciones específicas el hecho de no tener un producto que cumpla con todo el proceso regulatorio para llegar al país, en la información de los registros que exige la regulación, pues ponen riesgo al paciente, pone en riesgo la salud el seguimiento que se le puede dar comportamiento expositivo y que esté cumpliendo con lo que para realmente lo que está diseñado pues obviamente pone en riesgo la salud del paciente no cumplir con todo el proceso.

P: ¿Qué significa el dispositivo médico, casos, me refiero a los que le cambian la vida a un paciente? Por ejemplo, dispositivos para un paciente de Parkinson…

R: Hablas uno que me apasiona que es el tema de neuroestimulación y es este dispositivo que la terapia permite hacer una mejora en la calidad de vida del paciente con Parkinson no evidentemente como tú lo describías el tremor llega a ser incapacitante llega a ser una situación que no le permite tener una calidad de vida y nosotros al regular con un dispositivo que puede regular esta estimulación del sistema nervioso central, pues evidentemente al reducir el Parkinson es muy evidente, cuál es el cambio en la calidad de vida, ¿no?

Tú puedes ver al paciente que está siendo afectado por la sintomatología e inmediatamente después de regular la energía y el flujo que está pasando en el sistema nervioso, se estabiliza y cambia totalmente recupera su calidad de vida, entonces imagínate alguna situación que puede ser permanente que le des una cantidad de vida, una calidad de vida que le permita controlar lo más básico del ser humano no es decir el poder no depender de alguien para poder ir al baño, para poder alimentarse las cuestiones más básicas.

(Foto: Héctor Orellana, presidente de AMID)

P: ¿Este dispositivo está injertado?

R: Es un dispositivo que está injertado se inserta es una especie imagínate un marcapasos que se coloca dentro del cuerpo, pero que va conectado en las diferentes partes del sistema nervioso, puede ser al cerebro, púede ser a la columna, porque ese mismo dispositivo te funciona para controlñar dolor, incontinencia.

Hay algunas otras terapias que pueden ser controladas a través de estos disotitivos.

P: ¿Qué otros casos pueden ser equivalentes?

R: Yo te diría que de la diabetes tipo 1 para los niños. Lo que te comparten los padres de niños que tienen diabetes es que tienen que pasar toda la noche en vela para poder saber que el niño está bien y que no está cayendo en una crisis hipoglucémica, simplemente el hecho que lo puedas tener a través de una bomba de insulina que sabes que está dosificando en el momento que requiere el niño esta necesidad de insulina y que no va a tener una crisis, eso yo creo que tú ves, tú ves el cambio el cambio en los padres, el cambio en cómo en cómo viven la enfermedad del niño los padres.

Y desde luego, tú ves a los niños que ya están que hacen su vida normal que no hacen que no están con ninguna limitación y un niño con diabetes que no tiene un tratamiento adecuado que apenas está debutando en el padecimiento viven con un temor muy grande y es un lujo el poder ver a los chicos, correr y moverse.

P: ¿Algún caso del tema de cardiacos stents, en el tema de prótesis?

R: Ahí te puedo hablar de Micra este es el marcapasos más pequeño que existe hoy en día en el mundo y que entra por vía femoral y se deposita en el ventrículo que requiere el tratamiento, sin situaciones la experiencia de conocer a alguien que tiene un marcapasos, es un procedimiento y sales caminando y tú puedes implantar cuantos marcapasos sean necesarios.

El marcapasos tiene una vida útil después de 15 años que requiere un recambio de las baterías de los cables etcétera, pues con este entras y colocas otro dentro del ventrículo que requieras y que sales caminando de la cirugía, sabes caminando el procedimiento, no es una cirugía, pero sales caminando del procedimiento esto pues obviamente cambia la calidad de vida de las personas.

P:¿ Que tiene que pasar para que el público en general tenga acceso a estas tecnologías? ¿Hay algún país similar a México que sea un ejemplo de organización, de la sociedad, de políticas públicas?

R: Yo creo que hay ventajas y desventajas en cada uno de los países hay algunos países que tienen sistemas que tienen mucho más acceso, te podría decir en comparación que el sistema de Costa Rica tiene un gran acceso, tiene una cobertura muy amplia, en la sociedad donde conviven los sistemas públicos y privados y que ofrecen ciertas ventajas en cuanto a la cobertura no de diferentes dispositivos.

A ver, yo creo que la primera clave que tenemos como industria es el entrenamiento de los profesionales de la salud que requieren estar entrenados y conocer la tecnología, ese es uno de los primeros pasos y eso los pasos fundamentales.

Hoy yo te diría que algo complementario debe ser también a todo el sistema, tanto las personas que están haciendo la adquisición, ya sea en los sistemas públicos como en los sistemas privados, también tienen que estar informados de cuál es la tecnología que está disponible.

Hoy en día lo que yo veo en los diferentes sistemas de salud pueden ser estatales, locales, etcétera, es que yo creo que la tecnología puede ser, o sea la tecnología por sí sola puede ser un facilitador de llegar a más personas.

Yo creo y estoy convencido, que no habrá más dinero en los diferentes sistemas de salud, el cómo gastamos ese dinero es lo que puede permitir que podamos llegar a más pacientes, si yo recupero más rápido a un paciente de su de esta potencial incapacidad que requiere cierto es decir, requiere menos días cama, puede reactivarse eso podría dar más espacio a que con los mismos recursos se puedan atender más pacientes y es algo que tecnológicamente las diferentes innovaciones que tenemos y el portafolio de innovación, lo permite.

Ahora sin duda requerimos el apoyo regulatorio al ser una industria regulada obviamente necesitamos que los entes reguladores entiendan el beneficio de tener la tecnología disponible, y la velocidad a la que avanza porque este es un tema ahí hay dos multiplicaciones y la cantidad de desarrollos tecnológicos, pero la velocidad con la que va evolucionando que hoy el sistema pues no necesariamente tiene ese ancho de banda para capturar esas necesidades.

P: ¿Los pacientes cuándo van a poder obtener la bomba de insulina o la bomba de dolor que comentó?

R: Afortunadamente estas tecnologías están disponibles. Algunas en el sector privado pero algunas también están en el sector público, a nivel estatal, a nivel federal, en las distintas instituciones. Creo que también pasa mucho por lo que decía dar a conocer la terapia, entender cuáles son los beneficios y que los médicos puedan enviar a los pacientes para que tengan acceso a esta terapia.

Sin duda, no está en el nivel de consumo en comparación de muchos otros países, ahí sí, si bien hablamos de que México es el séptimo o el quinto exportador en el mundo, a lo mejor en nivel de consumo estamos en el 40 o en el 38, entonces todavía como país tenemos que minimizar este diferencia en el uso de los dispositivos médicos que nos falta para mejorar justamente en el consumo interno.

P: ¿Qué hace falta para mejorar en el consumo interno?

R: Desde luego el primer tema hoy porque es un tema de coyuntura, es el tema de contar con los registros. Porque requieres eso para poder comenzar, el segundo tema es que las terapias se han conocidas por los profesionales de la salud eso es fundamental entonces tenemos que seguir en esa misma dirección, que identifiquen las tecnologías y que además las sepan implantar.

Y que las instituciones evolucionen también la disponibilidad de estos de estos productos en sus compendios y en todo este portafolio que tenemos de para poder hacer las divisiones.

P: De las ventas del sector, ¿qué porcentaje va al sector privado y al sector público?

R: Ahí es un dato un dato relevante puede depender de cada una de las compañías. Yo lo que te diría para ir al número macro grande es el primer año que el gasto de bolsillo, superó el gasto público y eso te da un indicador, está más o menos en 48-52 y eso te da un indicador de cómo está el el consumo en las distintas instituciones.

P: En cuanto a presencia en innovación en el sector público, ¿qué distribución hay entre el sector federal y los estatales?

R: Yo te diría que en ambos puede estar disponible la tecnología más avanzada. Dependiendo de algunos médicos que tienen los distintos programas, en el IMSS tienen un programa de neuroestimulación en el siglo XXI y en algunos hospitales y esto, pero el número de pacientes es limitado, si tú vas a los sistemas descentralizados a lo mejor también.

P: Con este panorama que comenta, ¿a dónde le gustaría llegar cuando termine su periodo en AMID? ¿Qué le gustaría lograr?

R: Yo hablaba del fortalecimiento que tenemos que tener como sector, que haya este conocimiento, que realmente se piense en los dispositivos médicos acompañados de esta innovación y que realmente pueden ser un beneficio de los pacientes.