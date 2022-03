“La obesidad debe ser tratada con el mismo respeto que el cáncer"

En México existen más de 74 millones de personas con obesidad o sobrepeso, dos condiciones de salud que no son consideradas como enfermedades (incluso por médicos) y sí como un estilo de vida que la persona elige. Como resultado, las personas con cualquiera de este par de afecciones se enfrentan frecuentemente al estigma de que son flojos y no responsables.

La obesidad no es vista como una enfermedad porque no se sabe que es un padecimiento, entre otras cuestiones, y por ello, la doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Verónica Vázquez Velázquez, junto con un equipo de médicos, nutriólogos, cirujanos bariatras y endocrinólogos decidió crear Obesidades, una sociedad civil sin fines de lucro que tiene como objetivo visibilizar la obesidad como un padecimiento crónico multifactorial, brindar el acceso a tratamiento adecuado y eliminar los estigmas.

8.7 millones de adolescentes mexicanos entre 12 y 19 años vive con problemas de peso: 23% tiene sobrepeso y 14,6% obesidad

“Tuve un hermano que falleció de cáncer y tenía obesidad”

La doctora Velázquez lleva más de 20 años de experiencia clínica atendiendo a pacientes con obesidad, dedicándose a la investigación, ayudando en la capacitación del personal de salud y trabajando en el diseño de intervenciones psicoeducativas, por lo que menciona que cuando crearon la campaña “Historias de Peso”, una serie de videos con situaciones de la vida cotidiana que busca concientizar a la gente, corrió un riesgo muy grande, pues se enfrentaba a que la gente creyera que su finalidad era hacer sentir mal a las personas con obesidad

“Nos arriesgábamos a que las personas dijeran `qué horror`, pero cuando hablamos con la agencia de producción y planteamos el hecho de suavizar el mensaje, nos dijeron que ese iba a ser el problema. Mostrar la realidad y al final terminar con un remate contundente que hiciera que la gente dijera ´reírme de esto no está bien`, fue la decisión que se tomó. Si fuera cáncer yo no me reiría ni de broma”, menciona la también profesora en la UNAM, la Universidad La Salle y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), para SuMédico.

“Evita decir: obeso, gordo, etc. Utiliza imágenes sin estigma”

Unas de las razones que influyeron en la toma de esta decisión fue el hecho de haber tenido un familiar, conocer a una persona querida con sobrepeso o haber padecido estos problemas en el pasado. En el caso de la doctora Vázquez, se trató de un hermano con obesidad que perdió la vida por el cáncer.

“Para muchos, el escuchar los chistes, ver la manera en la que son discriminados, atacados, que se asumen cosas de ellos es algo terrible. Tenía un hermano que murió de cáncer y tenía obesidad. Estuvo un año con nosotros después del diagnóstico y jamás lo hicimos sentir mal por el hecho de tener obesidad y que pudo haber sido un factor para el desarrollo de la neoplasia. Cuando perdió el cabello, hasta un sobrino se rapó con él. Somos muy empáticos con una enfermedad muy parecida a la obesidad”, confiesa la psicóloga por la UNAM.

Teniendo esta experiencia, la doctora Vázquez tomó la decisión en conjunto con su equipo de mostrar la realidad, pues resalta que el estigma es algo aprendido y por eso mismo, se puede modificar.

Lo que se espera no es que se normalicen los chistes, sino que a partir de ver el capítulo de la serie “Historias de peso”, las personas se queden hasta el final y vayan a investigar más sobre este padecimiento.

Su pasión por la psicología

La doctora Vázquez Velázquez estudió en la Facultad de Psicología de la UNAM dentro de la generación 1996-2000.

Su interés por la psicología se dio porque muchas personas cercanas a ella han tenido problemas con el peso y ella también lo ha padecido.

“Era una manera de comprender qué pasaba desde la parte psicológica: acciones, sentimientos, situaciones de vida que podían contribuir a este padecimiento. En ese entonces no se sabía tanto como hoy de la obesidad. Cuando yo termino la carrera, mi sueño siempre fue entrar al INCMNSZ y llegué buscando una oportunidad de hacer el servicio social directamente en la clínica de obesidad”, explica.

Fue la primera psicóloga que hizo su servicio social en la clínica de obesidad. “Había medicina psicológica, estaban varios psicólogos, pero no se dedicaban exclusivamente a la psicología. En el 2000 llego a nutrición y ahí empiezo a aprender todo lo que tenia que ver con obesidad. Tomaba clases con médicos endocrinólogos internistas y nutriólogos, por lo que aprendí la fisiología, como hacer un plan de alimentación, como prescribir actividad física”, añade.

Ella se enfocaba en la evaluación de los pacientes para identificar si tenían ansiedad, depresión y en darles atención.

“Después de un año me ofrecen quedarme ahí a trabajar. En el 2002 cambian de jefe y el que se convierte en la cabeza, estaba muy sensibilizado en todos los aspectos emocionales de los pacientes. Me dieron la plaza y a partir de ahí creamos un programa de atención para el paciente con obesidad que incluía una intervención multidisciplinaria. Es el programa que existe hasta hoy en la clínica de obesidad”, resalta.

Dicho programa se llama PAPO (Programa de Atención para el Paciente con Obesidad) y desde entonces la doctora ha brindado atención a los pacientes que ingresan ahí.

“Atiendo a los pacientes y también a sus familias. Cuando empecé a estudiar sí se mencionaba un enfoque así, pero solo se quedaba ahí”, destaca.

3.9 millones de niños y niñas de 5 a 11 años en México viven con estos padecimientos: 18% tiene sobrepeso y 17.5%, obesidad

¿Por qué la obesidad no es considerada una enfermedad?

La doctora Velázquez explica que la obesidad no es considerada como un padecimiento por las siguientes razones:

se percibe que es culpa del paciente

no se ha diferenciado entre buscar tratamiento para la obesidad y el deseo cultural de la delgadez

se piensa (erróneamente) que el cuerpo puede ser moldeado a voluntad

por el estigma

falta de educación y entrenamiento en obesidad

62 millones de adultos mayores de 20 años tienen problemas de peso: 36% tienen obesidad y 39% sobrepeso

Foto: obesidades

¿Por qué sí es una enfermedad?

En palabras de la especialista, sí debería ser considerado como un padecimiento porque:

requiere un diagnóstico y tratamiento a largo plazo

hay respuestas biológicas que “protegen” a la obesidad y hacen difícil perder o mantener el peso perdido

nadie puede controlar con voluntad la biología, los genes o todo lo que pasa en su cuerpo y su ambiente

puede afectar la salud mental y física

“La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial”

El tratamiento de la obesidad es posible, pero debe durar toda la vida

Al ser un padecimiento crónico multifactorial, el tratamiento solo con un nutriólogo no sirve y se necesita un equipo multidisciplinario que atienda a los afectados.

“Hay que atender a la gente de manera individualizada y personalizada. Algunas personas requieren más atención en lo psicológico para poder cambiar su estilo de vida y otras en la parte de la dieta, pero los doctores deben conocer cómo se siente la gente, desde cuándo empezó a comer más y no tratar con burlas o gestos a los individuos que están yendo por ayuda porque si no, hacen que se sientan mal en vez de ayudarlos”, resaltó la doctora Vázquez.

Con ellos se trata de un círculo, pues las personas con obesidad presentan complicaciones médicas, acuden más con los especialistas, viven el estigma de la gente en su entorno, se sienten mal por los prejuicios, evitan buscar ayuda por miedo a las burlas, se sumen en conductas no saludables y pobre autocuidado, lo que los lleva a caer más en este padecimiento y volver a empezar el proceso.

Foto: Proporcionada por la doctora Vázquez Velázquez

“La obesidad no es tu culpa”

No es una enfermedad de la apariencia

Obesidades menciona en su sitio web que nadie tiene por qué ser atacado por el tamaño de su cuerpo, pues la obesidad no es una enfermedad de la apariencia, sino un padecimiento crónico caracterizad por un exceso de grasa corporal que puede perjudicar la salud.

Sin embargo, las personas con obesidad tienen más posibilidades de:

ser rechazadas en entrevistas laborales

tener ropa inaccesible o poco agradable

tener espacios inadecuados

pobre calidad de atención

consultorios sin equipo

asumir que no son competentes

sufrir acoso y burlas

ser víctimas de rechazo y aislamiento

“No se trata de una elección. Tres de cada 10 pacientes que acuden buscar tratamiento con obesidad tienen un diagnóstico de depresión, o sea un 30%. El porcentaje de personas con obesidad que intentan quitarse la vida es bajo. La obesidad puede ser un factor de riesgo para que no se recuperen tan pronto de la depresión, pero la depresión también es un factor de riesgo para tratar la obesidad. Es bidireccional. Lo que se sabe de la parte del suicidio es que en las personas con obesidad, depende del tiempo que han tenido estos dos problemas (obesidad y depresión) porque tienen dos factores que pueden incrementar su riesgo”, explica la doctora.

En el paciente con obesidad que tiene depresión, es probable el intento de suicidio, pero hay pocos estudios que hablen al respecto, entonces no se tienen cifras de cuantas personas con obesidad se intentan quitar la vida.

“Sí te puedo decir que en cirugía bariátrica, los que tuvieron depresión antes de la cirugía tienen un mayor riesgo de intento de suicidio después de la operación y esto va relacionado con el resultado del procedimiento. Hay un dato de una serie de pacientes con cirugía bariátrica que señala que hasta un 4% de los pacientes de esa serie tuvieron un intento de suicidio”, destaca la experta.