La labor de 5 mujeres por mejorar la atención a pacientes covid en la pandemia

La pandemia por covid-19 cambió la vida de todos y ya no hay vuelta atrás, pero se hace un énfasis especial en aquellas personas cuya profesión les requirió estar en la primera línea de batalla contra el coronavirus, el personal de salud.

El impacto se dio de forma diferente entre géneros pues las mujeres profesionistas tuvieron que encontrar la forma de ser jefas, atender a pacientes covid, cuidar de los suyos y de ellas también.

Estas son las historias de 5 mujeres que trabajan en el área de salud y que estuvieron en la primera línea de defensa contra el coronavirus en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE.

Janet Román y su equipo de enfermeras atendieron al personal médico que enfermó

Janet Román Téllez es jefa del servicio de Enfermería del área de oncología quirúrgica en Centro Médico Nacional 20 de noviembre. De un día para otro, su lugar de trabajo se transformó en un área de atención para pacientes covid, con todo lo que ello implicaba. Los pacientes que antes de la emergencia estaban hospitalizados ahí, fueron reubicados; el área se limpió y días después comenzaron a llegar todos los pacientes infectados con covid-19. La toma de signos vitales, la administración de medicamentos y otras funciones de enfermería se mantuvieron intactas, pero sobre todo se priorizó una ante todas: el acompañamiento al paciente.

Los pacientes estaban aislados, no tenían comunicación con sus familiares y nosotros fuimos el único brazo que tenían a su lado

Recuerda que llegó un punto en el que el personal de salud era el único contacto al mundo exterior que los pacientes hospitalizados tenían. Por eso, se implementó una estrategia con el área de trabajo social en donde se ponían en contacto con la familia y las enfermeras le transmitían los mensajes, e incluso cartas, a los internados. Pero el mismo personal de salud sucumbió al virus y muchos trabajadores del hospital se convirtieron también en pacientes.

Fue el área de Janet que atendió a todos los colegas que cayeron enfermos. “Les hicimos carteles que decían: Hoy te tocó ser paciente. ¡Lo lograste, ánimo! Estos carteles los dimos cuando alguien se recuperaba", comenta la jefa de Enfermeras con la voz entrecortada.

Pero la pandemia no sólo dejó tragedia, también unió a los trabajadores del hospital como nunca antes, explica Román. “Hicimos un gran equipo, hubo mucho aprendizaje, nos hermanamos porque estábamos unidos bajo un mismo objetivo. Además tuvimos que mudarnos a un hotel donde no solo fuimos colegas, sino compañeros de cuarto. Fuimos familia.”

“La enfermedad mejoró los vínculos familiares con muchos de los pacientes”

La maestra María Elena Rosas Zúñiga lideró el área de Trabajo Social del Centro Médico, su objetivo fue reunir a las familias y los pacientes, separados indefinidamente y en algunos casos, de forma permanente. En su equipo implementaron el uso de llamadas y videollamadas a nivel nacional e incluso internacional con el fin de que los pacientes covid pudieran seguir en contacto con sus seres queridos.

Muchos pacientes sabíamos que no iban a tener el éxito esperado pero había otros que sí y este programa pretendía fortalecer los vínculos familiares

“La enfermedad mejoró los vínculos familiares con muchos de los pacientes y también permitió recuperar el tejido familiar que estaba perdido, las familias se volvieron a unir.” Recuerda casos donde familiares que llevaban años sin hablarse, lo volvieron a hacer.

La labor del trabajo social también incluyó preparar a los pacientes que cada día perdían la batalla contra el coronavirus para despedirse de sus familiares y encontrar una pronta resignación.

Para María Elena Rosas, un aprendizaje adquirido durante la atención médica en la pandemia fue ver a tantas mujeres ocupar posiciones de liderazgo que antes estaban reservadas solo para los hombres. Pero sobre todo, que lo hicieron con éxito y empeño, incluso a la par que también cuidaban de sus hijos y sus hogares. Al preguntarle cómo se sintió con su desempeño durante la pandemia, ella responde: “Me siento empoderada y realizada como mujer”.

“No hay salud sin salud mental. Y una robot ayudó”

La doctora Lucía Amelia Ledesma Torres es neuropsicóloga y especialista en salud mental y estuvo a cargo del cuidado y atención psicológica de las áreas covid del hospital con el personal médico, a pacientes y a familiares. A inicios de la pandemia se creó un consultorio virtual para la atención de los pacientes que hacían cuarentena en casa y a los derechohabientes que no podían acudir de forma presencial. Asimismo, el área de salud mental destacó a nivel internacional por sus modelos innovadores. Por ejemplo, se implementó el uso de minirrobots, que posteriormente se convirtió en la primera robot humanoide para la atención de salud mental para la realización de intervenciones psicológicas y neuropsicológicas dentro de áreas covid.

También surgió el proyecto Harley “El tuerto”, que “presenta una intervención única en el mundo y que nace en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, una intervención asistida con Harley, un perrito de apoyo emocional”, explica la doctora Ledesma. “Esta tarea consistía en brindar apoyo emocional a todos los compañeros y compañeras asignados a áreas covid en conjunto con los equipos de salud mental.”

El programa Harley “el tuerto” duró más de un año y se extendió a más de 17 hospitales con más de 150 áreas covid del ISSSTE y logró 8 mil 500 interacciones terapéuticas.

Harley “El tuerto” atendió al personal médico “con el objetivo de prevenir síndrome de burnout, promover la salud mental en el interior del área covid y sobre todo recuerdos positivos en circunstancias que impactaron mucho a todos y a todas desde el inicio de la pandemia”, explica la neuropsicóloga quien enfatiza el siguiente mensaje: “No hay salud sin salud mental, hay que seguirnos cuidando y atender los pendientes que fuimos acumulando durante el tiempo de pandemia”.

“Tratar a los pacientes como si fueran familia”

La doctora Mireya Rodríguez Martínez es especialista en medicina interna y estuvo a cargo de más de cuatro secciones de áreas covid en donde se realizaba un seguimiento y cuidado a los pacientes para decidir a quiénes de daba de alta y quiénes permanecían en el centro médico. Sus tareas también consistieron en la intubación de pacientes, la anestesia y en decidir qué medicamentos serían pertinentes para cada caso.

La doctora se aproximó a cada paciente como si fuera un miembro más de su familia. “Realmente damos todo porque vemos a cada uno de nuestros pacientes como si fuera alguien de la familia. Mi conducta siempre ha sido que así como me gusta tratar a mis pacientes, es como me gustaría que me trataran a mí y a mi familia, con cariño, con respeto y sobre todo con ética.”

Dar de alta a los pacientes, lo más gratificante

Angélica Navarrete Andrade, encargada del servicio covid y enfermera de medicina interna se encargó de los ingresos hospitalarios de pacientes con covid-19, así como de asignar pacientes a las compañeras y dotar de material y medicamentos y verificar el funcionamiento de las instalaciones.

Para ella, el mayor logro y satisfacción fue dar de alta a los pacientes porque representó un logro de todo el personal. “En realidad nos dio mucho miedo pero estuvimos siempre con los pacientes y nuestra más grande aportación es dar de alta a los pacientes. Lo gratificante era darles la noticia de que ya se podían ir porque mucha gente no se pudo ir.”

