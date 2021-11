"Indignante y triste, estrategia anticovid y quitar el Seguro Popular"

Para el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, doctor Germán Fajardo, la desaparición del Seguro Popular y la estrategia contra la pandemia de covid-19 han sido indignantes, lamentables, vergonzosas y tristes. En su opinión, al eliminar al Seguro Popular, a la población la dejaron en la orfandad.

"Indignante y triste, estrategia anticovid y desaparición del Seguro Popular": director de la Facultad de Medicina UNAM, doctor Germán Fajardo

En entrevista con SuMédico, quien además ha sido director del Hospital Gea González, titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y subsecretario de Salud, ésa ha sido una de las peores decisiones no sólo en materia de salud, sino de todo el gobierno actual.

“La desaparición del seguro popular es una de las cosas más tristes que han sucedido, más inexplicables. Y no solo por la desaparición misma sino por la respuesta, porque si uno dice pues yo ya no quiero este lápiz, quiero esta pluma. Está bien, tiene una cosa por otra, los dos sirven pues más o menos para lo mismo. Pero aquí no fue un cambio, sino fue una desaparición.

“Y más allá de la desaparición de la institución, de la desaparición de la organización, de todo lo que representaba, pues el problema es que para las personas, para los ciudadanos, para los pacientes, no solo es una cuestión conceptual del sistema de salud, sino es una cuestión, digo yo, de la vida real. Es una cuestión que la gente ha quedado desprotegida. Ha quedado sin servicios y ha quedado en la orfandad”.

También lamenta la desaparición de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo

El doctor Germán Fajardo, otorrinolaringólogo de formación, quien además fue director de Enseñanza en los Hospitales General y Gea González, lamenta de igual forma la desaparición de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo, de la Secretaria de Salud, la cual coordinaba la labor de todo el sector.

“Toda la calidad. toda la planeación, toda la información desapareció inexplicablemente y ahí se llevaba una acción muy importante que era la acreditación de las intervenciones del Seguro Popular. Éste no pagaba por pagar nada más, sino pagaba aquellas instituciones que estuvieran acreditadas, aquellos hospitales y centros de salud que tuvieran los procedimientos, las intervenciones y ahora no hay ningún mecanismo que nos diga más o menos, cómo se encuentran los servicios de salud en los estados. Ya no hay quien los esté evaluando con un fin que les interesaba mucho a los gobiernos estatales, porque esto estaba amarrado al presupuesto”.

“Ni los estados ni los hospitales tienen a quien recurrir”

El doctor Fajardo señala que los estados y los hospitales ya no saben a quién recurrir, no tienen con qué operar. “Y bueno, tenemos todos los días la falta no solo de medicamentos, de insumos, de dispositivos médicos para los pacientes.

“Es terrible. La desaparición del Seguro Popular ha sido una de las peores decisiones que se han tomado en política pública no solo en salud sino en general en el país en los últimos años”.

Su opinión de la estrategia contra la pandemia

Quien encabeza la Facultad de Medicina de la UNAM desde enero de 2020 también fue consultado respecto de cómo se ha atendido la emergencia sanitaria por coronavirus.

“Yo creo que hay muchas cosas, digamos, inexplicables, (es) muy triste, indignante lo que lo que estamos viviendo; la cantidad de personas que han fallecido dentro del país, cómo ha superado, digamos cualquier expectativa que se tenía originalmente. Eso por un lado. Después la cantidad de compañeras y compañeros del sector salud que han fallecido; somos el país que más personal sanitario, que más personal de salud ha perdido la vida producto de la pandemia. Y pues eso es terrible, es también indignante”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta mayo en México se habían registrado 3 mil 861 muertes por covid-19 de trabajadores de la salud desde que inició la pandemia. Y había 190 muertes de trabajadores de la salud que posiblemente fueron por covid-19. Es decir, no se confirmó si lo tenían.

Uno de los aspectos indignantes e inexplicables de la estrategia fue, en opinión del director de la Facultad de Medicina, “este manejo irracional a mi juicio, de no hacer pruebas.

“Somos el único país que decidió que lo mejor era no hacer pruebas desde el inicio o hacer pocas pruebas. La propia Organización Mundial de la Salud recomendaba hacer pruebas, pruebas y más pruebas y aquí no, no se han hecho, por algún motivo que desconocemos no se quiso o no se pudo, Eso es la primera cosa.

“Otra, cosas tan sencillas como el cubrebocas, lamentable, y tres, este pensamiento mágico de que cuestiones de otro tipo nos pueden defender del virus. Entonces, esas tres cosas así muy sencillas muy concretas, pues creo que son una fotografía muy clara del mal manejo que se ha tenido de la pandemia en nuestro país”.

Su vocación, su vida, su trayectoria

¿En qué momento decidió que quería ser médico?

“A lo mejor tuve una etapa en la que quise ser futbolista o quise ser algunas cosas que los niños se imaginan pero yo nunca pensé en ser otra cosa más que lo que soy. La verdad que nunca, nunca pasó por mi mente otra posibilidad más que la de ser médico. Yo soy hijo de médico, hijo de enfermera entonces en mi casa siempre se habló de medicina, de salud, de Salud Pública, de hospitales. Seguramente es un asunto de DNA ¿no?, transmitido genéticamente, para que yo eligiera, me decidiera por esta que no sólo es una profesión, sino por esta vocación que es el ser médico.

Bromista, afirma que con la nariz que tiene no podría ser otra cosa más que otorrinolaringólogo, “no había para donde hacerse”, afirma.

Pionero de la cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales

Considera que su especialidad es muy bonita porque incluye todas las facetas, tiene el área de la parte clínica, la parte quirúrgica y la parte de cercanía importante con el paciente.

“Es en general bastante resolutiva. Digamos, los problemas en general se solucionan, dependiendo, por supuesto de qué se trata.

Relata que cuando terminó su residencia empezaba en el país, aunque en mundo tenía algunos años, la cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales,

“Gracias al apoyo de las Damas Voluntarias del Hospital General en ese momento se consiguió el primer equipo de endoscopia para el hospital y eso hizo que varios de nosotros, comandados por el doctor Rogelio Chavolla, nos fuéramos a tomar cursos al extranjero para aprender a manejar estos equipos”. A él, en particular, le tocó ir al Oklahoma Medicar Center y aprendió de un médico de origen latino llamado Jesús Medina.

En ese momento, si esos equipos existían en México eran muy pocos, sobre todo en hospitales privados, en el Español de manera especial.

En el sector público los Hospitales General, Gea González y el Militar fueron los primeros en contar con esa tecnología que permitió hacer cirugías menos invasivas.

“Fue como que el gran cambio, de pasar a la cirugía de mínima invasión a finales del siglo pasado”.

Este tipo de cirugía se utiliza para solucionar problemas de nariz y garganta, también es la ruta de entrada para que otros especialistas, en coordinación con el otorrino, realicen procedimientos de ojos, oído y base del cráneo.

El doctor Germán Fajardo fue director de Enseñanza tanto en el Hospital General como en el Gea González, en donde llegó a ser director general durante tres años.

Después recibió la invitación para ser titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en donde le tocó hacer entender a los médicos que se trataba de una institución de Estado para arreglar en amigable composición los conflictos que de manera natural se crean en materia de atención médica. Además, Conamed emitía recomendaciones sobre diversos padecimientos para aprender de los errores y no cometerlos más.

Redujo el tiempo de residencias de Geriatría y Neumología

Después de la Conamed, el doctor Fajardo fue subsecretario de Salud, durante 14 meses, en la administración del secretario Salomón Chertorivski

“Pudimos impulsar la verdad que varias cosas en el sentido de la calidad de la atención médica y de la duración de las residencias en Geriatría y Neumología. Algunas de las necesidades que tiene el país que ahora curiosamente han sido o son resaltadas por lo que estamos viviendo son por ejemplo la residencias en Geriatría y Neumología, las cuales tenían una duración de seis años y primero se tenía que hacer la residencia en Medicina Interna”.

Explica que no sólo se trataba de abrir más plazas para estos especialistas sino que se tengan las condiciones para formarlos, los profesores para enseñarles y que tuvieran el número de casos en los cuales aprender durante la residencia. “Lo que hicimos fue disminuir de seis años a cuatro años y de entrada directa. Y la verdad fue un gran logro para para lo que estamos viviendo”.

Mensaje:

El doctor Fajardo comenzó la entrevista hablando de la gran satisfacción que significa enseñar a las nuevas generaciones de médicos mexicanos no sólo la parte técnica y científica que deben dominar sino la parte humana hacia el paciente. Es algo que no puede faltar, afirma.

Y al final de la entrevista señaló:

“La Universidad Nacional está el servicio de la Nación y no es solo un lema. Históricamente así lo ha demostrado y los médicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional tienen también un gran compromiso social, cuentan con una formación humanista muy, muy importante y con una visión por supuesto, de la conservación de la salud de la persona pero también con una visión de salud colectiva que tanto buscamos y tanto esperamos en nuestro país”.