El doctor que trata los males que provocan las enfermedades endocrinas

Las enfermedades endocrinas son un grupo de trastornos que pueden incluir problemas con una o más de las ocho glándulas principales del cuerpo, como la tiroides, la glándula pituitaria, la glándula suprarrenal y el páncreas. Un ejemplo claro es la diabetes. Y a pesar de la alta prevalencia de esa enfermedad en nuestro país, son escasos los especialistas.

El doctor Otto Pavel González Guzmán, jefe de Endocrinología del Hospital Juárez de México habló en exclusiva con SuMédico, sobre la materia de su trabajo y lo importante que es la salud de esas glándulas.

Otto Pavel González decidió estudiar medicina a los 17 años debido a su amor por la ciencia biológica.

“Lo que más me llamó la atención de la medicina es que podía mezclar la parte dura de la biología con el contacto humano. Se me hacía muy interesante porque al final de cuentas la medicina va mezclada con ambas”.

Aunque el doctor González tuvo una crisis estudiantil y pensó en dejar la carrera de medicina, en quinto semestre cuando rotó en medicina interna decidió no rendirse y especializarse en esta área.

El doctor González señala que es una responsabilidad muy grande ser el encargado de endocrinología del Hospital Juárez, “Es un compromiso grande, a mi me gusta mucho la parte donde podemos gestionar y llevar a cabo ciertos programas que son muy importantes para la salud pública”.

Además señala que los servicios de endocrinología en el país son escasos, por lo que para él es una responsabilidad pero también una plataforma el poder empezar a integrar programas para modificar puntos de atención y mejorar la trayectoria de los pacientes de alta complejidad con enfermedades metabólicas.

(Foto: Doctor Otto González)

Muchos mexicanos sufren enfermedades endocrinas

Desafortunadamente en México muchas personas padecen alguna enfermedad endocrina, y la diabetes es la más común en el país.

“Más o menos el 40 por ciento de la población mexicana sufre de diabetes y al menos la mitad no lo sabe; y el 70 por ciento de la población en México tiene sobrepeso y obesidad”.

¿Por qué tantas personas padecen enfermedades endocrinas en México?

Explica que por parte de la diabetes, la ganancia de peso, la genética y las dinámicas de vida han hecho que exista un repunte más fuerte de este tipo de enfermedades y es por eso que la población es altamente diabética.

La detección temprana de este tipo de enfermedades es importante

El doctor González asegura que la salud pública tiene una deuda pendiente desde hace mucho tiempo y es la de la prevención de este tipo de enfermedades.

“Se han hecho muchos intentos pero no se han podido consolidar estos programas de detección temprana de síndrome metabólico, no se ha podido terminar de consolidar para evitar este tipo de complicaciones y en el caso de nosotros que somos un tercer nivel, el trabajo ya no es tan preventivo, nosotros somos correctivos y damos sostén y en esa parte nosotros no podemos intervenir mucho más que en unos tamizajes que de repente hacemos, pero realmente el problema está dentro del primer contacto y la continuidad de los pacientes”, asegura.

¿Cómo se tratan las enfermedades endocrinas?

El doctor señala que algo que es muy importante dentro de la endocrinología es que el primer proceso que se debe tratar en una consulta con el paciente es la comprensión de su enfermedad.

“El paciente debe saber lo que está sucediendo, es algo que generalmente los médicos no hacemos. También es importante motivarlos a la generación de hábitos sanos; tanto la actividad física, sueño, como de alimentos.

En diabetes el 80 por ciento son intervenciones de este tipo y se consolida después de manera farmacológica, “eso es algo que nos distingue de otras especialidades en donde nuestras intervenciones en consulta van muy enfocadas hacia la creación de buenos hábitos de los pacientes, identificar momentos del día o de su vida donde ellos se empezaron a enviciar y tener actitudes inadecuadas con su salud”.

Una gran satisfacción el poder ayudar a las personas con enfermedades endocrinas

“En la cuestión profesional es buscar este tipo de satisfacciones, yo creo que uno se realiza como profesional a través de impactar a los pacientes en eso que nosotros hemos decidido especializarnos”

Explica que los doctores viven diferentes batallas contra las enfermedades endocrinas y es una gran satisfacción salir victoriosos.

“Para nosotros los médicos de esta área metabólica son estas pequeñas batallas que vamos ganando lo que nos da satisfacción personal y le damos sentido a nuestra práctica. Si un paciente viene descontrolado y se logra controlar muy bien, si no pierde un miembro que se le iba a amputar, si no corre a la diálisis o si no se queda ciego, esas son pequeñas microhistorias que nos van dando satisfacción personal y dan mucho sentido a la práctica”.

“La gente que trabajamos en el sector público realmente vivimos de ese tipo de satisfacciones y creo que lo complementa bastante bien”, señala González.

El doctor González prepara diferentes proyectos para poder ayudar a los pacientes con enfermedades endocrinas

"Ahorita tenemos en puerta un proyecto llamado clínica de atención al paciente crónico que es un esfuerzo de la dirección del hospital y de la división de medicina a la que yo pertenezco por ver a pacientes con una obesidad pronunciada y ya con comorbilidades. Es un proyecto en el cual estoy participando junto con otros servicios como cardiología, medicina interna, nutrición, y nos vamos a enfocar a ver a estas personas sumamente obesas, ya complicadas, que en ocasiones son discriminadas dentro del mismo sector de salud”, platica.

Continúa explicando que lo que quieren es empezar a controlarlos, hacer una prueba piloto, educarlos, verlos desde todos los puntos de vista e inclusive darles un seguimiento de salud mental en búsqueda de impactar a esta población.

“Por otra parte, tenemos también participación en la clínica del pie diabético que pensamos que este año se va a echar a andar; ahora por el covid estamos un poco retrasados pero el punto de esa clínica es evitar las amputaciones”.

Para saber más de...8 conceptos de la diabetes que tienes que conocer

1. Glucosa sanguínea

La glucosa es un tipo de azúcar que las células utilizan como fuente de energía. El cuerpo la produce y la envía a la sangre. Así, la glucosa sanguínea se refiere al nivel de azúcar de la sangre y suele medirse en miligramos por decilitro (mg/dL). ▲ 2. Glucómetro

Es un dispositivo que mide el nivel de azúcar en la sangre mediante una punción en la yema del dedo para medir los niveles de glucosa sanguínea. ▲ 3. Hiperglucemia e hipoglucemia:

Es un término médico empleado para contabilizar los niveles de glucosa sanguínea en la sangre. Por lo general, la hiperglucemia es más de 160 mg/dL, lo que es un nivel elevado. La hipoglucemia suele ser inferior a 70 mg/dL. ▲ 4. Efecto Somogyi

También llamado "efecto rebote", se produce cuando la glucosa en sangre sube mucho después de haber estado muy baja, normalmente mientras se está dormido. Esto se puede evitar tomando un tentempié por la noche o ajustando la insulina. ▲ 5. Insulina

Es La hormona que ayuda a las células a utilizar la glucosa. Si el páncreas no la produce o no puede producirla en cantidad suficiente, puede administrarse insulina artificial. ▲ 6. Bomba de insulina

Es un dispositivo con un tubo fino que lo conecta a una aguja que va justo debajo de la piel. La bomba administra un goteo de insulina durante todo el día para ayudar a mantener la glucemia estable. ▲ 7. Resistencia a la insulina

Es cuando células no utilizan de manera correcta la insulina. La resistencia a la insulina suele ser imperceptible, pero conduce a la prediabetes y la diabetes porque la glucosa no puede pasar de la sangre a las células. ▲ 8. Prediabetes

Se refiere a la glucosa en sangre más alta de lo normal pero no lo suficientemente alta como para ser diabetes. Si la padeces, tienes más probabilidades de padecer diabetes de tipo 2. ▲

También indica que en el servicio de endocrinología ya se está reorganizando la consulta, “tenemos la fortuna de contar con una educadora de diabetes, dentro de nuestro propio servicio tenemos un circuito de atención que estamos probando y nuestra meta es empezar a cuantificar en el segundo semestre cuál ha sido el impacto en el control y la disminución de riesgo en los pacientes”.

Por último, el doctor Gonzales dice que busca dejarle los mayores conocimientos posibles a los estudiantes de medicina, “lo que uno le puede transmitir a los médicos que están en formación es la experiencia de los errores que uno ya cometió, entonces esa es la parte que más me gustaría transmitir, es la búsqueda del conocimiento”, finaliza.

Sigue leyendo: "Mi hija lleva varias cirugías por glaucoma pero el problema sigue"