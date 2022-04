El doctor que salva vidas de recién nacidos

El doctor Alexis Palacios Macedo es el jefe de la División de Cirugía Cardiovascular en el Instituto Nacional de Pediatría y representa la cuarta generación de médicos en su familia.

Definitivamente la historia familiar lo ha marcado en su carrera pues su padre también es especialista en cirugía cardiovascular y todo ello ha influido en su trayectoria. Su especialidad le ha permitido salvar la vida de muchos niños que nacen con problemas cardiacos.

El doctor Palacios trata las cardiopatías congénitas

El especialista señala que las cardiopatías congénitas son un conjunto de enfermedades del corazón que se presentan en los niños y que se originan en el desarrollo primario del feto, por lo que son enfermedades con las que el niño ya nace; la formación del corazón se da en las primeras ocho semanas del desarrollo embrionario, por lo que estas enfermedades se generan en este tiempo.

El doctor Palacios explicó cuáles son los problemas cardíacos que se presentan en los niños a la hora de nacer:

“Generalmente son malformaciones no muy complejas afortunadamente, son orificios dentro del corazón que provocan trastornos en la fisiología de este órgano. Hay un gran número también de malformaciones mucho más complejas pero que afortunadamente no tan frecuentes pero que sí condicionan problemas importantes de salud en los niños y que son de muy difícil tratamiento”.

¿Cuántos niños en México nacen con alguna cardiopatía?

“Aproximadamente 18 mil niños, si consideramos que la incidencia de cardiopatías congénitas es de aproximadamente 0.8 al 1%, poco menos de un niño por cada 100 que nacen tiene una enfermedad cardiaca”, explica el especialista.

Las cardiopatías congénitas no se pueden evitar

El especialista señala que las cardiopatías congénitas no se pueden evitar, “sabemos que existen factores que se han asociado al desarrollo de cardiopatías congénitas, por ejemplo, se ha asociado al abuso de tabaco, de algunas drogas, algunos medicamentos. Aunque la relación precisa no se conoce”.

Explica que también hay otras malformaciones que están asociadas a trastornos genéticos y muchas otras que se presentan sin que exista una causa clara relacionada con su origen.

El doctor Palacios indica que alrededor del 70 por ciento de los niños que nacen con cardiopatía congénita pueden llevar una vida normal después de solucionado su problema, sin embargo, hay otros que tienen que llevar un tratamiento prolongado.

(Foto: Pinterest)

¿Cómo se diagnostican las cardiopatías congénitas?

“Muchas de las cardiopatías se pueden detectar en la etapa fetal. Otras cardiopatías se detectan al momento de nacer. Si al momento de nacer se sospecha de algún problema se hace un tamizaje neonatal. También hay otros problemas del corazón que se diagnostican durante las primeras semanas de vida y otras más tarde, por la presencia de condiciones clínicas como la dificultad para respirar y coloraciones de la piel”.

¿Por qué decidió especializarse en cirugía cardiovascular?

El doctor Palacios cuenta que en esta decisión sí tuvo una influencia directa de su padre, ya que esta rama era a la que él se dedicaba y ver su trabajo todos los días le parecía apasionante.

“Yo primero estuve en medicina interna, después decidí hacer cirugía cardíaca. Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que sí era algo que me apasionaba por lo que siempre me llamó la atención”.

La formación del doctor Palacios en el extranjero

El doctor es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como médico cirujano, después concluyó la especialidad en cirugía cardiotorácica en el Texas Heart Institute en los Estados Unidos; aunado a esto realizó la subespecialidad en Cardiotorácica Pediátrica en el Baylor College of Medicine.

“Yo creo que el salir al extranjero te abre una ventana muy diferente de apreciación del mundo y en particular de la medicina. El Texas Heart Institute ha sido por muchos años uno de los centros de referencia mundial de cirugía cardiaca; entonces era uno de los mejores centros para entrenarse en aquella época”.

Para saber más de...Enfermedades del corazón: estas son las más comunes

¿Qué son las ECV?

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) ocurren en el sistema circulatorio, afectan las estructuras del corazón y le provocan daños. Son la principal causa de muerte en el mundo: 17 millones de personas al año. Son causadas por sedentarismo, abuso de sustancias nocivas, la diabetes y la obesidad. ▲ (Foto: http://www.scientificanimations.com, Coronary Artery Disease, CC BY-SA 4.0)

Infarto al corazón (miocardio)

Se produce cuando ocurre un bloqueo de la sangre que va al corazón, órganos y tejidos debido a la acumulación excesiva de grasa y colesterol que tapan las arterias. Un infarto crea presión y dolor en el pecho y los brazos, náuseas o indigestión, fatiga y mareos. ▲ (Foto: https://www.scientificanimations.com/, Types of Stroke, CC BY-SA 4.0)

Derrames cerebrales

Ocurre cuando el suministro de sangre que llega al cerebro se detiene, se detiene el oxígeno y las células mueren. Sus síntomas son: dificultad para hablar, parálisis y problemas de movilidad; se deben atender rápido para evitar daños cerebrales y discapacidades permanentes. ▲ Hipertensión

Cuanta más sangre bombea el corazón y mientras más estrechas son las arterias, mayor será la presión arterial. No hay síntomas específicos, pero un chequeo de rutina la puede detectar. Puede causar: infartos, derrames cerebrales, insuficiencias cardíacas y demencia.

▲ Angina de pecho

Es un dolor y presión fuerte en el pecho que ocurre cuando se reduce el flujo sanguíneo al corazón por el exceso de grasa en las arterias. Esto es normal cuando se presenta al realizar un esfuerzo físico pero se vuelve preocupante cuando ocurre en reposo y dura varios minutos; de ser el caso, puede indicar el inicio de un ataque cardiaco.

▲ Arritmia

Es un problema del ritmo cardíaco en el que el corazón puede latir muy rápido (taquicardia) o bradicardia (muy lento). Sus síntomas son: falta de aire, mareos, desmayos y dolor en el pecho. De no ser atendida con rapidez puede provocar un paro respiratorio o cardíaco y la muerte. ▲ Insuficiencia cardíaca

El corazón es incapaz de bombear la cantidad necesaria de sangre para el correcto funcionamiento del cuerpo. Sus síntomas son: cansancio repentino, sensación de ahogo durante el reposo, tos seca y persistente y desmayos. La IC es la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años.

▲

Relata que desde siempre tuvo la influencia familiar por la medicina, ya que su padre, abuelo y bisabuelo habían sido médicos por lo que no había razón por la cual no se interesara por esta carrera.

“Además de la influencia familiar, siempre supe que la medicina es una profesión que permite tener contacto con muchas cosas; ciencia, humanismo, relaciones interpersonales, relaciones sociales, entonces es una carrera que es muy basta. Cuando uno es médico tiene la oportunidad no solamente de tener relación con la ciencia, sino con muchos aspectos de humanismo”.

Actualmente es el jefe de División de Cirugía Cardiovascular del Instituto Nacional de Pediatría

El doctor Palacios señala que es un honor y privilegio lo que hace en la actualidad. “El Instituto Nacional de Pediatría es uno de los hospitales de mayor prestigio en México, un centro de referencia de cardiopatías congénitas y poder tener ese puesto es un privilegio enorme.

“Yo llegué hace 20 años, durante este tiempo he podido interactuar con un gran número de especialistas de la salud que me han ayudado a lograr que este hospital sea importante”.

Es fundador de la organización Cardias

El doctor Palacios es el fundador de ‘Cardias’, la cual “es un concepto que se creó hace 20 años, una fundación que creamos con la idea de mejorar las condiciones de trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría, entonces para mí ha sido muy satisfactorio ser uno de los iniciadores de esta fundación cuyo objetivo era muy claro: mejorar la calidad de la atención de niños con enfermedades cardiacas en México, y eso lo hemos hecho desde su fundación”.

También relata que hace casi 10 años tuvieron la idea de crear un programa paralelo pero en un hospital privado con un programa híbrido para combinar la atención de pacientes del sector público en el sector privado.

Por último, señala que es muy satisfactorio poder salvar vidas de niños recién nacidos, “cuando uno puede mejorar la calidad de vida y en algunas ocasiones salvar la vida de un niño es muy importante”.

(Foto: Freepik)

También indica que el legado que le gustaría dejar en el mundo de la medicina es que sus proyectos puedan tener continuidad y las cosas que en la actualidad hacen bien se sigan empleando en el futuro.

