El doctor que ayuda a controlar los ronquidos al dormir

El doctor Silvio Jurado Hernández es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello desde 1987. Actualmente es jefe del departamento de Otorrinolaringología y Audiología del Hospital General CMN La Raza y en entrevista con SuMédico relata cómo su especialidad permite mejorar problemas no solo del oído, sino los causados por alergias y hasta los ronquidos al dormir.

“Lo que más se ve en la consulta es la rinitis alérgica, aproximadamente un 40% de todas las afecciones que ve el otorrinolaringólogo son relacionadas a este padecimiento”, detalla. Le siguen los problemas de oído y las enfermedades del dormir como la apnea del sueño o los ronquidos.

“Otras situaciones que atendemos con frecuencia son las cuestiones estéticas de la nariz”, agrega.

Jurado fue presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, así como vicepresidente del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Actualmente pertenece a la Junta de Gobierno del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.



También es uno de los pocos especialistas en organizar cursos de medicina basada en evidencias de otorrinolaringología.

“Hicimos un curso sobre implantes cocleares y otro curso sobre otosclerosis, que es una enfermedad importante en México. También realizamos un curso sobre otitis media crónica”, afirma.

¿Qué es la otorrinolaringología y por qué es importante?

En palabras del experto, la otorrinolaringología es una rama de la medicina en ocasiones poco conocida; sin embargo, permite tener acceso a la parte clínica y a la parte quirúrgica, lo que le atrajo completamente.

“En cuanto a la cirugía del oído es un terreno muy grande. Hacemos cirugías muy bonitas como es el implante coclear que es colocar un implante sobre todo en los niños que nacen con sordera para brindarles la oportunidad de una vida prácticamente normal”, explica.

Subraya que también colocan prótesis dentro del oído para que, en cierto tipo de enfermedades, se logre que el paciente recupere la audición.

Oídos, nariz y garganta

Según el experto, la otorrinolaringología abarca tres grandes rubros: oídos, nariz y garganta.

“En la nariz se hacen todo tipo de procedimientos, como cirugía funcional y estética. Somos los principales especialistas que podemos abarcar las dos situaciones que tiene la nariz”, explica.

Por otro lado, el otorrinolaringólogo también hace procedimientos cosméticos en la cara como las blefaroplastias y la lipectomía de Bichat. Algunos especialistas también hacen ritidectomías o sea, estiramientos faciales. La cirugía de las amígdalas es otro procedimiento que realizan, agrega Jurado.

“Así mismo, tratamos cosas como sinusitis, tumores de nariz, de senos paranasales, de amígdalas, de lengua y también atendemos tumores de cuello como de la tiroides y de la laringe, que son relativamente frecuentes sobre todo en aquellas personas que han tenido hábitos de tabaquismo y alcoholismo”, destaca.

Ronquido, una de las enfermedades más prevalentes

En la laringe, dice el otorrinolaringólogo, se hacen procedimientos de tipo funcional para personas que tienen ronquera, nódulos en las cuerdas vocales como algunos cantantes y en aquellas personas que han sufrido algún tipo de lesión traumática o por cáncer. Se hacen procedimientos reconstructivos de la laringe.

“Hablando de la cavidad oral y el cuello también hacemos intervenciones sobre el ronquido que actualmente es una de las enfermedades más prevalentes”, destaca.

Implante coclear ayuda a vivir una vida normal

Por otro lado, se hacen cirugías reconstructivas en pacientes con infecciones crónicas.

¿Por qué la rinitis alérgica es tan común?

En palabras del experto, la rinitis alérgica es prevalente en Ciudad de México debido a la contaminación, aunque cabe aclarar que no la produce directamente, sino que la precipita en individuos susceptibles.

Por otro lado, también se debe al cambio de estaciones, generalmente en invierno y primavera son las estaciones en las cuales se presentan afecciones alérgicas.

¿Y qué pasa con el ronquido? En cuanto al ronquido, Jurado señala que todos sabemos que México tiene una epidemia de obesidad, que es una de las causas principales por las que una persona ronca; también el fumar, el beber en exceso y tener síndrome metabólico.

Se hacen cirugías de oído a través del ojo

El doctor Silvio Jurado cuenta que de los principales retos a los que se ha enfrentado es la parálisis facial, la cual se trata desde 1996 con la cirugía del nervio facial.

“Es una afección no muy prevalente, que ocurre por una situación traumática o infecciosa y cuando le sucede a un individuo le puede debastar la vida”, indica.

El otro de sus retos se encuentra en la cirugía endoscópica del oído, que cada vez se hace con mayor frecuencia gracias a que se cuenta con tecnología que permite una mejor visión sobre el oído, incluso se hacen intervenciones a través del ojo para llegar a la fosa media y quitar tumores.

“Por otro lado, también un reto fascinante es la cirugía estética de la nariz, porque a pesar de que es una cirugía con grado de dificultad, es muy satisfactoria. El otro reto es el paciente con sordera, porque se trata de una enfermedad muy discapacitante que limita la comunicación”, subraya.

Jurado también escribió diversos artículos sobre la especialidad y actualmente participa en el proceso de formación de médicos residentes.

Sus pacientes, la principal motivación

El experto cuenta que sus pacientes son su principal motivación “Alguna vez operé de los dos oídos a una escritora y ella me regaló un libro con una dedicatoria que decía lo siguiente ‘Doctor, gracias por devolverme un sentido que le da sentido a mi vida’ y eso me hizo sentir algo muy bonito”.

“También recuerdo que alguna vez Televisa entró al hospital a grabar una cirugía mía, entraron hasta el quirófano todas las cámaras y micrófonos, era una cosa muy interesante”

Pero eso no es todo, el doctor tiene muy presente una anécdota tras operar a una de sus pacientes y que lo dejó muy marcado.



“Recuerdo otra, había una paciente que se quemó la cara y quedó sin oreja, entonces le dije que debido a que su situación era muy delicada, lo mejor era no hacerle una cirugía. Pero entonces la paciente me dijo ‘doctor, usted puede, hágalo’, eso me dio la motivación para hacerlo y todo salió muy bien. Al final, la paciente me dijo ‘ya ve doctor, se lo dije’, fue una cosa muy halagadora”, dice.

Sin embargo, no todo es motivación pues Jurado asegura que también hay cosas no muy agradables en su profesión, como ver morir a un paciente que ha tratado.

Cambios en la otorrinolarigología

“Ha habido muchos”, señala el experto. En el área de implantes cocleares se ha logrado mejorar los aparatos para llegar más eficazmente hacia el nervio auditivo; también se ha logrado colocar más implantes en pacientes muy ancianos y a niños desde los seis meses, porque “está comprobado que el implante temprano mejora una cosa que llamamos plasticidad cerebral, entonces el niño aprende más rápido los sonidos y pueden llevar una vida normal”.

Otro de los avances muy importantes dentro de la otorrinolaringología es la introducción de la cirugía endoscópica. Anteriormente, dice el experto, se hacía una cirugía que ahora ven hasta rústica, pero ahora se han mejorado las técnicas y la cirugía endoscópica ha logrado el acceso a áreas que antes parecían imposibles, como la base del cráneo y los recovecos que hay dentro de la nariz.

“Con esta cirugía también podemos cerrar fístulas de líquido cefalorraquídeo y tanto del oído como de la nariz hacemos una cirugía muy importante sobre los tumores. Se ha avanzado mucho en la cirugía y el tratamiento del ronquido que anteriormente no se le prestaba atención”, detalla.

El doctor refiere que se ha avanzado en los trastornos de la voz debido a la introducción de mejores ópticas dentro de los aparatos, también se ha mejorado mucho en el diagnóstico del vértigo, de los trastornos de la audición y la introducción de nuevos aparatos y tecnologías como la implantación coclear.

“El único que conoce el oído es el otorrinolaringólogo, nadie más”

Para prevenir la sordera es muy importante evitar los ruidos fuertes y tratar de minimizar el uso de los audífonos con música estridente, recomienda el doctor Jurado.

Por su parte, para evitar todos los problemas que pueden incidir en la nariz y en la cavidad oral, como el ronquido o más grave, el cáncer oral, es importante no fumar, beber con moderación, llevar una dieta balanceada y bajar de peso si es que estamos en sobrepeso.

“En pacientes con rinitis alérgica es fundamental evitar los alérgenos, el más común es el polvo casero que proviene de los ácaros de nuestra piel. Cuando nos levantamos tenemos aproximadamente 10 millones de estos ácaros que se llaman ácaros de polvo casero”, explica.

El consejo para las personas con alergias es comprar sábanas hipoalergénicas y tener una ventilación adecuada.

La sordera repentina puede provocar sordera de por vida

Finalmente, el especialista señala que hay que acudir a tiempo al otorrinolaringólogo, pues a veces los pacientes tardan mucho y otros médicos les van dando antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y se deja pasar el tiempo.

“Por ejemplo, muchas personas padecen sordera repentina y tienen que ir forzosamente dentro de los tres primeros días, una semana máximo, para que le podamos salvar su oído, pero la mayor parte de la gente no acude con un especialista, va con otros médicos y el paciente puede quedar sordo de por vida”, concluye.