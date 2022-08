La importancia del sueño en los niños.

El sueño es una necesidad biológica fundamental, ya que ayuda a que nuestros tejidos se regeneren. En el caso de los niños, es necesario para su correcto crecimiento y desarrollo, así como para su estado de humor.

(Información de Manual MSD). ▲

Trastornos del sueño y niños.

En los niños, los trastornos del sueño son todos esos problemas que causan que el niño tenga dificultades para conciliar el sueño o para mantenerse dormido, causando interrupciones en el dormir o un mal descansar, que puede generar fatiga, problemas de humor y mal rendimiento académico.

(Información de AACAP). ▲

Consejos para que los niños duerman bien.

About Kids Health informa que ayudar a que los niños descansen bien no es difícil, y puede lograrse con algunas estrategias simples, orientadas a lograr que los niños obtengan al menos 10 horas de sueño diarias.

1. Desarrolla una rutina.

Los niños suelen responder bien a las rutinas, y los ayuda a que tengan una correcta higiene del sueño. Tener una rutina también permitirá que conciliar el sueño les sea menos complicado, y que por lo tanto puedan reponer más energías al descansar. Se debe elegir una hora específica para irse a acostar y seguir una serie de pasos que culminen en ir a la cama.

2. Reacciona ante el llanto cuando sea necesario.

Durante los primeros meses de vida el llanto es una forma de expresar una necesidad, por lo que se requiere acudir de forma inmediata. Cuando comienzan a crecer (a partir de los 7 u 8 meses), podrá ir dejando que el niño llore un poco antes de acudir a él o de que él solo se calme. Normalmente el llanto puede ser signo de dependencia a la presencia de la madre o el padre, y esta debe ir disminuyendo gradualmente.

3. Ofrece un ambiente acogedor.

Es importante que los niños se sientan cómodos en su habitación, y que también sea adecuada para obtener un descanso adecuado. El dormitorio debe ser oscuro y silencioso, sin tener objetos que proyecten algún tipo de luz, ya que podría alterar los ciclos del sueño; lo ideal es dejar la luz del pasillo encendida y la puerta entreabierta. Si el niño es pequeño (un bebé), deben evitarse objetos como peluches o mantas, ya que podría propiciar el riesgo de muerte de cuna.