A pesar de la importancia que en teoría se le da a la comunicación en la familia, pocos son los casos en los que esta importante herramienta es valorada no solo para mantener unida a la célula familiar, sino también para estar saludables.

En la medida que van creciendo los miembros más jóvenes de la familia y van tomando sus propios caminos, su necesidad de independencia muchas veces los hace aislarse y ello no siempre resulta benéfico ni para la salud mental ni física de los seres humanos.

El psicólogo John Northman dijo a WebMd que la idea de sentirse conectado nos fortalece a todos y contribuye a la felicidad, a la salud mental y a la salud del organismo también.

“Es bien sabido que cuando la gente se siente mejor conectada, se sienten bien físicamente y ciertamente está menos propensa a sentirse deprimida – o si está deprimida están en una mejor posición de salir de la depresión”.

Conexión=apoyo

Agregó que sobre todo conduce al sentimiento de un gran grado de apoyo y conexión psicológica.

WebMSD cita varios de los muchos estudios que se han realizado sobre la importancia de la comunicación en las familias.

Cita el “Manual para la comunicación de la familia”, de la editora Anita Vangelisti, quien es una profesora en la Universidad de Texas, la cual asegura que la comunicación es lo que crea a las familias.

“Cuando los miembros de la familia se comunican, lo que hacen es más que mandarse mensajes entre ellos, de hecho hacen realidad sus relaciones”.

Un ensayo en la revista “Medicina Militar” apunta, sin embargo, que la comunicación puede actuar de dos maneras. Los soldados que están desplegados en otros países pueden obtener una buena dosis de positivismo cuando hablan con sus seres queridos en casa pero en algunos casos, ese contacto puede tener un impacto negativo.

Sin comunicación los sistemas de apoyo se destruyen

En opinión de Vangelisti, todo se trata de esto: buena comunicación en la familia es importante porque la familia es lo que buscamos para buscar apoyo; “si las familias no se están comunicando, los sistemas de apoyo se destruyen”.

La psicóloga apunta que la ayuda para la familia puede presentarse de diferentes maneras:

Apoyo emocional , lo cual significa que las dos partes se sientan mejor y compartan los momentos felices

, lo cual significa que las dos partes se sientan mejor y compartan los momentos felices Apoyo para la autoestima , ello significa hacernos sentir bien sobre nosotros mismos, reconocer lo que hacemos bien y pidiendo ayuda cuando no lo estamos haciendo tan bien

, ello significa hacernos sentir bien sobre nosotros mismos, reconocer lo que hacemos bien y pidiendo ayuda cuando no lo estamos haciendo tan bien Apoyo de la red familiar y de amigos, es decir, que esté claro el sentido de pertenencia . Esto es muy importante pues asi tienes una base familiar, un lugar en el que te sientes aceptado y al que perteneces, sin importar nada.

es decir, que esté claro el . Esto es muy importante pues asi tienes una base familiar, un lugar en el que te sientes aceptado y al que perteneces, sin importar nada. Soporte de información, o sea, cómo hacer las cosas que tal vez fueron realizadas por otros en otras familias

o sea, cómo hacer las cosas que tal vez fueron realizadas por otros en otras familias Apoyo tangible. Es decir, cosas como soporte financiero.

Los dispositivos no son garantía de comunicación

Los expertos advierten que contar con un celular o un correo electrónico no es garantía de una buena comunicación porque muchas veces se provocan malentendidos porque no es posible transmitir los tonos y la intención de lo que se desea transmitir.

Lo mismo puede pasar con los whats o tuits pues carecen de las claves que solo se pueden obtener con la conexión visual.

También hacen hincapié en la necesidad de reconectar con familiares y amigos a los que hace mucho no se busca y no exigir que haya una comunicación fija con día y hora porque eso no funciona.

(Información de WebMD)