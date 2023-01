El deseo sexual en la vejez no es fácil porque los cuerpos ya no suelen tener la fortaleza de antaño, pero el hecho de que hayan pasado los años no significa que el placer de compartir este acto en pareja esté prohibido y que las personas mayores ya no puedan disfrutar.

Mantener una vida sexual sana es bueno para la autoestima y la salud física y esto es lo que debes saber sobre la intimidad en la vejez.

Intimidad en la vejez: la edad no es un impedimento

El New York Times cuenta la experiencia de Anne y David, quienes se encuentran en sus 80’s y ahora, a diferencia de su juventud, disfrutan de relaciones más íntimas, pues ya no tienen las prisas ni las obligaciones que tenían en su adolescencia.

Se sienten más conectados y, luego de casi perder su relación varias veces debido a que los dos buscaron satisfacciones en otras personas a lo largo de los años y se llegaron a engañar, decidieron que no querían perderse.

Ahora buscan tener intimidad en la vejez a pesar de que sus cuerpos ya no son los de años atrás.

De acuerdo con el NYT, David a veces no puede lograr una erección completa aun tomando viagra, pero a pesar de ello, tienen relaciones en la vejez.

La posición del “misionero” no les sirve ya porque podrían ser muy pesados el uno para el otro, pero eso no les impide explorar nuevas cosas y continuar con la estimulación del uno al otro y el sexo oral.

Para muchas personas el sexo en la vejez es un tema tabú, pero ellos también pueden disfrutar y seguir con su vida sexual a pesar de la edad.

No es de sorprenderse que la cantidad de encuentros que se tiene pueda verse disminuido con la edad, pues los problemas de erección son más frecuentes, disminuye la testosterona y generalmente, cae el estrógeno de las mujeres, lo que puede causar sequedad vaginal y dolor durante las relaciones.

De acuerdo con Mayo Clinic, las relaciones en la vejez requieren una mayor estimulación para lograr la excitación, el orgasmo y mantenerlos, pero aun así, el clímax suele ser más corto, hay menos fuerza en la eyaculación, una menor cantidad de semen y se necesita más tiempo para volver a lograr una erección después de la eyaculación.

La intimidad en la vejez sigue siendo un tema tabú. De acuerdo con Scientific American, la actividad sexual en adultos jubilados no es excepcional, ya que superados los 70 años más de la mitad de los hombres y una tercera parte de las mujeres declaran tener relaciones al menos dos veces al mes.

Esto se debe a que las dolencias y limitaciones consecuentes al paso de los años como las diabetes o las cardiopatías pueden afectar su libido y rendimiento.

"Hay datos de una disminución de la actividad íntima con la edad. Solo 33% están sexualmente activos, esto en personas mayores de 70 años", comenta el especialista en Medicina Interna egresado de la Universidad de Guadalajara, Rubén Santoyo Ayala.

El experto también mencionó que en los varones entre los 60 y los 65 años persiste el interés sexual entre 77 y 88 por ciento, presentándose un declive a partir de los 75 años, aunque muchos adultos mayores pasan por cambios funcionales en sus zonas genitales asociados a factores hormonales o a otro tipo de enfermedades crónico degenerativas.

Para aprender más de...¿Cómo mantener el enamoramiento?

Estar enamorado:

¿Cuántas veces hemos escuchado que una relación no terminó por un evento negativo sino porque simplemente “se acabó el amor”? Pero, ¿qué significa realmente esa frase y porque un sentimiento así puede terminar sin razón aparente? Para responder eso primero debemos entender qué es estar enamorado. ▲ ¿Qué es el enamoramiento?

Bruce Lipton, autor del libro "La biología de la creencia y el efecto de la luna de miel", dice que los sentimientos iniciales del enamoramiento tienen el poder de sacar a las personas de sus comportamientos y pensamientos obsesivos eliminando la sensación de estar en piloto automático para entrar en una sensación mágica y hermosa. ▲ La etapa inicial:

Una persona enamorada ve al otro como un ser casi perfecto o perfecto y todos sus pensamientos y creencias las admira e idealiza; en esta etapa se da el punto máximo de comunicación, comprensión y compasión. Esa visión perfecta se traslada a otras partes de la vida y por eso la frase “mi mundo cambió” es tan popular. ▲ El desenamoramiento:

Si en el enamoramiento el mundo es un lugar más radiante y se es “la mejor versión de uno mismo”, por el contrario, en el desenamoramiento la persona comienza a caer en sus viejos hábitos y vuelve a percibir el mundo con una cierta negatividad, de ese modo el objeto de amor ahora se convierte en uno de molestia y desesperación. ▲ El estado de asombro:

Investigadores han encontrado que dicho estado produce una sensación positiva capaz de reducir los químicos inflamatorios y causantes de enfermedades. Las personas enamoradas permanecen en este estado, el cual es similar al que produce las drogas, el alcohol y otras distracciones que liberan a la mente de preocupaciones mundanas. El amor devuelve a la vida a una persona. ▲ Ten una mirada fresca:

El primer paso para mantener el enamoramiento es evitar proyectar tus sentimientos y autocríticas hacia la pareja. Lo que debes de hacer es explorar tus emociones y trabajarlas pero también importa siempre ver a la pareja con nuevos ojos y trabajar en ser un mejor oyente para apreciar y valorar lo especial que son. ▲ Practica la intimidad:

La intimidad significa que alguien puede ver dentro de ti. Significa escuchar plenamente los sentimientos más profundos de alguien y que ellos también escuchen los tuyos, también es escuchar y comprender cuando alguien está herido, tener y construir confianza y seguridad mutua, también es la capacidad de disminuir las defensas con otro. Es algo terapéutico. ▲ Mantén viva la aventura:

Se trata de trabajar juntos para construir y compartir las experiencias que brinda la vida, pero también busca dar a los demás y hacer el mundo un poco mejor. Estar enamorado significa perder el egoísmo, el orgullo y el ego. ▲

Relaciones en la vejez: ¿una segunda juventud?

Un caso reciente de relaciones en la vejez se vivió en 2019 dentro de un bosque ubicado en Fairfield, Connecticut.

Medios como Fairfield Citizen, Newsweek y NBC Connecticut reportaron en 2019 que seis personas, cinco hombres y una mujer, fueron detenidos ese año por la policía debido a que mantuvieron relaciones dentro de un área de conservación que había sido señalada en internet como un sitio para que las personas se conocieran.

Daniel Dobbins (67 años), Otto D. Williams (62 años), Charles L. Ardito (75 años), John Linartz (62 años), Richard Butler (82 años) y Joyce Butler (85 años) enfrentaron múltiples cargos, desde la indecencia pública hasta la violación de la paz, aunque fueron liberados con la condición de que comparecieran ante el tribunal.

Puedes leer: Adultos mayores utilizan más el internet para hablar de sexo

Para aprender más de...Según la psicología, estos son los 6 estilos de amor

¿Qué es el amor?

En la psicología se ha definido como "sentirse encantado por otro ser que nos produce una ilusión íntegra y que nos absorbe"; como un acto de voluntad acompañado por un sentimiento; o como un sentimiento de agrado hacia otra persona que se manifiesta por la comprensión, la complicidad, el entendimiento, la pasión y las habilidades de convivencia. ▲ La fórmula del amor:

Hay tres elementos básicos en el amor. La pasión, que es el deseo por el otro y la complacencia de las necesidades y fantasías; la intimidad, que es compartir sentimientos para establecer un vínculo profundo con el otro; y el compromiso. El nivel de presencia de cada componente determina el tipo de amor que tienen entre sí las personas. ▲ Estilos de amor:

En la psicología se han propuesto seis estilos de amor: erótico, pragmático, amistoso, lúdico, maníaco y ágape. Estos van a determinar las conductas de las personas con sus parejas y la percepción de sus relaciones. ▲ Eros o erótico:

Se caracteriza por un intenso atractivo físico y emocional hacia la pareja; es el estilo de amor propio de la etapa de enamoramiento. Viene acompañado de un gran sentimiento de intimidad y por ende un fuerte vínculo que favorece la duración de la pareja. Son personas que creen en el amor a primera vista. ▲ Pragma o pragmático:

Las personas con este estilo eligen con cuidado a su pareja, buscan una compatibilidad física y de intereses. Además, muchas veces se evalúa la relación a fin de evitar conflictos y mejorar la relación. ▲ Storge o amistoso:

En este tipo se prefiere la amistad y el afecto más que el amor. Se buscan ratos agradables y relajados, que existan similitudes de intereses y que haya confianza. Las relaciones así se basan en el cariño y la amistad y son parejas que dejan de lado el atractivo físico y la satisfacción sexual. ▲ Ludus o lúdico:

Aquí se ve al amor como un juego o un entretenimiento. Se busca relacionarse con muchas parejas y tener múltiples experiencias de amor. El amor es permisivo, no hay compromiso, celos o expectativas y hay poca implicación emocional. Las personas con este estilo suelen ser sinceras con sus parejas y aclarar las reglas antes de cada relación. ▲ Manic o maníaco:

Se define como una obsesión o adicción a la pareja. Las personas son posesivas, dependientes, inestables e invasivas. Aman a la pareja de una manera muy intensa y experimentan sentimientos de necesidad y de permanencia extremos. ▲ Ágape:

Es un amor altruista en donde las personas pasan por alto los errores y fallas de la pareja, anteponen las necesidades del otro, aman de una manera intensa, se entregan por completo, le dan apoyo incondicional a la pareja, la idealizan y actúan completamente desinteresados. La sexualidad y sensualidad son secundarios. ▲

La edad y las relaciones ... ¿Cómo reacciona el cuerpo?:

En palabras del doctor Ayala, las erecciones en los varones pueden volverse más lentas y menos completas, presentando un descenso rápido de la erección después de la eyaculación. En las mujeres, por su parte, puede disminuir la lubricación vaginal, los orgasmos pueden ser más cortos, pueden disminuir las contracciones orgánicas y las hormonas sexuales circulantes.

También te puede interesar: 10 consejos para tener mejor sexo en la edad madura

Sobre las relaciones en la vejez, Santoyo considera que en cualquier etapa de la vida es importante mantener la salud sexual, ya que esto conlleva beneficios como elevar la calidad de vida, generar sensación de bienestar y mejorar la autoestima.

Para aprender más de...Mitos de la sexualidad

“El sexo solo es para tener hijos"

Este es un mito que ha perdurado desde la antigüedad, el sexo o coito cumple otras funciones además de la reproducción, como la comunicación, el autoconocimiento y el placer.

▲ “Si no sangra no es virgen”

Esta afirmación es un mito antiguo sobre la virginidad en donde el valor de las mujeres se medía por esta condición. La realidad es que el hímen es una membrana delgada que puede romperse por cualquier movimiento y no necesariamente por la penetración sexual.



▲ "El tamaño sí importa”

Muchos hombres viven bajo la presión de la creencia de que el tamaño del pene se relaciona directamente con la capacidad de dar placer a la pareja, lo cual es un mito ya que el tamaño del órgano depende de factores hereditarios y no tiene ninguna relación con la función o la capacidad del mismo. ▲ "Tener relaciones sexuales de pie no produce embarazos"

Los métodos de anticoncepción son dispositivos tecnológicos que disminuyen, más no anulan, la posibilidad de un embarazo. En ese sentido, las únicas formas de prevenir la concepción son la abstinencia o los métodos anticonceptivos temporales o permanentes. ▲ “La pastilla del día siguiente es una forma de abortar”

La realidad es que dicha píldora es un método anticonceptivo de emergencia cuya función es evitar el embarazo antes de que se produzca y por ello debe ser ingerida en las primeras 72 horas después del coito sin protección.



▲

¿Qué pueden hacer las personas mayores para mejorar la intimidad?

Mayo Clinic recomienda que para que haya un intimidad en la vejez placentero para todas las partes, se recomienda lo siguiente:

No rendirse con el romance a pesar de la edad

Adaptar la rutina diaria para el acto

Visitar al médico

Hablar con la pareja

Expandir la definición de sexo

Acudir con un terapeuta sexual

No tomar

No fumar

Hacer actividad física con regularidad

Comer saludablemente

(Con información de New York Times, Mayo Clinic, Fairfield Citizen, Newsweek, NBC Connecticut, Criminaldefenselawyer)

Podcast