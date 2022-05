¿Qué hacer si no me llevo bien con mi familia? ¿Alejarse es bueno?

Aunque son las personas con las que más convivimos, eso no significa que tienen que ser con las que mejor nos llevamos. Para muchos la familia puede ser un tema complicado y hay quienes no se llevan bien con ellos. Qué hacer si no me llevo bien con mi familia es una pregunta válida y que no debe generar culpa ni vergüenza; te damos algunos consejos.

Joshua Coleman, psicólogo clínico y autor de Cuando los padres lastiman: Estrategias compasivas cuando tú y tus hijos adultos no se llevan bien, explica que dado que la sociedad está enfocada en el perdón, el hecho de no querer o estar alejado de tu familia puede generar sentimientos de culpa y vergüenza.

Entonces, qué puedes hacer si no te llevas bien con tu familia: ¿quedarte y arreglar el problema o alejarte por completo? Te platicamos qué aconsejan los expertos en psicología.

(Foto: Pexels)

¿Qué hacer si no me llevo bien con mi familia? ¿Alejarse de la familia es bueno?

Identificar la razón por la que tú y tu familia no se llevan bien puede ser un primer paso para pensar en soluciones para resolver los conflictos. Una encuesta de 2015 en Reino Unido encontró las siguientes causas por la que los adultos se alejaban de sus padres:

Abuso emocional

Negligencia

Valores o personalidades en conflicto

Diferentes expectativas sobre los roles familiares

Eventos familiares traumáticos

Cuestiones relacionadas con los problemas de salud mental

¿Por qué no quiero a mi familia?

Tener una mala relación con tu familia también puede deberse al estilo de vínculo que formaste durante la infancia con tus padres. Es importante desarrollar un buen vínculo ya que esto nos permite sentirnos amados, seguros y protegidos acerca de nuestro lugar en el mundo.

Sin embargo, cuando las personas no generan un vínculo saludable con sus cuidadores primarios, la relación puede formar vínculos marcados por la ambivalencia, la evasión y la desorganización.

Si tus padres no eran constantes, puedes desarrollar un estilo ansioso/ambivalente caracterizado por la falta de confianza, la alta ansiedad y las malas relaciones interpersonales. Si tus padres te rechazaban o despreciaban, puedes desarrollar un estilo de apego evitativo que dificulte la formación de relaciones íntimas.

Si tus padres fueron muy incoherentes, alternando a menudo entre el afecto y el abuso, puedes desarrollar un estilo de apego desorganizado, lo que puede dificultar la gestión de tus emociones, la formación de relaciones y la empatía con los que te rodean.

(Foto: Unsplash)

¿Cómo lidiar con una mala relación de familia? 6 consejos

Reconoce tus sentimientos: Acepta cómo te sientes y no juzgues tus sentimientos. No te culpes por no sentir cercanía con personas que no te caen bien. Recuerda que uno no elige a la familia. Decide cómo actuar: No toda relación es salvable o incluso digna de ser conservada. Hay veces en las que hace más daño mantener una relación y en ese caso es esencial considerar cortar temporalmente o permanentemente los lazos. Arregla la relación: Esta medida es válida sólo si los sentimientos positivos pueden restablecerse. Este es un paso que requiere disposición de todas las partes involucradas. Establece límites: Poner límites puede ayudarte a tener una mejor relación o sentirte más tranquilo. Por ejemplo, establece un tiempo para verlos o los temas que se pueden o no discutir. Mantén tu privacidad: Tácticas como distanciarse de la situación o mantener intencionadamente los detalles de su vida en privado pueden ayudar. Aléjate: Si decides alejarte, haz las paces con la decisión. Recuerda que es mejor tomarla con un poco de distancia y tiempo para tener perspectiva.

SIGUE LEYENDO:

Con información de: VeryWell Mind