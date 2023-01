Es bien sabido que caminar todos los días es una forma eficiente para mantener a nuestro cuerpo activo, pero parece que puede ayudarnos más que a eso, pues un nuevo estudio ha concluido que caminar más de 6,000 pasos diarios puede protegerte de enfermedades cardiovasculares, principalmente si tienes 60 o más.

(foto: freepik)

Caminar más puede proteger tu corazón

En la revista Circulation, de la American Heart Association, se publicaron los resultados de un estudio que demostró que caminar todos los días al menos entre 6,000 y 9,000 pasos, podría reducir el riesgo de padecer problemas cardiovasculares.

Los autores del estudio concluyeron, tras hacer un análisis de estudios previos (meta análisis), que aquellas personas que caminaban más de 6,000 pasos diarios, reducían de 40 a 50% los riesgos de padecer problemas como:

Ataques cardíacos.

Infartos.

Otras enfermedades cardiovasculares.

Además, encontraron que por cada 1,000 pasos que se agregaban a la cantidad recorrida típicamente, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares disminuía de forma significativa.

(foto: freepik)

La edad y la cantidad de pasos sí influyen

El estudio también concluyó que aquellas personas que caminan de forma típica un aproximado de 2,000 a 3,000 pasos al día, podrían ser los más beneficiados al agregar más pasos a su rutina, ya que en este grupo la disminución de riesgos es más notoria y significativa.

Otro de los grupos donde se encontró mayor beneficio, fue en el de los adultos mayores (60 y más), ya que fue en este en el cual se registró mayor cambio al alcanzar entre 6,000 y 9,000 pasos diarios. Encontrando que entre más pasos, menos riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, no se encontró una asociación entre el incremento de los pasos diarios y la reducción de riesgos de enfermedades cardiovasculares en adultos jóvenes, pero los expertos aseguran que esto no significa que no deban ejercitarse o tener actividad física.

(foto: freepik)

Pero no se debe sustituir al ejercicio

Aunque los expertos encontraron personas que llegaban a alcanzar hasta 15,000 pasos diarios, y sí tenían una reducción importante de los riesgos, los autores indican que no siempre es necesario alcanzar estas cifras para tener beneficios a la salud por caminar diariamente.

Es muy importante recordar que la cantidad de pasos que se realizan debe ser una cuestión individual, pues debe adaptarse a las necesidades, condiciones y capacidades de cada persona, pues se deben evitar riesgos secundarios.

Además, el Dr. Yu-Ming Ni, cardiólogo del Centro Médico Orange Coast, en California, aseguró que caminar, incluso si son muchos pasos, no debe sustituir al ejercicio, ya que la cantidad de pasos no deben ser usados como una medida para saber cuánto se ha ejercitado.

Para el doctor, lo ideal es que todas las personas, en particular los jóvenes, se ejerciten y se mantengan activos todos los días, manteniendo una activad física moderada, ya que así pueden evitarse problemas de salud que pueden desencadenar enfermedades cardiovasculares como:

Diabetes tipo 2.

Obesidad.

Hipertensión.

(Con información de: Circulation, Medical News Today.)