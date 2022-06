¿Existe una edad específica en la que se presenten más los problemas del corazón en mexicanos? El cardiólogo pediatra del Hospital Juárez de México, Luis Eduardo López Arreola, informa que los problemas cardíacos no son de gente mayor y también se pueden presentar desde el nacimiento.

De hecho,las malformaciones cardíacas representan una de las principales causas de muerte neonatal precoz, que se ha visto que es hasta del 40%.

“Hay dos tipos de cardiopatías: las congénitas, que son anomalías estructurales o en la formación del corazón con las que nace el pequeño y son las más frecuentes en pediatría, y las adquiridas, que se dan por otros factores no natales. La más frecuente es la enfermedad de Kawasaki, en la cual se genera una inflamación dañina en los vasos coronarios”, mencionó e durante el experto durante el foro realizado por SuMédico “Males del corazón, principales verdugos de los mexicanos”.

Problemas del corazón en mexicanos: los bebés también sufren afecciones cardíacas

Al hablar de los problemas del corazón en mexicanos de edad pediátrica, el doctor López Arreola apunta que los padecimientos se pueden dividir en dos: cardiopatías no complejas y complejas.

“Cuando hablamos de las primeras nos referimos a que no requieren tratamiento en los primeros meses. Este tipo de cardiopatías pueden tener una expectativa mucho mejor y puede requerir tratamiento quirúrgico, pero no es tan urgente. La intervención podría darse hasta en los primeros años. Cuando hablamos de las congénitas complejas, nos referimos a padecimientos que pueden necesitar atención en el primer mes de vida. Aquí el diagnóstico temprano es muy importante, ya que si no se les da, pueden llegar a morir antes del año”, advierte el experto.

Existen varios tamices, como el cardíaco, que deben ser obligatorios porque hay problemas cardíacos en infantes que pueden necesitar tratamiento en el primer mes de vida y el diagnóstico temprano es fundamental.

“Los pequeños pueden llegar a perder la vida antes del primer año. Se está intentando hacer tamiz en todos los centros donde se den nacimientos. A los pequeños se les pone un oxímetro en la mano derecha (preductal) y en la pierna (postductal). Dicho procedimiento debe realizarse entre las primeras 24 y 48 horas de vida”, informa López Arreola.

A pesar de que todavía no se trata de un programa obligatorio, el tamiz ya está siendo realizado en el Hospital Juárez, señala el doctor Arreola.

El cardiólogo pediatra del Hospital Juárez de México comentó que no existen muchos pacientes pediátricos para trasplante porque no hay tantos órganos ni donantes en dicho grupo de edad.

Problemas del corazón en mexicanos: ¿Qué síntomas tiene un niño enfermo?

Al preguntarle sobre los síntomas de problemas del corazón en mexicanos que pueden llegar a padecer los menores, el doctor López Arreola señala que las enfermedades cardíacas son muy variadas y por ello se pueden presentar varios síntomas, pero dentro de los principales se encuentran:

insuficiencia respiratoria con el ejercicio

falta de ganancia de peso

coloración morada de los labios y de las uñas

sonido en el pecho (soplo cardíaco)

desmayo

palpitaciones rápidas (taquicardias)

¿Cuál es el pronóstico de vida de los menores que nacen con un problema cardíaco?

López Arreola señala que del 3 al 4% de los seres humanos van a tener una malformación en general y dependiendo del año y del lugar, las cardíacas pueden ser unas de las primeras.

“Afortunadamente la aplicación de medicamentos ha disminuido la probabilidad de enfermar, pero hay otras afecciones que tienen que ver con genes y en algunos niños podemos ver patrones de herencia familiar. Es importante hacer un diagnóstico del niño y el paciente para evitar malformaciones”, agrega.

Sobre los problemas del corazón en mexicanos de edad pediátrica, el doctor López dijo que entre 8 y 12 de cada 1,000 niños vivos pueden tener una malformación del corazón y que las cardiopatías congénitas se encuentran entre las principales causas de mortalidad en niños.

“Puede ser que pierdan la vida al mes de haber nacido. A veces es muy temprano. Por eso hay políticas en todo el mundo para tratar de hacer diagnósticos tempranos”, informó.