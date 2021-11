La adolescencia es una etapa difícil para todas las personas por los cambios corporales y hormononales que se presentan durante esta etapa, por lo que una ruptura amorosa puede ser doblemente difícil de superar, por lo que a continuación te diremos cómo ayudar a tu hijo adolescente durante una ruptura amorosa.

El primer amor suele darse durante la adolescencia y este es difícil de superar y olvidar, por lo que el adolescente puede sufrir mucho y requiere de la ayuda de sus padres.

¿Cómo ayudar a tu hijo adolescente durante una ruptura amorosa?

Es tan simple como decirle que entiendes su dolor y que estás ahí para ayudarlo o para conversar sobre el tema. Pero también es fundamental que le des su espacio, no estés encima de ellos si es que no quieren hablar.

Estos consejos pueden ser de utilidad:

Escúchale

Si tu hijo adolescente viene a ti con intención de hablar, de contarte algo, de sí mismo o de su ex, escúchale, porque es muy importante.

Puede que la ruptura amorosa te parezca que se trata de algo que pasará rápido pero eso no importa ahora mismo, lo que importa es que tu hijo está confiando en ti para contarte sus cosas, así que tienes que estar disponible.

Y si no se acerca a ti para hablar, busca momentos a solas, sin presión y sin forzarlo, e intenta fortalecer el marco de confianza para que, si lo necesita, recurra a ti.

Ayúdale a fortalecer todos los ámbitos de su vida

La tristeza lleva a la inactividad, a encerrarse en su cuarto ya no querer hacer nada, y eso es algo que no debes permitir. Las personas para estar bien necesitamos hacer cosas que nos proporcionen satisfacción, que nos hagan sentir útiles y que nos den vida.

Está bien que tu hijo no quiera hacer nada un día o dos después de la ruptura amorosa, pero después de ese tiempo debe seguir su vida con normalidad y tú debes ayudar a que eso sea posible.

Respeta sus emociones

Recuerda que a tu edad no vivirás la ruptura de una pareja como tu hijo adolescente lo hará, no lo puedes obligar a no sentir, por lo que es fundamental que respetes sus emociones.

En ocasiones se necesita ayuda profesional

Una ruptura amorosa puede ser muy difícil de superar para un adolescente y en ocasiones esta lo puede afectar más de lo que te imaginas, por lo que si ves que tu hijo no avanza en el proceso de superar a su expareja y sigue estando triste y con actitudes negativas, lo mejor es que lo lleves con un profesional para que tome terapia y pueda desahogar sus sentimientos y así poder superar a su expareja.

A muchos adolescentes les cuesta abrirse con sus padres pero con un profesional les será más fácil platicar sobre sus sentimientos, esta es la mejor forma de poder ayudarlo si ves que no mejora.

(Con información de: Ser padres y Psicología y mente)